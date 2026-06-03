Aktenzeichen XY: Cold Case Katrin Konert

Seit rund 25 Jahren wird Katrin Konert aus Groß Gaddau vermisst. Die 15-Jährige war allein auf dem Weg nach Hause, wo sie vermutlich ihrem Mörder begegnete.

Katrin Konert wird seit 2001 vermisst. Quelle: Kripo Lüchow

Katrin Konert wohnte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in Groß Gaddau im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen. Sie hatte am 1. Januar 2001 ihren Freund in Bergen an der Dumme besucht. Von dort machte sie sich allein auf den Heimweg, war zu Hause aber nicht angekommen.

Bis heute gibt es keine Spur von ihr. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, der Täter könnte aus dem Umfeld des Opfers stammen oder einen Ankerpunkt in Bergen an der Dumme oder im Umland haben.

In dieser Ausgabe geht es unter anderem um den Raubüberfall auf einen Lkw-Fahrer mit Narkosegas. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer. 03.06.2026

Wichtiger Hinweis nach 17 Jahren

2018: 17 Jahre nach dem Verschwinden meldete sich über ein Hinweisportal ein anonymer Hinweisgeber. Er machte interessante Angaben zu einer Person, die am Tag des Verschwindens angeblich Kontakt zu Katrin Konert gehabt haben soll. Die Inhalte dieses Hinweises konnten von der Polizei teilweise verifiziert werden.

XY-Szenenfoto: Stieg Katrin Konert auf dem Weg nach Hause zu einem Mann ins Auto? Quelle: ZDF

Die Ermittler versuchten daraufhin, weitere Informationen zu erhalten. Der Hinweisgeber willigte ein, doch weitere Versuche, Kontakt mit ihm aufzunehmen, schlugen fehl. Er meldete sich nicht mehr. Nun will ihn die Kripo dazu bewegen, sich noch einmal mit ihr in Verbindung zu setzen.

Fragen nach Zeugen

Wer kann etwas zu dem Fall sagen, wem ist damals etwas aufgefallen? Auch Zeugen, die schon mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten, sich nochmals zu melden.

Der anonyme Hinweisgeber von 2018 wird gebeten, sich nochmals zu melden. Die Polizei sichert ihm absolute Vertraulichkeit zu.

Der Täter wird aufgefordert, zumindest mitzuteilen, wo die sterblichen Überreste von Katrin Konert sind.

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Lüchow

Telefon: 05841 / 122 0

Die Kripo stellt zudem einen anonymen Fragebogen zur Verfügung

Quelle: ZDF