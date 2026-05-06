Aktenzeichen XY vom 06.05.2026:Angriff auf Taxifahrer: Fahndung nach Elhamuddin Mohammad
Im Mai 2023 wurde ein Taxifahrer in Baden-Württemberg angegriffen und verletzt. Tatverdächtig ist Elhamuddin Mohammadi.
Es geht um einen Angriff auf einen Taxifahrer im Mai 2023. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, stiegen am 8. Mai 2023 gegen 4 Uhr morgens Elhamuddin Mohammadi und sein Freund am Bahnhof in Rastatt in ein Taxi. Das sollte sie zuerst nach Baden-Baden und dann weiter nach Balg bringen. Während der Fahrt erkundigte sich der Beschuldigte bei dem Taxifahrer nach Geldwechselmöglichkeiten. Dies diente vermutlich dazu festzustellen, wie viel Bargeld sich im Taxi befand.
Forderung nach Geld führt zu Unfall
Dann änderten die Fahrgäste plötzlich ihr Ziel. Als der Fahrer wenden wollte und den Rückwärtsgang einlegte, setzte ihm der Gesuchte ein Messer mit einer 21 Zentimeter langen Klinge an den Hals.
Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte rückwärts gegen ein Haus, wo er zum Stehen kam. Schließlich versuchte der Taxifahrer in seiner Not, dem Angreifer das Messer mit blanken Händen zu entreißen. Dabei erlitt er stark blutende Schnittverletzungen.
Personenbeschreibung
Während einer der Täter bereits festgenommen werden konnte, fahndet die Kripo Offenburg jetzt nach dem tatverdächtigen Elhamuddin Mohammadi. Er soll sich auf der Flucht befinden.
Elhamuddin Mohammadi ist afghanischer Staatsbürger. Er ist aktuell 29 Jahre alt, 1,76 Meter groß und circa 80 Kilogramm schwer. Er hat dunkle Augen, schwarzes, kurzes Haar, einen dunklen Teint und spricht nur gebrochen Deutsch.
Frage nach Zeugen
Wer weiß, wo sich Elhamuddin Mohammadi aktuell aufhält?
Kripo Rastatt
Telefon 07222 / 761 25 0
Ab 7. Mai: 07222 / 761 0
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