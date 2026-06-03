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Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Spektakulärer Drogenfund im Hamburger Hafen

Aktenzeichen XY vom 03.06.2026:Drogenfund im Hamburger Hafen: Fahndung nach Drahtzieher

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Im Januar 2024 machten Zollbeamte in Hamburg einen außergewöhnlichen Fund: 520 Kilo Kokain. Die Ermittlungen von Zoll und Polizei führten zu mehreren Verdächtigen.

Auf drei Paletten liegen hunderte Päckchen mit Drogen

Die sichergestellten Drogen vom Hamburger Hafen

Quelle: ZFA / Kripo Frankfurt am Main

Im Hamburger Hafen kontrollierte der Zoll am 4. Januar 2024 eine vermeintliche Obstlieferung aus Südamerika. In Bananenkisten entdeckten die Beamten jedoch rund eine halbe Tonne Drogen im Wert von mehr als 25 Millionen Euro. Die Ermittlungsbehörden identifizierten mehrere Männer, die an dem Schmuggel beteiligt gewesen sein sollen. Fünf von ihnen wurden festgenommen und zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 03. Mai 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

In dieser Ausgabe geht es unter anderem um den Raubüberfall auf einen Lkw-Fahrer mit Narkosegas. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer.

03.06.2026

Drahtzieher in verschiedenen Ländern unterwegs

Der mutmaßliche Drahtzieher ging der Polizei aber noch nicht ins Netz. Es soll sich um einen türkischen Staatsbürger handeln, der sich selbst "Ihsan Usun" nennt. Ob das sein richtiger Name ist, ist unklar. Der Mann soll in Deutschland, Belgien oder Frankreich leben. Vom 2. bis 3. Januar 2024 soll er sich im Motel One Köln/Neumarkt aufgehalten haben, am 10. Januar im Motel One Hamburg/Alster. Dort soll er sich mit anderen Tatbeteiligten zu Absprachen getroffen haben.

Der gesuchte Ihsan Usun

Dieser Mann nennt sich selbst "Ihsan Usun“.

Quelle: ZFA / Kripo Frankfurt am Main

Fragen nach Zeugen

  • Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner wahren Identität machen?
  • Unter welchen Namen ist er noch bekannt?
  • Wer weiß, wo er sich heute aufhält?

Zollfahndungsamt Frankfurt
Kripo Frankfurt am Main
Telefon 069 / 50 77 53 32
Ab 4. Juni: 069 / 50 77 50
E-Mail: fahndung@zfa.bund.de

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY“ am 03.06.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

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