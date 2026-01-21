Am 12. Oktober 2003 betrat eine Pflegedienstmitarbeiterin die Wohnung von Cäcilia Lange in Essen, nachdem die 78‑Jährige nicht mehr geöffnet hatte. Dort fand sie ihre Leiche vor.

XY-Szenenfoto: Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes machte eine schreckliche Entdeckung. Quelle: ZDF

Cäcilia Lange war mittellos und lebte von Sozialhilfe. Aufgrund massiver gesundheitlicher Probleme litt sie unter erheblichen Schmerzen und war in ständiger ärztlicher Behandlung. Trotzdem war sie noch mobil. In ihrer Wohnstraße in Essen war Cäcilia Lange vielen bekannt. Sie saß sehr oft an ihrem geöffneten Fenster zur Straße und unterhielt sich mit Passanten. Täglich kam der Pflegedienst. Einmal die Woche eine Haushaltshilfe.

Die aktuelle Sendung thematisierte unter anderem zwei Morde, die Jahre später noch Fragen aufwerfen. Alle Informationen zu den Fällen der Sendung finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de. 21.01.2026 | 90:22 min

Unbekannte Stimmen und der Verdacht auf Trickbetrüger

Die genaue Tatzeit ist unbekannt, möglicherweise war es Freitag, der 10. Oktober 2003. Eine Nachbarin hörte mittags Stimmen mehrerer Personen aus Cäcilia Langes Küche. Zur gleichen Zeit fiel vor dem Mehrfamilienhaus ein Pkw mit Tuttlinger Kennzeichen TUT auf.

Die Polizei hält es für möglich, dass Cäcilia Lange an diesem Freitag Ziel einer Bande von Trickbetrügern geworden war. Wenige Tage zuvor hatte sie einen Mann in ihre Wohnung gelassen, der teure Bettwäsche verkaufen wollte.

Cäcilia Lange wurde 2003 in ihrer Wohnung in Essen ermordet. Quelle: Kripo Essen

Die Tat wurde mit erheblicher Brutalität verübt. Im Wohnzimmer wurde das Opfer zu Boden gebracht. Dann muss sich jemand auf den Brustkorb der 78-Jährigen gekniet haben, wodurch mehrere Rippen gebrochen sind. Vermutlich mit einem Messer wurde ihr mehrfach in die Schädeldecke gestochen.

Cäcilia Lange hat versucht, sich zu wehren. Der Täter oder die Täterin hat dann Gewalt gegen ihren Hals ausgeübt und ein Kissen vermutlich auf ihr Gesicht gedrückt. Cäcilia Lange ist unter großen Schmerzen verblutet. An der Leiche wurde Fremd-DNA gefunden.

Tatort war die Führichstraße in Essen. Quelle: Google Earth / ZDF

DNA von Tatverdächtigen negativ

Die Kripo ermittelte einen Tatverdächtigen: den Mann, der dem späteren Opfer in den Tagen vor der Tat Bettwäsche verkaufen wollte. Er wurde später wegen anderer Straftaten verurteilt. Zum Fall Cäcilia Lange machte er keine Aussage. Die an der Leiche gefundene Fremd-DNA stimmte nicht mit seiner DNA überein.

Wer war 2003 mit diesem Auto unterwegs? Quelle: Kripo Essen

Fragen nach Zeugen

Eine Rolle in dem Fall spielt ein Opel Kadett E Kombi mit dem Tuttlinger Kennzeichen TUT-AX 503. Das Fahrzeug wird heute nicht mehr genutzt. Wer kennt Personen, die im Jahr 2003 mit diesem Fahrzeug unterwegs waren?

Wer weiß, wer am 10. Oktober 2003 die Wohnung der Rentnerin Cäcilia Lange aufgesucht und mit ihr gesprochen hat?

Die Polizei geht von Mitwissern der Tat aus und bittet Personen, die bei der Aufklärung helfen können, sich zu melden. Die meisten Straftaten aus jener Zeit sind verjährt, außer Mord oder Mordversuch.

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Essen

Ab 22. Januar 0201 / 82 90

Quelle: ZDF