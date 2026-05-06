Aktenzeichen XY vom 06.05.2026:Raubüberfall auf Kölner Feinkostladen
Mehrere schwer bewaffnete Täter überfielen 2021 einen Feinkostladen in Köln. Neue Erkenntnisse richten den Blick auf die Täter, die verwendeten Waffen und den Fluchtwagen.
Am 23. Dezember 2021 wurde ein bekannter Feinkostladen im Kölner Großmarkt von mehreren schwer bewaffneten Tätern ausgeraubt. Jetzt gibt es dazu neue Erkenntnisse. Inzwischen wird vermutet, dass es sich bei den Tätern um eine überörtlich agierende Bande handeln könnte.
Wegen der professionellen Vorgehensweise der Männer und der Verwendung von Kriegswaffen ist es sehr gut möglich, dass sie auch weitere Taten begangen haben könnten. Außerdem ist nun klar, dass die Täter während des Überfalls eindeutig mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.
Personenbeschreibungen
Fluchtfahrzeug
Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen blauen VW Golf Kombi mit verdunkelten Scheiben hinten. Beim Einsteigen verwendeten die Männer einen Funkschlüssel. Beim Öffnen mit diesem Schlüssel blinkten sogenannte Begrüßungsleuchten auf. Es könnte sich also um ein neueres Fahrzeug als bisher angenommen handeln.
Frage nach Zeugen
Wer kann die Täter identifizieren und weiß etwas über deren Aufenthaltsort?
Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Köln
Telefon: 0221 / 229 10 50
Ab 7. Mai: 0221 / 229 0
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