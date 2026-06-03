Im Hamburger Hafen kontrollierte der Zoll am 4. Januar 2024 eine vermeintliche Obstlieferung aus Südamerika. In Bananenkisten entdeckten die Beamten jedoch rund eine halbe Tonne Drogen im Wert von mehr als 25 Millionen Euro. Die Ermittlungsbehörden identifizierten mehrere Männer, die an dem Schmuggel beteiligt gewesen sein sollen. Fünf von ihnen wurden festgenommen und zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.

In dieser Ausgabe geht es unter anderem um den Raubüberfall auf einen Lkw-Fahrer mit Narkosegas. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Drahtzieher in verschiedenen Ländern unterwegs

Der mutmaßliche Drahtzieher ging der Polizei aber noch nicht ins Netz. Es soll sich um einen türkischen Staatsbürger handeln, der sich selbst "Ihsan Usun" nennt. Ob das sein richtiger Name ist, ist unklar. Der Mann soll in Deutschland, Belgien oder Frankreich leben. Vom 2. bis 3. Januar 2024 soll er sich im Motel One Köln/Neumarkt aufgehalten haben, am 10. Januar im Motel One Hamburg/Alster. Dort soll er sich mit anderen Tatbeteiligten zu Absprachen getroffen haben.