Bankraub Gelsenkirchen: Polizei zeigt Fotos von Verdächtigen

Der Einbruch in den Tresorraum einer Bank in Gelsenkirchen mit Millionenschaden beschäftigt die Ermittler weiter: Jetzt haben sie Bilder der mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Filiale der Sparkasse Gelsenkirchen im Stadtteil Buer: Nach dem Tresor-Raub sucht die Polizei nach den Tätern - bislang aber ohne großen Durchbruch. Quelle: dpa

Nach dem Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen mit einer Beute in zweistelliger Millionenhöhe hat die Polizei Fotos der maskierten Tatverdächtigen veröffentlicht. Es handelt sich um Aufnahmen aus Überwachungskameras.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden sie am 29. Dezember in dem angrenzenden Parkhaus aufgenommen, von dem aus sich die Einbrecher Zutritt zu der Bank verschafft hatten.

Unbekannte Täter plündern über 3.000 Schließfächer einer Sparkasse. Die Beute wird auf rund 30 Millionen geschätzt, mehr als 2500 Kunden sind betroffen. 30.12.2025 | 2:28 min

Auf den Fotos sind drei Personen mit schwarzen Sturmhauben zu sehen. Eine trägt rote Handschuhe, eine andere Person grüne Handschuhe. Außerdem wurden Bilder eines schwarzen Audi RS 6 sowie eines weißen Kleintransporters Mercedes-Citan veröffentlicht. Nach Einschätzung der Ermittler könnten sie von den Tätern als Fluchtautos genutzt worden sein.

Nach dem Bankraub in Gelsenkirchen: Die Polizei fahndet nach insgesamt drei Tätern, die beim Einbruch schwarze Sturmhauben trugen. Quelle: AFP PHOTO / Polizei Gelsenkirchen

Fast alle Kunden-Schließfächer aufgebrochen

Die Ermittler wollen die Aufklärung der Tat ab sofort in einer sogenannten Besonderen Aufbauorganisation (BAO) vorantreiben. Das schaffe weitere Kapazitäten, um dem großen Arbeitsaufwand gerecht werden zu können, teilte die Polizei mit. Eine BAO wird vor allem bei besonderen Ereignissen und komplexen Großeinsätzen wie Anschlägen und Großdemonstrationen genutzt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu Personen und Autos Zeugen können ihre Hinweise über das Fahndungsportal oder telefonisch unter den Rufnummern 0209/365-8112 oder 0209/365-8240 übermitteln.



Die Fluchtfahrzeuge der Täter haben laut Polizeiangaben gefälschte Kennzeichen - der Audi eines aus Hannover, der Mercedes eines aus Beckum.

Bei dem Einbruch am 30. Dezember hatten die Täter fast alle der 3.250 Kunden-Schließfächer der Sparkasse-Filiale im Stadtteil Buer aufgebrochen. Sie drangen in einen Archivraum ein, von dem aus sie ein großes Loch in den Tresorraum bohrten.

Einsatzkräfte hatten den Einbruch am vergangenen Montag nach einem Alarm der Brandmeldeanlage entdeckt. Die vorangegangene Beutetour zog sich möglicherweise über Tage hin: Zeugen beobachteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Männer mit großen Taschen im Treppenhaus des Parkhauses.

Bei dem Schließfach-Aufbruch in einer Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen wurden unter anderem auch Gegenstände mit ideellem Wert gestohlen. Über die Auswirkungen berichtet Jenifer Girke vor Ort. 30.12.2025 | 1:11 min

Wie hoch ist der Schaden?

Die Beute wurde zunächst grob mit der Versicherungssumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro angegeben, könnte aber auch deutlich darüber liegen. "Wir gehen von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag aus", sagte ein Sprecher der Polizei. Wie hoch die Schadenssumme sei, lasse sich derzeit jedoch nicht seriös sagen. Auch die Sparkasse äußerte sich dazu nicht.

"Wir wissen nicht, was in den Schließfächern drin ist", sagte ein Sprecher. Die Sparkassenfiliale ist vorerst geschlossen. "Wir arbeiten daran, dass wir so schnell wie möglich wieder öffnen können", hieß es am Samstag.

Nach dem Einbruch in Gelsenkirchen stellt sich die Frage: Wie konnten Unbekannte in den Tresorraum eindringen? Ermittler prüfen mögliche Sicherheitslücken und Kunden bangen um ihr Erspartes. 30.12.2025 | 2:18 min

Viele Hinweise aus vielen Richtungen

Bereits am Mittwoch prüfte die Polizei Videosequenzen aus dem angrenzenden Parkhaus. Nach Angaben eines Sprechers hatten sich die Sequenzen in einer WhatsApp-Gruppe verbreitet, in der sich betroffene Sparkassen-Kunden zusammengeschlossen haben.

Nach dem spektakulären Einbruch gehen die Ermittler einer "Flut" an Hinweisen nach. Eine heiße Spur gibt es den Angaben zufolge aber nicht. "Wir haben viele Hinweise aus vielen Richtungen", sagte ein Polizeisprecher bereits am Freitag. Eine Festnahme stehe derzeit aber nicht an.

