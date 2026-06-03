Aktenzeichen XY vom 03.06.2026:Schwangere 19-Jährige in Köln getötet: Vater unter Verdacht
Hat ein Vater seine Tochter getötet, weil sie anders lebte, als er wollte? Dieser schlimme Verdacht steht im Raum – bei einem Mord, der die Kripo schon viele Jahre beschäftigt.
Die Kripo Köln fahndet nach dem im Irak geborenen Hassan Fayas Gyndy. Er soll seine 19-jährige Tochter Zare ermordet haben, die zu dem Zeitpunkt schwanger war. Die Tat ereignete sich am 4. Januar 2017 in Köln. Der Vater, der jesidischen Glaubens ist, war nach Aussagen der Kripo vermutlich mit ihrer Lebensführung nicht einverstanden.
In den Irak abgesetzt
Kurz nach dem Tod seiner Tochter setzte sich Hassan Fayas Gyndy in den Irak ab, wo er untertauchte. Von dort verständigte er die Polizei und verriet, wo sich die Leiche seiner Tochter befand. Bis heute ist der Gesuchte auf der Flucht.
Personenbeschreibung
Hassan Fayas Gyndy ist 54 Jahre alt, 1,64 Meter groß mit hagerer Statur. Er hat braune Augen, weißgraue Haare und trug in der Vergangenheit einen Schnauzbart. Am rechen Handrücken und an der Oberlippe hat er etwa 2 cm lange Narben.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat den Gesuchten nach Januar 2017 gesehen?
- Wer weiß, wo er sich heute aufhält?
Für Hinweise, die zur Festnahme des Gesuchten führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Köln
Telefon: 0221 / 22 90
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