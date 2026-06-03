Jahrzehnte nach dem Fund zweier Babyleichen in Dortmund und Krefeld ermittelt die Kripo wieder. DNA-Treffer ergaben, dass die 1999 und 2005 gefundenen Babys Geschwister waren.

XY-Szenenfoto: Zwei junge Männer finden im Dezember 1999 das tote Baby in einem Rucksack. Quelle: ZDF

Am 25. Dezember 1999 entdeckten zwei junge Männer beim Fußballspielen im Schulte-Witten-Park in Dortmund einen Rucksack, darin eine Babyleiche. Das kleine Mädchen war höchstens zwei Wochen alt und starb durch Gewalteinwirkung. Ihre Mutter konnte bis heute nicht ermittelt werden.

In dieser Ausgabe geht es unter anderem um den Raubüberfall auf einen Lkw-Fahrer mit Narkosegas. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer. 03.06.2026

Der tote Säugling in Dortmund wurde am 25. Dezember 1999 im Schulte-Witten-Park gefunden. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Zweiter Fund in Krefeld

Rund fünfeinhalb Jahre später, am 11. Mai 2005, fanden städtische Gärtner in Krefeld ebenfalls einen Rucksack mit einem toten Neugeborenen – an einem Spazierweg in der Nähe des Hauptbahnhofs, zwischen der Ritter- und der Virchowstraße. Diesmal war es ein Junge, nur wenige Tage alt. Kurz darauf wandte sich eine anonyme Person in Briefen an die Polizei und gab vor, die Mutter des Babys zu sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass dies stimmen könnte.

Das tote Neugeborene in Krefeld wurde am 11. Mai 2005 in der Nähe des Hauptbahnhofs gefunden. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Die Polizei vermutet, dass die Verfasserin möglicherweise aus der ehemaligen DDR stammt. Darauf deuten linguistische Untersuchungen hin und auch das verwendete Buchhaltungs-Papier. Der genaue Inhalt der Briefe ist aus ermittlungstaktischen Gründen bis heute unter Verschluss.

Schriftprobe von einem der anonymen Briefe, die möglicherweise von der Mutter verfasst wurden. Quelle: Kripo Dortmund

DNA-Treffer offenbart Tragödie

Mehr als zwanzig Jahre nach den Funden führte ein so genannter Spur-Spur-Treffer in der bundesweiten Datenbank für Vermisste und unbekannte Tote zu einer erschütternden Erkenntnis: Das Mädchen in Dortmund und der Junge in Krefeld hatten dieselbe Mutter und waren Halbgeschwister. Die Kripo hofft, über die bei den toten Babys gefundenen Gegenständen die Mutter ermitteln zu können.

Gefundene Gegenstände in Dortmund

Schwarzer Kunstleder-Rucksack. Ein No-Name-Produkt mit Metallschild, darauf die Inschrift "Viaggio Collection"

Mehrere Kleidungsstücke, unter anderem ein hellblauer Strampelanzug mit Elefanten-Motiv, eine blaue Hose, ein schwarz-roter Ringel-Pullover und ein rosa und blau gestreiftes Jäckchen mit einer Knopfleiste mit Bärchen und Zahlen. Der blaue Strampelanzug und die blaue Hose könnten darauf hindeuten, dass in der Familie bereits ein männliches Geschwisterkind lebte.

Das tote Mädchen war höchstens zwei Wochen alt und trug unter anderem diese Kleidungsstücke. Es wurde in diesem Rucksack gefunden Quelle: Kripo Dortmund

Gefundene Gegenstände in Krefeld

Blau-schwarzer Nylon-Rucksack "Adidas-Equipment". Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um eine Fälschung handelte.

Beigefarbener Erwachsenen-Pulli der Marke "Ciccia Bella".

Das Baby in Krefeld wurde in diesen Pullover gewickelt und in diesen Rucksack gelegt. Quelle: Kripo Krefeld

Fragen nach Zeugen

Kennt jemand eine Frau, die im Jahr 1999 im Raum Dortmund und im Jahr 2005 im Raum Krefeld schwanger war und danach jeweils kein Kind hatte? Ein Verdacht der Kripo ist, dass die Mutter möglicherweise in Drogen- oder Prostituiertenkreisen verkehrte.

Wer kann die Handschrift und das Buchhaltungspapier einer bestimmten Person zuordnen?

Erkennt jemand die Rucksäcke oder die gefundene Kleidung und kann sie einer bestimmten Person zuordnen?

Quelle: ZDF