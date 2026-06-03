  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Raubüberfall auf Hamburgerin

Aktenzeichen XY vom 03.06.2026:Brutaler Überfall auf Hamburgerin

|

Eine Frau war am 14. Dezember 2024 in Hamburg spät allein auf dem Heimweg, als ihr ein Mann entgegenkam. Ohne Vorwarnung schlug er sie nieder und versuchte, sie auszurauben.

Nachgestellte Szene: Eine Frau liegt verletzt auf der Straße. Der Täter steht neben ihr.

XY-Szenenfoto: Das Opfer wird von einem unbekannten Mann niedergeschlagen.

Quelle: ZDF

Ein unbekannter Mann hat am 14. Dezember 2024 in Hamburg eine Frau auf ihrem Heimweg ohne Vorwarnung niedergeschlagen. Danach versuchte er, sie auszurauben.

Das Opfer des Raubüberfalls war eine 24-jährige Frau, die mit ihren beiden kleinen Kindern in Hamburg-Stellingen wohnte. Am Tattag hatte sie eine Schulfreundin zu Besuch, die sie schon länger nicht gesehen hatte. Am späteren Abend begleitete sie die Freundin Richtung S-Bahn.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 03. Mai 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

In dieser Ausgabe geht es unter anderem um den Raubüberfall auf einen Lkw-Fahrer mit Narkosegas. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer.

03.06.2026

Auf offener Straße plötzlich attackiert

Gegen 23:15 Uhr kam der Frau auf dem Heimweg auf der Kieler Straße in Richtung Norden – zwischen den Einmündungen Warnstedtstraße und Basselweg – ein Mann entgegen. Der Unbekannte schlug ihr unvermittelt gegen Kopf und Hals. Dann soll er sie an den Haaren gepackt und ihr mit dem Knie ins Gesicht getreten haben.

Der Tatort in der Kieler Straße in Hamburg.

An dieser Stelle in der Kieler Str. in Hamburg-Stellingen wurde die junge Frau überfallen.

Quelle: LKA Hamburg

Die Frau schrie um Hilfe, doch niemand hörte sie. Der Täter durchsuchte sein Opfer nach Wertgegenständen - doch er fand nichts. Die Geschädigte hatte nichts dabei, nicht einmal ihr Handy. Nach der Tat wollte der Mann die Kieler Straße überqueren. Als aber Autos kamen, machte er Kehrt und entfernte sich Richtung Warnstedtstraße. Die Frau schaffte es nach Hause und verständigte dort, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, die Polizei.

Karte des Tatorts in der Kieler Straße, zwischen den Einmündungen Warnstedtstraße und Basselweg.

Der Tatort liegt in der Kieler Straße, zwischen den Einmündungen Warnstedtstr. und Basselweg in Hamburg Stellingen.

Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Personenbeschreibung

Der Unbekannte war 25 bis 35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, hatte einen dunklen Teint und ein fülliges Gesicht. Er trug ein weißes Oberteil, eine kurze dunkle Winterjacke und eine dunkle Hose. Auf dem Kopf: eine dunkle Strickmütze oder eine dunkle Kappe. Er sprach ein paar Worte in einer dem Opfer unbekannten Sprache.

Fragen nach Zeugen

  • Wer kann Angaben zum Täter machen?
  • Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat geben? Angesprochen sind auch Autofahrer, die gegen 23:15 Uhr die Kieler Straße in Hamburg entlanggefahren sind.
  • Gibt es Opfer von ähnlichen Überfällen, die der Polizei noch nicht bekannt sind?
Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY“ am 03.06.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

Mehr zu Aktenzeichen XY

  1. Aktenzeichen XY... ungelöst

    Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle

  2. Nachgestellte Szene: Zwei schwarz gekleidete Männer leiten Gas in die Kabine eines LKWs.

    Aktenzeichen XY vom 03.06.2026:Raub an der A7: Fernfahrer mit Gas betäubt

    Live
  3. Nachgestellte Szene: Eine Frau liegt verletzt auf der Straße. Der Täter steht neben ihr.

    Aktenzeichen XY vom 03.06.2026:Brutaler Überfall auf Hamburgerin

    Live
  4. "XY-Preis 2026: Zweimal Eskalation gestoppt": Kim-Adrian Haselbauer ist nominiert.

    Gesellschaft | Aktenzeichen XY… Ungelöst:XY-Preis 2026: Zweimal Eskalation gestoppt

    Video3:29
  5. Nachgestellte Szene: Eine ältere Frau liegt schlafend in ihrem Bett. Ein Mann mit schwarzer Kapuze beugt sich über sie.

    Aktenzeichen XY vom 03.06.2026:Rätselhafter Überfall auf alleinlebende Seniorin in Bakum

    Live
  6. Moderator Rudi Cerne im Aktenzeichen XY ... Ungelöst Studio

    Die Nominierungen für 2026:XY-Preis: Mit Zivilcourage ins Rampenlicht

  7. Der flüchtige Hassan Fayas Gyndy

    Aktenzeichen XY vom 03.06.2026:Schwangere 19-Jährige in Köln getötet: Vater unter Verdacht

    Live
  8. Die vermisste Katrin Konert

    Aktenzeichen XY vom 03.06.2026:Cold Case Katrin Konert: Seit 2001 vermisst

    Live