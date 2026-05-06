Bianca Bersch wurde im Juli 1992 von ihrem Sohn blutüberströmt in ihrer Kölner Zweitwohnung aufgefunden. Sie war durch zahlreiche Messerstiche getötet worden.

XY-Szenenfoto: Bianca Bersch wurde in ihrer Wohnung ermordet. Quelle: ZDF

Bianca Bersch war zum Tatzeitpunkt 48 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Mit ihrem Mann lebte sie in ihrem Haus in Rheinland-Pfalz, die Kinder waren bereits ausgezogen.

Die aktuelle Sendung behandelt unter anderem die Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Zudem präsentiert Rudi Cerne die ersten Kandidaten für den XY‑Preis 2026. 06.05.2026 | 89:06 min

Doppelleben als Prostituierte im Belgischen Viertel

Unter der Woche arbeitete sie als Prostituierte in Köln in einer Zweitwohnung, um die Familienkasse aufzubessern. Das Apartment befand sich in der Brabanter Straße 50 im Belgischen Viertel in Köln. Bianca Bersch nannte sich "Yvonne" und inserierte regelmäßig in der Zeitung "Express". Über diese Anzeigen und über Mund-zu-Mund- Propaganda fand sie ihre Freier.

Bianca Bersch wurde 1992 ermordet. Sie wurde 48 Jahre alt. Quelle: Kripo Köln

Nachdem ihr Sohn sie nicht mehr erreichen konnte, fuhr er am 3. Juli 1992 von Rheinland-Pfalz nach Köln zu ihrer Wohnung und machte eine schreckliche Entdeckung: Seine Mutter war brutal ermordet worden, getötet mit zahlreichen Messerstichen. Der Täter hatte auf der Suche nach Beute die ganze Wohnung systematisch durchsucht.

Tatort: Bianca Berschs Wohnung lag im ersten Stock über einem Spiel-Club. So sah das Haus 1992 aus. Quelle: Kripo Köln

Bargeld und Kleidung des Opfers verschwunden

Aus der Wohnung wurde Bargeld geraubt. Zudem sind eine weiße Jeans und ein längeres, blaues, hemdartiges Oberteil von Bianca Bersch verschwunden. Womöglich zog der Täter diese Kleidungsstücke an, da seine eigene Kleidung blutverschmiert gewesen sein dürfte.

Unbekannter Schlüsselbund und blutverschmierte Socken am Tatort zurückgelassen

Am Tatort wurde ein Schlüsselbund gefunden, der nicht vom Opfer stammte. Daran war ein Plexiglas-Anhänger, mit zwei Haus- bzw. Wohnungsschlüsseln und einem kleineren Schlüssel, möglicherweise von einer Geldkassette. Auf den größeren Schlüsseln befand sich die Aufschrift "Schlüssel-Dienst Többen Köln 72 52 86" bzw. der Name der Firma "ERREBI", die unter anderem Schlüssel-Rohlinge herstellt. Ob der Schlüsselbund einen Tatzusammenhang hat, ist nicht klar. Möglicherweise hat ihn auch ein anderer Freier in der Wohnung vergessen.

Mit Sicherheit vom Täter stammen zwei blutverschmierte Socken, die in der Nähe der Leiche lagen: weiße Tennissocken mit der Aufschrift "SPORT" sowie einem gelb-blauen Muster in der Größe 39 bis 42.

Dieser Schlüsselbund und diese Socke wurden am Tatort gefunden. Stammt beides vom Mörder? Quelle: Kripo Köln

Erkenntnisse der Kripo zum Täter

Anhand von Spuren an den zurückgelassenen Socken und Textilfaserspuren an der Leiche kann über den Täter Folgendes gesagt werden:

Er dürfte regelmäßig knöchelhohe schwarze Arbeitsschuhe getragen haben, ebenso einen Blaumann oder eine blaue Arbeitshose aus ähnlichem Material.

Er dürfte mit Schweiß- und / oder Lackierarbeiten zu tun gehabt haben und hat vermutlich auch regelmäßig mit Gasflaschen hantiert.

Sollte er tatsächlich die Kleidung des Opfers angezogen haben, könnte er eher kleiner und schlank gewesen sein.

Der Tatort lag im Belgischen Viertel in Köln. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap Contributors / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer kann etwas zu Bianca Berschs Kontakten in Köln sagen?

Welche Freier haben noch nicht mit der Polizei gesprochen?

Hat "Yvonne" Kunden gegenüber Andeutungen gemacht, dass sie Probleme mit einem Freier hatte oder sich bedroht fühlte?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Köln

Telefon 0221 / 229 0

Quelle: ZDF