Im Januar 2000 entdeckten Passanten die Leiche von Bernhard Benz auf einem Grünstreifen in Lahr. Er wurde auf dem Weg nach Hause getötet.

XY-Szenenfoto: Im Krankenhaus war bekannt, dass Bernhard Benz Verfechter einer sogenannten Poolgeldinitiative war. Möglicherweise hat er sich damit Feinde gemacht. Quelle: ZDF

Es geht um eine Tat am 21. Januar 2000. Bernhard Benz war von seinem Arbeitsplatz im Herzklinikum Lahr auf dem Weg nach Hause.

Bernhard Benz war im Januar 2000 gerade Vater geworden und frisch verheiratet. Auch beruflich kletterte er als Assistenzarzt der Anästhesie im Herzklinikum Lahr die Karriereleiter empor. Ein Arbeitsumfeld allerdings mit einer besonderen Dynamik, in dem viele verschiedene Interessen und Ansprüche konkurrieren.

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Wurde Engagement für die Mitarbeiter zum Verhängnis?

Bernhard Benz galt als Mitinitiator und Vorreiter einer sogenannten Poolgeldinitiative im Herzklinikum. Dabei ging es darum, dass die ärztlichen Mitarbeiter an den Einnahmen der Chefärzte aus der Behandlung von Privatpatienten finanziell beteiligt werden sollten. Damit dürfte er vermutlich auf Gegenwehr gestoßen sein.

Mitfahrgelegenheit endet tödlich

Die Ermittlungen der Kripo ergaben, dass Bernhard Benz am Freitagabend, den 21. Januar 2000, schon bei der Klinik auf seinen späteren Mörder getroffen sein dürfte. Wahrscheinlich stieg er gegen 19:30 Uhr auf einem zur Klinik gehörenden Parkplatz östlich der Notaufnahme in den Wagen des Täters ein. Vermutlich hatte dieser ihm eine Mitfahrgelegenheit zum Bahnhof in Lahr offeriert, von wo aus Bernhard Benz gegen 20:07 Uhr mit dem Zug nach Hause fahren wollte.

Doch wie es scheint, kam es vorher auf dem gegenüberliegenden Parkplatz zum Streit. Dieser eskalierte und der Täter erwürgte Bernhard Benz noch im Auto. Anschließend fuhr der Täter Richtung Römerstraße, fernab der Wohngebiete, und lud Benz in Fahrtrichtung rechts im Grünstreifen neben der Straße ab. Kurz darauf, gegen 20 Uhr, fanden Passantinnen die Leiche.

Klinik und mutmaßlicher Tatort, ein Parkplatz gegenüber dem Bahnhof in Lahr, sind keine fünf Kilometer voneinander entfernt. Der Fundort der Leiche liegt in der Römerstraße. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap Contributors / ZDF

Verschwundene Kleidung und Wertsachen

Der Täter nahm einige Gegenstände seines Opfers mit - vermutlich, um Spuren zu verwischen und Zeit zu gewinnen: eine türkisfarbene Jacke der Marke Schöffel, einen Schlüsselbund und eine schwarze Leder-Geldbörse mit diversen Scheckkarten und Papieren auf den Namen Bernhard Benz.

Dr. Bernhard Benz wurde 39 Jahre alt. Seit der Tat ist seine Jacke (links) verschwunden. Quelle: Kripo Offenburg

Fragen nach Zeugen

Wer hat Bernhard Benz am 21. Januar 2000 gegen 19:30 Uhr im östlichen Parkplatzbereich der Notaufnahme im Herzklinikum in Lahr in ein Auto einsteigen sehen?

Wer hat ihn zwischen 19:30 Uhr und ca. 20 Uhr zwischen Klinik und dem Bahnhof in Lahr gesehen, eventuell auch in Begleitung einer weiteren Person? Oder sogar den mutmaßlichen Streit auf dem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs beobachtet?

Wer hat in der Römerstraße in Lahr gegen 20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Eventuell den Täter beim Abladen der Leiche gesehen? Oder ein Fahrzeug dort wahrgenommen?

Wem sind nach der Tat die verschwundenen Gegenstände von Bernhard Benz aufgefallen - vor allem seine auffällige türkisfarbene Jacke?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Offenburg

Telefon: 0781 / 21 69 00

Ab 07. Mai: 0781 / 21 0

Quelle: ZDF