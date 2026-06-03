Aktenzeichen XY: Gasüberfall auf Fernfahrer an der A7

Aktenzeichen XY vom 03.06.2026:Raub an der A7: Fernfahrer mit Gas betäubt
Im Oktober 2024 verbrachte ein Fernfahrer die Nacht am Rastplatz "Ohe West“ an der A7 in seinem Lkw. Während er schlief, wurde er ausgeraubt.
Nach einem langen Tag auf der Straße lenkte ein polnischer Lkw-Fahrer am Abend des 24. Oktober 2024 sein Fahrzeug in eine Parkbucht am Rastplatz "Ohe West" in Schleswig-Holstein. Eine gute halbe Stunde später legte er sich in der Fahrerkabine schlafen. Am nächsten Morgen sollte es früh weitergehen.
Doch er wachte erst gegen 10:30 Uhr vormittags wieder auf - nach fast zwölf Stunden Tiefschlaf. Sein Handy hatte inzwischen unentwegt geklingelt, mehr als 20 Anrufe waren eingegangen. Er hatte nichts davon bemerkt. Schnell wurde ihm klar: Er war ausgeraubt worden. Die Polizei vermutet, dass er zuvor mit Gas betäubt wurde.
Heimtückischer Überfall mit Narkosegas
Nach Erkenntnissen der Kripo Rendsburg hatte der Fahrer vor der Tat am Rastplatz keinen direkten Kontakt zu anderen Menschen. Eine Betäubung durch K.O.-Tropfen, Pillen oder Injektion ist daher sehr unwahrscheinlich.
Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass der oder die Täter Narkosegas über einen Schlauch in das Auto leiteten - durch den Kühlergrill oder ein geöffnetes Fenster. Als das Opfer betäubt war, raubten sie Bargeld und persönliche Wertgegenstände. Die Ladung interessierte sie nicht.
Ähnliche Überfälle waren bisher vor allem auf Wohnmobile und Wohnwagen in Südeuropa bekannt. Dabei wurden Urlauber um die Reisekasse und Wertsachen gebracht. Trifft es nun auch Lkw-Fahrer? Aus der Fahrerkabine wurden unter anderem eine Silberkette mit Kreuz-Anhänger, ein Lenovo-Laptop, eine Geldbörse mit Bank- und Ausweisdokumenten sowie rund 6.000 Euro in bar entwendet. Das Geld hatte der Fahrer für Notfälle und eventuell anfallende Reparaturen dabei.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat um den 23. Oktober 2024 herum in der Umgebung des Rastplatzes "Ohe West" an der A7 verdächtige Beobachtungen gemacht?
- Sind ähnliche Fälle aus der jüngsten Vergangenheit bekannt und wurden noch nicht der Polizei gemeldet?
- Hat jemand die Halskette oder die Dokumente wie Führerschein oder Bankkarten des Opfers gefunden?
- Wurde die Halskette vielleicht irgendwo zum Kauf angeboten?
Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Rendsburg
Telefon: 0431 / 160 33 33
Ab 4. Juni: 04331 / 20 80
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