Schüsse in Düsseldorf: Taxi-Gast lebensgefährlich verletzt

Bei Schüssen auf ein Taxi in Düsseldorf ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Mordkommission ermittelt, nach Tätern wird gesucht.

Bei Schüssen auf ein Taxi in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gingen am Dienstagnachmittag erste Notrufe ein. Anschließend rückten die Beamten mit einem Großaufgebot zum Tatort im Stadtteil Pempelfort aus.

Der durch mehrere Schüsse schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge wurde das Opfer in der Nacht zu Mittwoch operiert. Der Mann befinde sich aber noch in Lebensgefahr. Der Fahrer des Taxis blieb unverletzt.

Gegenüber dem ZDF erklärte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf, dass das Opfer türkischer Abstammung mit "Bezug zu den Niederlanden" sei.

Nach Schüssen in Düsseldorf: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Zwei Täter hätten an einer roten Ampel mit einem Fahrzeug vor dem Taxi gehalten. Die zwei seien dann ausgestiegen, zum Taxi gelaufen und hätten auf den darin sitzenden Fahrgast geschossen, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein, dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Ermittler sicherten Spuren am Tatort und befragten erste Zeugen. Die Staatsanwaltschaft sowie eine Mordkommission nahmen Ermittlungen auf. Diese liefen "auf Hochtouren", wie die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP weiter mitteilte.

Erster Notruf wohl gegen 14:38 Uhr

Mehrere Zeugen hätten gegen 14.38 Uhr den Notruf gewählt. Die Polizei sei sofort mit starken Kräften zum Ort des Geschehens geeilt, sagte ein Polizeisprecher. Die Spurensicherung stieß am Tatort auf zahlreiche Patronenhülsen. Fotos zeigen das Taxi mit zehn Einschusslöchern - neun davon auf der Beifahrerseite der Windschutzscheibe. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar.

