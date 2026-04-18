  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Nach Knall: Toter unter Fußgängerbrücke in Völklingen - Verletzte

Mehrere Schwerverletzte:Nach Knall: Toter unter Fußgängerbrücke in Völklingen

|

Nach einem lauten Knall hat die Polizei in Völklingen einen Toten und mehrere Schwerverletzte entdeckt. Unklar ist, was sich in der Nacht unter der Fußgängerbrücke abgespielt hat.

Polizei und Feuerwehr sind an einer Unterführung im Einsatz. Der Einsatzort ist abgesperrt und der Tunnel mit einem Sichtschutz verdeckt.

Bei einer Explosion in Völklingen ist ein Mann ums Leben gekommen – weitere vier Personen wurden schwer verletzt. Die Polizei geht von einer menschlich verursachten Explosion aus.

18.04.2026 | 0:22 min

Bei einer Explosion in einer Unterführung in Völklingen im Saarland ist ein Mann getötet worden. Vier weitere Männer wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Explosion "durch menschliches Handeln" ausgelöst worden sei. Genauere Informationen dazu gab es zunächst nicht.

Zeuge: "Lauten Knall" gehört - "Mann lag am Boden"

Nach ZDF-Informationen habe ein junger Mann, der von seinem Fenster aus die Unterführung blicken kann, zweimal einen "lauten Knall" gehört. Er habe gesehen, dass "ein Fahrrad und ein Mann am Boden lagen", er habe eine Flamme gesehen "und mehrere Personen". Danach sei auch "schon die Polizei dagewesen", erzählt er ZDF-Korrespondentin Susanne Freitag.

Es sei, so berichtet der Zeuge weiter, "schlimm, was da passiert ist". Zumal er sich genau an die Ereignisse im letzten August erinnere, als der Polizist Simon Bohr erschossen wurde". 

An der Tankstelle, an der nach einem Überfall ein Polizist getötet wurde, haben Mitarbeiter einen Kranz niedergelegt. Nach einem Raubüberfall auf die Tankstelle ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte der mutmaßliche Täter dem Beamten bei einem Gerangel die Dienstwaffe entrissen und geschossen.

Im Saarland wurde ein Polizist bei einem Tankstellenüberfall in Völklingen erschossen. Der 18-jährige Verdächtige hatte den Beamten zuvor eine Dienstwaffe entrissen.

22.08.2025 | 1:16 min

Der Eingang der Unterführung, so die Leiterin des ZDF-Landesstudios Saarbrücken, "liegt in unmittelbarer Nähe zu der Tankstelle, die damals überfallen wurde.  Am anderen Ende beginnt die Innenstadt. "Nur wenige hundert Meter weiter steht die Gedenkstele für den getöteten Polizisten", so Susanne Freitag. 

Wegen des lauten Knalls waren gegen 00.15 Uhr bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen. Eine Person solle laut um Hilfe geschrien haben, so ein Sprecher. In der Fußgängerunterführung fanden die Beamten dann die fünf Männer. Für einen von ihnen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Tatort. Die vier anderen Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Hintergrund der Explosion unklar

Die Polizei sperrte die Unterführung ab. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Einsatzkräfte Sichtschutzwände errichteten. In der Unterführung lag ein Fahrrad auf dem Boden.

Den Ermittlern zufolge bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Polizei will nun die Ursache der Explosion ermitteln. Sie könnte auf ein Verbrechen zurückzuführen sein, aber auch ein Unfall sei möglich, sagte ein Sprecher. Auch was für ein Gegenstand explodierte, blieb zunächst unklar.

Prof. Dirk Baier, Kriminologe

In Völklingen hat ein 18-Jähriger einen Polizisten mutmaßlich mit einer Dienstwaffe der Polizei erschossen. Ob die Polizei besser geschützt werden kann, erklärt Kriminologe Baier.

23.08.2025 | 10:13 min

"Schon wieder Völklingen"

Eine weitere Anwohnerin habe ebenfalls den "Knall und Hilfeschreie gehört", so ZDF-Studioleiterin Freitag weiter. Auch diese Zeugin will nicht vor die Kamera. "Die Stimmung in der Stadt ist bedrückt", sagt Freitag. "Schon wieder Völklingen. Die Stadt leidet unter einem schlechten Image, viele Läden in der Innenstadt sind dicht".  

Völklingen ist eine Stadt mit etwa 40.000 Einwohner und liegt nur wenige Kilometer westlich von Saarbrücken direkt an der Saar. Sie ist die viertgrößte Stadt des Saarlandes.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 18.04.2026 ab 11:00 Uhr.   
Thema
Saarland

Mehr Nachrichten

  1. Der Buckelwal vor der Insel Poel schlägt mit seiner Schwanzflosse. Aufgenommen am 17.04.2026 in Kirchdorf auf der Insel Poel.

