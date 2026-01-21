1981 wurde die damals 13-jährige Schülerin Sonja Hurler Opfer eines Sexualverbrechens in Kempten. Acht Jahre zuvor dürfte derselbe Täter bereits ein anderes Kind ermordet haben.

XY-Szenenfoto: Sonja verabschiedet sich von ihrer Mutter, dann verschwindet sie spurlos. Quelle: ZDF

Sonja Hurler hat vor der Tat gemeinsam mit ihrer Mutter in Kempten im Allgäu beim Lebensgefährten der Mutter gewohnt. Zwischen den Erwachsenen kam es immer wieder zum Streit, meist war Alkohol der Auslöser.

Nach einer erneuten Auseinandersetzung am Samstag, 4. Juli 1981, gingen Mutter und Tochter in eine Gaststätte im Ortskern. In Kempten wurde an diesem Abend das Stadtfest gefeiert, zudem gab es im Stadtteil Thingers ein Sommerfest mehrerer Schulen.

Auf dem Weg zur Großmutter verschwunden

Da ihre Mutter auch nach wiederholter Aufforderung nicht aufbrechen wollte, ging Sonja wütend gegen 1 Uhr zu Fuß los, um im knapp sechs Kilometer entfernten Dorf Heiligkreuz im Haus ihrer Großmutter zu übernachten. Doch dort kam Sonja nicht an.

Sonja Hurler war 13 Jahre alt, als sie 1981 ermordet wurde. Quelle: Kripo Kempten

Leiche des Mädchens hinter Heuschober aufgefunden

Drei Monate später wurde ihre Leiche gefunden, versteckt hinter einem Heuschober nahe Heiligkreuz. Sie war unbekleidet. Alles spricht dafür, dass Sonja missbraucht und dann ermordet wurde.

Der Heuschober nahe Heiligkreuz bei Kempten, hinter dem die Leiche von Sonja Hurler versteckt lag. Quelle: Kripo Kempten

Zeugen hörten Hilfeschreie in der Tatnacht

Knapp ein Jahr nach der Tat erhielt die Polizei Hinweise darauf, dass rund 15 Anwohner des Kemptener Stadtteils Thingers in der Tatnacht gegen 3 Uhr Hilfeschreie eines Mädchens gehört hatten. Laut Zeugen wurde es von mehreren unbekannten Jugendlichen durch die Straßen gezerrt. Die Polizei ging stets davon aus, dass es Sonja und die mutmaßlichen Täter waren.

Im Kemptener Stadtteil Thingers nahmen Zeugen Schreie eines Mädchens wahr. Der Fundort der Leiche befand sich bei einem Heuschober nahe des Dorfes Heiligkreuz. Quelle: Google Earth / ZDF

DNA führt zu weiteren Tat acht Jahre zuvor

Viele Jahre später aber gelang es den Ermittlern, aus den Asservaten die DNA einer unbekannten Person zu extrahieren. Daraus ergab sich nun eine neue, wichtige Spur. Denn die DNA konnte einem weiteren Mord zugeordnet werden, der acht Jahre zuvor im Raum Fürth begangen wurde, rund 250 Kilometer von Kempten entfernt. In beiden Fällen gibt es erschreckende Parallelen.

Marion Baier wurde 1973 ermordet. Sie wurde in Oberasbach im Raum Fürth aufgefunden. Quelle: Kripo Kempten

Am 1. Juli 1973 hatte die zwölfjährige Marion Baier das Fischerfest in Zirndorf besucht und wurde am nächsten Tag in Oberasbach ermordet aufgefunden. Am Leichenfundort entdeckte die Kripo ein Christophorus-Medaillon, das das Mädchen dem Mörder möglicherweise im Kampf abgerissen hatte.

Dieses silberne Christopherus-Medaillon stammt vermutlich vom Täter, der 1973 Marion Baier ermordet hat. Quelle: Kripo Kempten

Fragen nach Zeugen

Wer kann Angaben zu den Morden an Sonja Hurler und Marion Baier machen?

Wer glaubt, den oder die Täter zu kennen?

Wer kennt Personen, die 1973 und 1981 einen Bezug in die Regionen Fürth und Kempten hatten?

Wer waren die Jugendlichen, die 1981 ein weinendes Mädchen durch Kempten-Thingers gezerrt haben? Es sollen drei oder vier Jungen im Alter von etwa 14 bis 16 Jahren gewesen sein.

Wer hat am 4. Juli 1981 das Schul-Sommerfest in Thingers besucht und kann Angaben dazu machen oder besitzt Fotos von damals?

Wer kann Angaben zu dem Christopherus-Medaillon machen, das 1973 nach dem Mord an Marion Baier in Oberasbach gefunden wurde?

Wer hat Fotos vom Fischerfest in Zirndorf 1973?

Belohnungen Für Hinweise, die zur Aufklärung des Mordes an Sonja Hurler führen, ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt. Ebenfalls 10.000 Euro beträgt die Auslobung im Mordfall Marion Baier.



Zuständig

Kripo Kempten (Allgäu),

Telefon: 0831 / 99 09 19 91

Ab 22. Januar: 0831 / 99 09 0

