Die Nominierungen für 2026:XY-Preis: Mit Zivilcourage ins Rampenlicht
Mit dem XY-Preis werden Personen für ihre Zivilcourage geehrt. Ab jetzt können die Zuschauer dem ZDF Vorschläge senden: Das sind die ersten Nominierten.
Der XY-Preis ehrt Personen mit Zivilcourage, die sich auf beispielhafte und kluge Weise im Kampf gegen Kriminalität für ihre Mitmenschen eingesetzt haben: Menschen, die hinschauen, eingreifen und Mut beweisen.
Ihr couragiertes Handeln hat Vorbildfunktion, denn sie verhindern Verbrechen, schützen Opfer vor kriminellen Übergriffen und tragen dazu bei, Verbrechen aufzuklären.
XY-Preis 2026: Nominierungsphase gestartet
Im Laufe eines Jahres stellt Rudi Cerne in "Aktenzeichen XY... Ungelöst" Menschen vor, die diesen Ansprüchen in besonderer Weise genügt haben. Aus diesen und vielen weiteren Vorschlägen wählt eine Fachjury die Preisträgerinnen und Preisträger aus, die jedes Jahr im Herbst geehrt werden.
So funktionieren die Nominierungen
Schreiben Sie an:
Aktenzeichen XY... Ungelöst
XY-Preis
Postfach 1510
85733 Ismaning
oder per E-Mail: xy@zdf.de
Seit 2002 wird couragiertes Handeln ausgezeichnet
Das ZDF und die "Aktenzeichen XY… Ungelöst"-Produktionsfirma Securitel wollen mit dem Preis couragiertes Handeln öffentlich machen, belohnen und fördern. Seit 2002 ehrt die Auszeichnung, die mit jeweils 10.000 Euro dotiert ist, jährlich drei Personen oder Gruppen.
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