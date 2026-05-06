Neun Männer drangen im Juni 2024 auf einen Bauernhof in Aachen ein und griffen den Hauptbewohner an, der dabei schwer verletzt wurde. Wer deshalb von der Polizei noch gesucht wird.

Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen Anosch Tukhi geben? Quelle: Kripo Aachen

Am 12. Juni 2024 wurde ein Bauernhof in Aachen von gleich neun Männern überfallen. Ein Bewohner wurde angegriffen und schwer verletzt. Während des Überfalls auf den Bauernhof verschanzte sich ein weiterer Bewohner in einem Zimmer, zwei andere Mitbewohner flüchteten aufs Dach und bewarfen die drei geparkten VW Golf des Schlägertrupps mit Ziegeln. Schließlich alarmierten sie die Polizei.

Die aktuelle Sendung behandelt unter anderem die Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Zudem präsentiert Rudi Cerne die ersten Kandidaten für den XY‑Preis 2026. 06.05.2026 | 89:06 min

Familienfehde um Eigentum als mögliches Tatmotiv

Ermittlungen ergaben: Hinter dem Überfall könnte eine Familienfehde um die Eigentumsverhältnisse des Bauernhofs und des dazugehörigen Landes stecken. Die Aktion sollte wohl die Bewohner einschüchtern und von dem Anwesen vertreiben. Offenkundig ist dieses Vorhaben aber völlig aus dem Ruder gelaufen.

Fahndung nach Tätern läuft

Drei der Täter wurden mittlerweile zu Haftstrafen verurteilt. Einen der Schläger konnte die Kripo allerdings noch nicht identifizieren. Es ist der Mann, der beim Verlassen des Anwesens eine Überwachungskamera entdeckte. Er trug einen hellen Pullover der Marke "Champion", eine schwarze Sturmhaube und er hatte auffällige Narben auf der Stirn.

Wer kann diesen Mann mit den auffälligen Narben auf der Stirn identifizieren? Quelle: Kripo Aachen

Mit Haftbefehl gesucht wird außerdem Anosch Tukhi, geboren in Aachen, zuletzt wohnhaft in Würselen. Er ist 33 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat eine kräftige bis stämmige Figur. Er trägt eine Glatze und einen dunklen Bart. Außerdem hat er einen dunklen Teint. Er soll während der Tat einen Teleskopschlagstock mit sich geführt haben.

Fragen nach Zeugen

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Anosch Tukhi geben?

Wer kann den bislang unbekannten Mittäter identifizieren?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Aachen

Telefon: 0241 / 95 77 88 99 0

Ab 07. Mai: 0241 / 95 77 0

Quelle: ZDF