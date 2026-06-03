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Kriminalität

Aktenzeichen XY vom 3. Juni: Das sind die ersten Ergebnisse

Aktenzeichen XY vom 3. Juni:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

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Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 03. Mai 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

In der aktuellen Sendung ging es unter anderem um den Raubüberfall auf einen Lkw-Fahrer mit Narkosegas. Alle Informationen zu den Fällen finden Sie unter faelle-aktenzeichenxy.de.

03.06.2026 | 92:51 min

Der Fall um den Fund zweier toter Säuglinge bewegte das Publikum in der aktuellen Ausgabe besonders. Sie wurden in den Jahren 1999 und 2005 in Dortmund und Krefeld aufgefunden.

Rätsel um zwei tote Säuglinge: Viele Hinweise auf mögliche Identität der Mutter

DNA-Untersuchungen ergaben, dass die beiden Kinder Geschwister waren. Eine anonyme Briefschreiberin bekannte sich als die Mutter der beiden. Bis heute konnte die Frau allerdings nicht ausfindig gemacht werden.

Etliche Hinweise gingen sowohl zu den Kleidungsstücken der Babys als auch zu der veröffentlichten Zeile aus den Briefen ein. Einige Anrufer konnten direkte Bezüge zur DDR herstellen; auch Namen wurden genannt. Ob sie tatsächlich die Verfasserin der Briefe beziehungsweise die Mutter der beiden ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Aktenzeichen XY vom 03.06.2026
:Tote Babys in NRW aufgefunden: DNA verbindet die Fälle

Jahrzehnte nach dem Fund zweier Babyleichen in Dortmund und Krefeld ermittelt die Kripo wieder. DNA-Treffer ergaben, dass die 1999 und 2005 gefundenen Babys Geschwister waren.
mit Video92:51
Nachgestellte Szene: Ein junger Mann hockt zwischen Bäumen und durchsucht den Inhalt eines Rucksacks.

Fahndung nach Hassan Fayas Gyndy: Hinweise zum Aufenthaltsort

Der 54‑Jährige soll vor neun Jahren seine schwangere Tochter (19) ermordet haben und in den Irak geflüchtet sein. Die Kripo Köln bat um Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort.

Zuschauer riefen noch während der Sendung an und nannten einen möglichen Aufenthaltsort des Gesuchten und übermittelten Bilder, die Gyndy zeigen sollen. Ob auf den Bildern tatsächlich Hassan Fayas Gyndy zu sehen ist und ob die Angaben stimmen, wird nun im Rahmen eingeleiteter Maßnahmen überprüft.

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete die Sendung "Aktenzeichen XY" am 03.06.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

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