    Buckelwal "Timmy" in Ostsee:Initiative kritisiert: Rettung durch Auflagen verzögert

    Live
  2. Polizei hinter einem Absperrband

    Mehrere Schwerverletzte:Nach Knall: Toter unter Fußgängerbrücke in Völklingen

    mit Video0:22
  3. Bunte Jutebeutel der amerikanischen Supermarktkette Trader Joe's.

    "Einfach Amerika pur":Warum eine 3-Euro-Tasche aus den USA trendet

    Fränzi Meyer, Washington, D.C.
    mit Video2:08
  4. Rettungsaktion für den Buckelwal

    Wal vor der Insel Poel:Greenpeace: Kaum Überlebenschancen für Buckelwal Timmy

    mit Video2:38
  5. Helfer nähern sich dem Wal vor Poel.

    Geduldete Privatinitiative:Buckelwal in Ostsee: Rettungsversuch geht am Samstag weiter

    mit Video2:38
  6. Sängerin und Modeschöpferin Victoria Beckham wird 50 Jahre.

    Liebesbekenntnis vor 52. Geburtstag:Victoria Beckham: "Wir lieben unsere Kinder so sehr"

    von Christoph Gocke
    mit Video0:54
  7. Sänger D4vd wegen Mordverdacht festgenommen

    Leiche von 14-Jähriger gefunden:TikTok-Star D4vd: Festnahme wegen Mordverdachts

    von Christoph Gocke
    mit Video0:33
  8. Blick auf die Landschaft im Westallgäu bei Nieselregen am 13.04.2026.

    Temperaturen am Wochenende:Aprilwetter: Erst Frühling, dann starke Abkühlung

    mit Video3:58
  9. Sexspielzeuge in Form von Gemüse und Früchten stehen auf einem Messestand der API Expo in Shanghai, China

    Puppen sollen menschenähnlicher werden:Sexspielzeuge mit KI - Chinas neues Milliardengeschäft

    mit Video1:08
  10. Prinz Harry wird von einem kleinen Hund abgeleckt.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Prinz Harry ist auf den Hund gekommen

  11. Eddard Stark in der Fernsehserie Game of Thrones

    15 Jahre Serien-Premiere:Wie "Game of Thrones" das Fantasy-Genre aufmischte

    von Patrick Lipke
    mit Video1:45
  12. Unglück in Lederfabrik - mehrere Tote

    Genaue Ursache noch unklar:Runkel: Drei Tote bei Unglück in Lederfabrik in Hessen

    mit Video0:23
  13. Helfer nähern sich dem Wal vor Poel.

    Experten skeptisch:Private Rettungsaktion für Buckelwal gestartet

  14. Conleth Hill, Peter Dinklage, Nathalie Emmanuel, Emilia Clarke, Liam Cunningham und Kit Harington in einer Szene von Game Of Thrones 2017
    Bilderserie

    Zum 15. Jubiläum der Kultserie :Das wurde aus den "Game of Thrones"-Darstellern

    von Maya Zanettin
  15. Der gestrandete Buckelwal liegt in einer Bucht der Ostseeinsel Poel.
    Interview

    Ist versuchte Walrettung Tierquälerei?:Expertin: "Einzige Lösung: Dieses Tier mechanisch töten"

    mit Video0:26
  16. Drei Mütter schieben auf dem Berg «Höchsten» ihre Kinderwagen eine Landstraße entlang.

    Im vierten Jahr in Folge:Zahl der Elterngeld-Bezieher in Deutschland sinkt weiter

    mit Video0:25
  17. Eine Frau greift nach eine Glas mit Rum. (Symbolbild)

    Eine der häufigsten Todesursachen:Jährlich sieben Millionen Klinikbehandlungen wegen Alkohols

    mit Video0:20
  18. Eine Frau trägt Kleidung mit Feminismussymbol und geballter Faust (Archivfoto)

    Debatte über Rollenbilder:Feminismus-Streit: Sind Männer das Problem?

    mit Video28:25
  19. Screenshot aus Video: Crashtest mit Kindersitz

    Stiftung Warentest und ADAC warnen:Autokindersitze im Test: Diese Modelle sind lebensgefährlich

    mit Video2:21
  20. Ersthelfer verladen nach einem Amoklauf am 15.04.2026 in Kahramanmaras in der Türkei einen Leichensack in einen Krankenwagen.

    Gewalttat im Südosten des Landes:Türkei: Achtklässler schießt an Schule um sich - neun Tote

    mit Video0:21
  21. Der gestrandete Buckelwal liegt in einer Bucht der Ostseeinsel Poel.

    Experten weiterhin skeptisch:Privater Rettungsversuch für Wal Timmy soll sofort starten

    mit Video1:45