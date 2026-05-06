Mit dem XY-Preis werden Personen für ihre Zivilcourage geehrt. Ab jetzt können die Zuschauer dem ZDF Vorschläge senden: Das sind die ersten Nominierten.

Michelle Kuhn und Marco Schwarzenberger hören nachts Schreie, handeln sofort und retten eine Frau. Nun sind sie die ersten Kandidaten für den XY‑Preis 2026. 06.05.2026 | 3:55 min

Der XY-Preis ehrt Personen mit Zivilcourage, die sich auf beispielhafte und kluge Weise im Kampf gegen Kriminalität für ihre Mitmenschen eingesetzt haben: Menschen, die hinschauen, eingreifen und Mut beweisen.

Ihr couragiertes Handeln hat Vorbildfunktion, denn sie verhindern Verbrechen, schützen Opfer vor kriminellen Übergriffen und tragen dazu bei, Verbrechen aufzuklären.

Auszeichnung für Zivilcourage: Rudi Cerne erklärt den XY-Preis. 01.05.2025 | 0:58 min

XY-Preis 2026: Nominierungsphase gestartet

Im Laufe eines Jahres stellt Rudi Cerne in "Aktenzeichen XY... Ungelöst" Menschen vor, die diesen Ansprüchen in besonderer Weise genügt haben. Aus diesen und vielen weiteren Vorschlägen wählt eine Fachjury die Preisträgerinnen und Preisträger aus, die jedes Jahr im Herbst geehrt werden.

So funktionieren die Nominierungen

Vorschläge für den XY-Preis 2026 Quelle: ZDF, Jule Roehr Schreiben Sie an:



Aktenzeichen XY... Ungelöst

XY-Preis

Postfach 1510

85733 Ismaning



oder per E-Mail: xy@zdf.de





Seit 2002 wird couragiertes Handeln ausgezeichnet

Das ZDF und die "Aktenzeichen XY… Ungelöst"-Produktionsfirma Securitel wollen mit dem Preis couragiertes Handeln öffentlich machen, belohnen und fördern. Seit 2002 ehrt die Auszeichnung, die mit jeweils 10.000 Euro dotiert ist, jährlich drei Personen oder Gruppen.

Spurensuche hinter den Kulissen: Backstage-Aktenzeichen XY bietet seltene Einblicke in die Sendung, ihre Geschichte und Arbeitsweise. 06.10.2025 | 19:54 min

Quelle: ZDF