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Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Neues zu Überfall auf Feinkostladen in Köln

Aktenzeichen XY vom 06.05.2026:Raubüberfall auf Kölner Feinkostladen

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Mehrere schwer bewaffnete Täter überfielen 2021 einen Feinkostladen in Köln. Neue Erkenntnisse richten den Blick auf die Täter, die verwendeten Waffen und den Fluchtwagen.

Fotos der drei gesuchten Männer, die von Überwachungsameras gemacht wurden

Diese Männer werden wegen des Raubüberfalls in Köln im Dezember 2021 gesucht.

Quelle: Kripo Köln

Am 23. Dezember 2021 wurde ein bekannter Feinkostladen im Kölner Großmarkt von mehreren schwer bewaffneten Tätern ausgeraubt. Jetzt gibt es dazu neue Erkenntnisse. Inzwischen wird vermutet, dass es sich bei den Tätern um eine überörtlich agierende Bande handeln könnte.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 06. Mai 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Die aktuelle Sendung behandelt unter anderem die Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Zudem präsentiert Rudi Cerne die ersten Kandidaten für den XY‑Preis 2026.

06.05.2026 | 89:06 min

Wegen der professionellen Vorgehensweise der Männer und der Verwendung von Kriegswaffen ist es sehr gut möglich, dass sie auch weitere Taten begangen haben könnten. Außerdem ist nun klar, dass die Täter während des Überfalls eindeutig mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Zastava M70 Sturmgewehr und Scorpion Maschinenpistole mit Schalldämpfer

Die Gesuchten führten solche Waffen mit sich: ein Zastava M70 Sturmgewehr (o.) und eine Scorpion Maschinenpistole mit Schalldämpfer (u.).

Quelle: Kripo Köln

Personenbeschreibungen

Fluchtfahrzeug

Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen blauen VW Golf Kombi mit verdunkelten Scheiben hinten. Beim Einsteigen verwendeten die Männer einen Funkschlüssel. Beim Öffnen mit diesem Schlüssel blinkten sogenannte Begrüßungsleuchten auf. Es könnte sich also um ein neueres Fahrzeug als bisher angenommen handeln.

Das Fluchtfahrzeug war ein blauer VW Golf Kombi.

Bei dem Fluchtwagen der Männer handelte es sich um einen solchen blauen VW Golf Kombi mit verdunkelten Scheiben hinten.

Quelle: VW

Frage nach Zeugen

Wer kann die Täter identifizieren und weiß etwas über deren Aufenthaltsort?

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.

Zuständig
Kripo Köln
Telefon: 0221 / 229 10 50
Ab 7. Mai: 0221 / 229 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 06.05.2026 ab 20:35 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

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