Im November 2025 gerieten in einer Dortmunder Kneipe zwei Männer in Streit und wurden hinausgeworfen. Vor dem Lokal wurde einer attackiert und lebensgefährlich verletzt.

XY-Szenenfoto: Das Opfer wird von Rettungssanitätern abtransportiert. Quelle: ZDF

Mittwoch, 5. November 2025, kurz vor Mitternacht. Ein Dortmunder verließ eine Kneipe in der Kirchlinder Straße, nachdem er mit einem anderen Gast aneinandergeraten war. Hintergrund des Streits war die Frage, ob das albanische Volk älter sei als das keltische.

In dieser Ausgabe geht es unter anderem um den Raubüberfall auf einen Lkw-Fahrer mit Narkosegas. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer. 03.06.2026

Brutaler Angriff vor der Tür

Zuvor hatte die Wirtin nur mit Mühe verhindern können, dass der andere Gast, der sich selbst "Ali-Albaner" nannte, auf den Dortmunder losging. Im Verlauf des Streits war er zunehmend aggressiv geworden. Sie forderte beide Gäste auf, das Lokal zu verlassen. Zuerst ging der Dortmunder. Kurz darauf nahm auch "Ali-Albaner" seine Jacke und verließ ebenfalls die Kneipe.

Der Tatort liegt in Dortmund-Kirchlinde. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Nur wenige Augenblicke später wurden zwei Zeugen auf einen Vorfall direkt gegenüber der Kneipe und des benachbarten Kiosks aufmerksam. Sie sahen, dass der Dortmunder vor dem Kiosk auf der Straße lag. Der Unbekannte kippte ihm Wasser ins Gesicht und sagte: "Das hast du nun davon, du Hund!" Danach entfernte sich der Fremde, und die Zeugen alarmierten den Notarzt. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen, von denen sich der Mann bis heute nicht vollständig erholt hat.

Dieser unbekannte Mann wird von der Polizei gesucht. Er nannte sich selbst „Ali-Albaner“. Quelle: Kripo Dortmund

Personenbeschreibung

Der Tatverdächtige wurde von Kameras gefilmt: Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, kräftig-muskulös mit leichtem Bauch. Kurze dunkle Haare, kurzer Bart. Er selbst nannte sich "Ali-Albaner". Auf seinem Handy war der albanische Doppeladler als Hintergrundbild zu sehen. Er trug ein helles Sweatshirt der Marke Stone Island, verwaschene Jeans und eine dunkle Steppjacke. Seine Sneaker waren vermutlich von der Marke Loewe x ON, Modell Cloudtilt 2.0. Am rechten Handgelenk trug er ein dunkles Armband, vermutlich aus Leder, am linken Handgelenk eine Uhr mit Metallarmband. Er hat vermutlich Verwandte in Spanien und einen Bezug nach Dortmund-Kirchlinde.

Die Schuhe des Tatverdächtigen. Quelle: Kripo Dortmund

Fragen nach Zeugen

Etwa eine halbe Stunde nach der Tat erkundigte sich eine Frau in der Kneipe nach "Ali". Angeblich war sie dort mit ihm verabredet. Die Frau hatte längere mittelblonde oder braune Haare und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wer hat in der besagten Nacht am Tatort relevante Beobachtungen gemacht?

Wer kennt den unbekannten Tatverdächtigen?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung von 4.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Dortmund

Telefon 0231 / 132 79 99

Ab 4. Juni 0231 / 132 0

Quelle: ZDF