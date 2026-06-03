Mitten in der Nacht wird eine 72-jährige Frau in ihrem Haus in Bakum brutal überfallen. Ein maskierter Täter überrascht die Seniorin im Schlaf und schlägt mehrfach auf sie ein.

XY-Szenenfoto: Ein wahr gewordener Albtraum: Ein vermummter, fremder Mann im Schlafzimmer. Quelle: ZDF

Bakum in Niedersachsen - ein ruhiger Ort mit rund 7.000 Einwohnern. Doch in der Nacht zum Sonntag, dem 4. August 2024, wurde diese Ruhe jäh zerstört. Gegen 4:30 Uhr riss es eine 72-jährige Frau in ihrer Mietwohnung im ersten Stock der Wohnsiedlung an der Straße Am Harmer Holz aus dem Schlaf. Neben ihrem Bett stand plötzlich ein Mann. Unvermittelt und rücksichtslos schlug der Fremde brutal auf die Seniorin ein und verletzte sie. Die Frau war völlig überrascht und schutzlos.

In dieser Ausgabe geht es unter anderem um den Raubüberfall auf einen Lkw-Fahrer mit Narkosegas. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer. 03.06.2026

Täter flüchtet nach Ansprache

Etwa zehn Mal schlug der Fremde auf sein Opfer ein. Schließlich schaffte die Frau es, sich zu befreien, das Licht anzuschalten und aufzustehen. Als sie geschockt den Täter ansprach: "Ich bin doch nur eine alte Frau. Was wollen Sie?", flüchtete der Fremde durch ein Fenster im Gästezimmer auf das Dach des Carports. Über eine dort angelehnte Leiter entkam er unerkannt.

Wer hat in der Tatnacht in der Wohnsiedlung an der Straße „Am Harmer Holz“ in Bakum Verdächtiges beobachtet? Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Nach dem Angriff stellte die Frau fest, dass der Mann ihre Handtasche mit der Geldbörse und ihren Dokumenten entwendet hatte. Ebenso fehlte ihr Schmuck vom Nachttisch. Ansonsten wurde nichts durchsucht oder gestohlen. Was genau die Motivation des Täters war und weshalb er die wehrlose Frau verletzte, ist für die Kripo Cloppenburg bis heute ein Rätsel.

Ähnliche Tat ein Jahr zuvor

Später zogen Ermittler Parallelen zu einer weiteren Tat, fast genau ein Jahr zuvor. Dieser Vorfall ereignete sich in der Harmer Straße in Bakum, rund zwei Kilometer vom ersten Tatort entfernt. Auch dort war das Opfer eine ältere, alleinlebende Frau, die nachts zu Hause überfallen wurde. Der Täter hatte nichts gestohlen, aber sein Opfer schwer verprügelt. Auch bei dieser Tat gab es kein erkennbares Motiv.

Personenbeschreibung

Der Mann war etwa 1,80 Meter groß und zwischen 35 und 45 Jahren alt. Er hatte vermutlich kurze, dunkle Haare und dunkle Augen. Er soll außerdem einen dunkleren Teint sowie eine auffällig große, breite Nase und insgesamt grobe Gesichtszüge gehabt haben. Er war mit einer FFP2-Maske maskiert und hatte eine tiefe Stimme - vermutlich war er Raucher. Nach Einschätzung der Ermittler könnte es sich um einen Saisonarbeiter oder Baustellenhelfer aus dem südosteuropäischen Ausland handeln.

Entwendete Gegenstände

Damen-Umhängetasche aus Lederimitat von Valentino, Modell "Alexia", Farbe "ecru"

Geldbörse von Louis Vuitton, Modell "Canvas" mit Monogramm, Clip und Reißverschluss, Farbe: "kastanienbraun"

Eternity-Ring aus Roségold und kleinen Steinen im Brillantschliff in Pavé-Fassung und unbekanntem Karat

Solitärring mit Seitensteinen im Brillantschliff aus Roségold mit unbekanntem Karat

Fragen nach Zeugen

Wer erkennt den Mann anhand der Beschreibung?

Wer hat in der Nähe des Tatorts in Bakum, in der Nacht zum Sonntag, 4. August 2024, verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wem wurden die entwendeten Gegenstände zum Kauf angeboten?

Quelle: ZDF