Aktenzeichen XY vom 03.06.2026:Drogenfund im Hamburger Hafen: Fahndung nach Drahtzieher
Im Januar 2024 machten Zollbeamte in Hamburg einen außergewöhnlichen Fund: 520 Kilo Kokain. Die Ermittlungen von Zoll und Polizei führten zu mehreren Verdächtigen.
Im Hamburger Hafen kontrollierte der Zoll am 4. Januar 2024 eine vermeintliche Obstlieferung aus Südamerika. In Bananenkisten entdeckten die Beamten jedoch rund eine halbe Tonne Drogen im Wert von mehr als 25 Millionen Euro. Die Ermittlungsbehörden identifizierten mehrere Männer, die an dem Schmuggel beteiligt gewesen sein sollen. Fünf von ihnen wurden festgenommen und zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.
Drahtzieher in verschiedenen Ländern unterwegs
Der mutmaßliche Drahtzieher ging der Polizei aber noch nicht ins Netz. Es soll sich um einen türkischen Staatsbürger handeln, der sich selbst "Ihsan Usun" nennt. Ob das sein richtiger Name ist, ist unklar. Der Mann soll in Deutschland, Belgien oder Frankreich leben. Vom 2. bis 3. Januar 2024 soll er sich im Motel One Köln/Neumarkt aufgehalten haben, am 10. Januar im Motel One Hamburg/Alster. Dort soll er sich mit anderen Tatbeteiligten zu Absprachen getroffen haben.
Fragen nach Zeugen
- Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner wahren Identität machen?
- Unter welchen Namen ist er noch bekannt?
- Wer weiß, wo er sich heute aufhält?
Zollfahndungsamt Frankfurt
Kripo Frankfurt am Main
Telefon 069 / 50 77 53 32
Ab 4. Juni: 069 / 50 77 50
E-Mail: fahndung@zfa.bund.de
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