Mehrere schwer bewaffnete Täter überfielen 2021 einen Feinkostladen in Köln. Neue Erkenntnisse richten den Blick auf die Täter, die verwendeten Waffen und den Fluchtwagen.

Diese Männer werden wegen des Raubüberfalls in Köln im Dezember 2021 gesucht. Quelle: Kripo Köln

Am 23. Dezember 2021 wurde ein bekannter Feinkostladen im Kölner Großmarkt von mehreren schwer bewaffneten Tätern ausgeraubt. Jetzt gibt es dazu neue Erkenntnisse. Inzwischen wird vermutet, dass es sich bei den Tätern um eine überörtlich agierende Bande handeln könnte.

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Wegen der professionellen Vorgehensweise der Männer und der Verwendung von Kriegswaffen ist es sehr gut möglich, dass sie auch weitere Taten begangen haben könnten. Außerdem ist nun klar, dass die Täter während des Überfalls eindeutig mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Die Gesuchten führten solche Waffen mit sich: ein Zastava M70 Sturmgewehr (o.) und eine Scorpion Maschinenpistole mit Schalldämpfer (u.). Quelle: Kripo Köln

Personenbeschreibungen

Unbewaffneter Gesuchter Quelle: Kripo Köln Der erste Gesuchte ist ca. 1,80 Meter groß mit schlanker Statur. Bei der Tat war er mit einer OP-Maske maskiert. Er trug außerdem eine Outdoorjacke der Marke "Bergans" mit auffälligem gelbem Aufsatz und eine schwarze Jogginghose der Marke "Nike". Gesuchter mit Sturmgewehr Quelle: Kripo Köln Der zweite Gesuchte ist zwischen 1,85 Meter und 1,90 Meter groß und trug eine schwarze Jacke der Marke "North Face" und eine olivgrüne Arbeitshose mit schwarzen Absetzungen an den Knien und am rechten Oberschenkel. Die Hose war durch Mörtel- oder Farbanhaftungen verschmutzt. Der Mann führte ein Sturmgewehr mit sich, eine Zastava M70. Gesuchter mit Maschinenpistole Quelle: Kripo Köln Der dritte Gesuchte trug einen schwarzen Mantel, eine schwarze Hose und eine schwarze OP-Maske. Er hatte eine schwarze Umhängetasche mit hellem breitem Riemen dabei. Der Mann stand fast während der gesamten Tat vor dem Laden und war mit einer Scorpion Maschinenpistole mit Schalldämpfer bewaffnet.

Fluchtfahrzeug

Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen blauen VW Golf Kombi mit verdunkelten Scheiben hinten. Beim Einsteigen verwendeten die Männer einen Funkschlüssel. Beim Öffnen mit diesem Schlüssel blinkten sogenannte Begrüßungsleuchten auf. Es könnte sich also um ein neueres Fahrzeug als bisher angenommen handeln.

Bei dem Fluchtwagen der Männer handelte es sich um einen solchen blauen VW Golf Kombi mit verdunkelten Scheiben hinten. Quelle: VW

Frage nach Zeugen

Wer kann die Täter identifizieren und weiß etwas über deren Aufenthaltsort?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Köln

Telefon: 0221 / 229 10 50

Ab 7. Mai: 0221 / 229 0

Quelle: ZDF