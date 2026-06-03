Aktenzeichen XY vom 03.06.2026:Tote Babys in NRW aufgefunden: DNA verbindet die Fälle
Jahrzehnte nach dem Fund zweier Babyleichen in Dortmund und Krefeld ermittelt die Kripo wieder. DNA-Treffer ergaben, dass die 1999 und 2005 gefundenen Babys Geschwister waren.
Am 25. Dezember 1999 entdeckten zwei junge Männer beim Fußballspielen im Schulte-Witten-Park in Dortmund einen Rucksack, darin eine Babyleiche. Das kleine Mädchen war höchstens zwei Wochen alt und starb durch Gewalteinwirkung. Ihre Mutter konnte bis heute nicht ermittelt werden.
Zweiter Fund in Krefeld
Rund fünfeinhalb Jahre später, am 11. Mai 2005, fanden städtische Gärtner in Krefeld ebenfalls einen Rucksack mit einem toten Neugeborenen – an einem Spazierweg in der Nähe des Hauptbahnhofs, zwischen der Ritter- und der Virchowstraße. Diesmal war es ein Junge, nur wenige Tage alt. Kurz darauf wandte sich eine anonyme Person in Briefen an die Polizei und gab vor, die Mutter des Babys zu sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass dies stimmen könnte.
Die Polizei vermutet, dass die Verfasserin möglicherweise aus der ehemaligen DDR stammt. Darauf deuten linguistische Untersuchungen hin und auch das verwendete Buchhaltungs-Papier. Der genaue Inhalt der Briefe ist aus ermittlungstaktischen Gründen bis heute unter Verschluss.
DNA-Treffer offenbart Tragödie
Mehr als zwanzig Jahre nach den Funden führte ein so genannter Spur-Spur-Treffer in der bundesweiten Datenbank für Vermisste und unbekannte Tote zu einer erschütternden Erkenntnis: Das Mädchen in Dortmund und der Junge in Krefeld hatten dieselbe Mutter und waren Halbgeschwister. Die Kripo hofft, über die bei den toten Babys gefundenen Gegenständen die Mutter ermitteln zu können.
Gefundene Gegenstände in Dortmund
- Schwarzer Kunstleder-Rucksack. Ein No-Name-Produkt mit Metallschild, darauf die Inschrift "Viaggio Collection"
- Mehrere Kleidungsstücke, unter anderem ein hellblauer Strampelanzug mit Elefanten-Motiv, eine blaue Hose, ein schwarz-roter Ringel-Pullover und ein rosa und blau gestreiftes Jäckchen mit einer Knopfleiste mit Bärchen und Zahlen. Der blaue Strampelanzug und die blaue Hose könnten darauf hindeuten, dass in der Familie bereits ein männliches Geschwisterkind lebte.
Gefundene Gegenstände in Krefeld
- Blau-schwarzer Nylon-Rucksack "Adidas-Equipment". Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um eine Fälschung handelte.
- Beigefarbener Erwachsenen-Pulli der Marke "Ciccia Bella".
Fragen nach Zeugen
- Kennt jemand eine Frau, die im Jahr 1999 im Raum Dortmund und im Jahr 2005 im Raum Krefeld schwanger war und danach jeweils kein Kind hatte? Ein Verdacht der Kripo ist, dass die Mutter möglicherweise in Drogen- oder Prostituiertenkreisen verkehrte.
- Wer kann die Handschrift und das Buchhaltungspapier einer bestimmten Person zuordnen?
- Erkennt jemand die Rucksäcke oder die gefundene Kleidung und kann sie einer bestimmten Person zuordnen?
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