Eine Frau war am 14. Dezember 2024 in Hamburg spät allein auf dem Heimweg, als ihr ein Mann entgegenkam. Ohne Vorwarnung schlug er sie nieder und versuchte, sie auszurauben.

XY-Szenenfoto: Das Opfer wird von einem unbekannten Mann niedergeschlagen. Quelle: ZDF

Ein unbekannter Mann hat am 14. Dezember 2024 in Hamburg eine Frau auf ihrem Heimweg ohne Vorwarnung niedergeschlagen. Danach versuchte er, sie auszurauben.

Das Opfer des Raubüberfalls war eine 24-jährige Frau, die mit ihren beiden kleinen Kindern in Hamburg-Stellingen wohnte. Am Tattag hatte sie eine Schulfreundin zu Besuch, die sie schon länger nicht gesehen hatte. Am späteren Abend begleitete sie die Freundin Richtung S-Bahn.

In dieser Ausgabe geht es unter anderem um den Raubüberfall auf einen Lkw-Fahrer mit Narkosegas. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer. 03.06.2026

Auf offener Straße plötzlich attackiert

Gegen 23:15 Uhr kam der Frau auf dem Heimweg auf der Kieler Straße in Richtung Norden – zwischen den Einmündungen Warnstedtstraße und Basselweg – ein Mann entgegen. Der Unbekannte schlug ihr unvermittelt gegen Kopf und Hals. Dann soll er sie an den Haaren gepackt und ihr mit dem Knie ins Gesicht getreten haben.

An dieser Stelle in der Kieler Str. in Hamburg-Stellingen wurde die junge Frau überfallen. Quelle: LKA Hamburg

Die Frau schrie um Hilfe, doch niemand hörte sie. Der Täter durchsuchte sein Opfer nach Wertgegenständen - doch er fand nichts. Die Geschädigte hatte nichts dabei, nicht einmal ihr Handy. Nach der Tat wollte der Mann die Kieler Straße überqueren. Als aber Autos kamen, machte er Kehrt und entfernte sich Richtung Warnstedtstraße. Die Frau schaffte es nach Hause und verständigte dort, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, die Polizei.

Der Tatort liegt in der Kieler Straße, zwischen den Einmündungen Warnstedtstr. und Basselweg in Hamburg Stellingen. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Personenbeschreibung

Der Unbekannte war 25 bis 35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, hatte einen dunklen Teint und ein fülliges Gesicht. Er trug ein weißes Oberteil, eine kurze dunkle Winterjacke und eine dunkle Hose. Auf dem Kopf: eine dunkle Strickmütze oder eine dunkle Kappe. Er sprach ein paar Worte in einer dem Opfer unbekannten Sprache.

Fragen nach Zeugen

Wer kann Angaben zum Täter machen?

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat geben? Angesprochen sind auch Autofahrer, die gegen 23:15 Uhr die Kieler Straße in Hamburg entlanggefahren sind.

Gibt es Opfer von ähnlichen Überfällen, die der Polizei noch nicht bekannt sind?

Quelle: ZDF