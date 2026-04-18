Nach Knall: Toter unter Fußgängerbrücke in Völklingen - Verletzte

Mehrere Schwerverletzte:Nach Knall: Toter unter Fußgängerbrücke in Völklingen
Nach einem lauten Knall hat die Polizei in Völklingen einen Toten und mehrere Schwerverletzte entdeckt. Unklar ist, was sich in der Nacht unter der Fußgängerbrücke abgespielt hat.
Bei einer Explosion in einer Unterführung in Völklingen im Saarland ist ein Mann getötet worden. Vier weitere Männer wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.
Die Ermittler gehen davon aus, dass die Explosion "durch menschliches Handeln" ausgelöst worden sei. Genauere Informationen dazu gab es zunächst nicht.
Zeuge: "Lauten Knall" gehört - "Mann lag am Boden"
Nach ZDF-Informationen habe ein junger Mann, der von seinem Fenster aus die Unterführung blicken kann, zweimal einen "lauten Knall" gehört. Er habe gesehen, dass "ein Fahrrad und ein Mann am Boden lagen", er habe eine Flamme gesehen "und mehrere Personen". Danach sei auch "schon die Polizei dagewesen", erzählt er ZDF-Korrespondentin Susanne Freitag.
Es sei, so berichtet der Zeuge weiter, "schlimm, was da passiert ist". Zumal er sich genau an die Ereignisse im letzten August erinnere, als der Polizist Simon Bohr erschossen wurde".
Der Eingang der Unterführung, so die Leiterin des ZDF-Landesstudios Saarbrücken, "liegt in unmittelbarer Nähe zu der Tankstelle, die damals überfallen wurde. Am anderen Ende beginnt die Innenstadt. "Nur wenige hundert Meter weiter steht die Gedenkstele für den getöteten Polizisten", so Susanne Freitag.
Wegen des lauten Knalls waren gegen 00.15 Uhr bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen. Eine Person solle laut um Hilfe geschrien haben, so ein Sprecher. In der Fußgängerunterführung fanden die Beamten dann die fünf Männer. Für einen von ihnen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Tatort. Die vier anderen Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.
Hintergrund der Explosion unklar
Die Polizei sperrte die Unterführung ab. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Einsatzkräfte Sichtschutzwände errichteten. In der Unterführung lag ein Fahrrad auf dem Boden.
Den Ermittlern zufolge bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Polizei will nun die Ursache der Explosion ermitteln. Sie könnte auf ein Verbrechen zurückzuführen sein, aber auch ein Unfall sei möglich, sagte ein Sprecher. Auch was für ein Gegenstand explodierte, blieb zunächst unklar.
"Schon wieder Völklingen"
Eine weitere Anwohnerin habe ebenfalls den "Knall und Hilfeschreie gehört", so ZDF-Studioleiterin Freitag weiter. Auch diese Zeugin will nicht vor die Kamera. "Die Stimmung in der Stadt ist bedrückt", sagt Freitag. "Schon wieder Völklingen. Die Stadt leidet unter einem schlechten Image, viele Läden in der Innenstadt sind dicht".
Völklingen ist eine Stadt mit etwa 40.000 Einwohner und liegt nur wenige Kilometer westlich von Saarbrücken direkt an der Saar. Sie ist die viertgrößte Stadt des Saarlandes.
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