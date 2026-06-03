Aktenzeichen XY vom 3. Juni:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen
Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.
Der Fall um den Fund zweier toter Säuglinge bewegte das Publikum in der aktuellen Ausgabe besonders. Sie wurden in den Jahren 1999 und 2005 in Dortmund und Krefeld aufgefunden.
Rätsel um zwei tote Säuglinge: Viele Hinweise auf mögliche Identität der Mutter
DNA-Untersuchungen ergaben, dass die beiden Kinder Geschwister waren. Eine anonyme Briefschreiberin bekannte sich als die Mutter der beiden. Bis heute konnte die Frau allerdings nicht ausfindig gemacht werden.
Etliche Hinweise gingen sowohl zu den Kleidungsstücken der Babys als auch zu der veröffentlichten Zeile aus den Briefen ein. Einige Anrufer konnten direkte Bezüge zur DDR herstellen; auch Namen wurden genannt. Ob sie tatsächlich die Verfasserin der Briefe beziehungsweise die Mutter der beiden ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.
Fahndung nach Hassan Fayas Gyndy: Hinweise zum Aufenthaltsort
Der 54‑Jährige soll vor neun Jahren seine schwangere Tochter (19) ermordet haben und in den Irak geflüchtet sein. Die Kripo Köln bat um Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort.
Zuschauer riefen noch während der Sendung an und nannten einen möglichen Aufenthaltsort des Gesuchten und übermittelten Bilder, die Gyndy zeigen sollen. Ob auf den Bildern tatsächlich Hassan Fayas Gyndy zu sehen ist und ob die Angaben stimmen, wird nun im Rahmen eingeleiteter Maßnahmen überprüft.
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