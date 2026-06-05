Australien: 100.000 Kakerlaken aus illegaler Zucht beschlagnahmt

Zehntausende Riesenkakerlaken haben Ermittler in Australien bei einer Kontrolle gefunden. Die in dem Land verbotenen Tiere waren professionell gezüchtet worden.

Australische Ermittler haben über 100.000 Kakerlaken sichergestellt, die illegal gezüchtet worden waren. Die Insekten sind in Australien verboten. 05.06.2026 | 0:33 min

Rekordfund in Australien: Im Bundesstaat New South Wales haben die Behörden mehr als 100.000 exotische Kakerlaken beschlagnahmt. Es sei der bislang größte Fund illegal gehaltener Wirbelloser in der Geschichte des Landes, teilte das Umweltministerium mit.

Die Kakerlaken wurden demnach bei einem gewerblichen Züchter in Bathurst entdeckt. Sie hätten einen geschätzten Wert von umgerechnet etwa 120.000 Euro.

Kakerlaken: Bis zu acht Zentimeter lang und schnell vermehrend

Bei den sichergestellten Insekten handelt es sich unter anderem um Argentinische Schaben und Madagaskar-Fauchschaben - mit einer Länge von fünf bis acht Zentimetern eine der größten Kakerlaken der Welt.

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Sie sind nährstoffreich und leicht zu vermehren und werden deshalb häufig als Futtertiere für Reptilien, Amphibien und manche Fischarten gezüchtet. In Australien dürfen sie jedoch weder importiert noch gehalten, gezüchtet oder verkauft werden.

Australien hat strenge Naturschutzgesetze

Australien hat eines der strengsten Biosicherheitsgesetze der Welt. Die Behörden versuchen seit Jahrzehnten, das Einschleppen fremder Arten, Schädlinge und Krankheitserreger zu verhindern. Sie befürchten, dass eingeführte Tiere und Pflanzen heimische Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen, seltene Arten verdrängen oder der Landwirtschaft erheblichen Schaden zufügen könnten.

Wir nehmen unsere Aufgabe, Australiens einzigartige Biodiversität zu schützen und Verstöße gegen das nationale Umweltrecht zu ahnden, sehr ernst. „ Sprecher des australischen Umweltministeriums

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Das Umweltministerium warnte außerdem, die exotischen Schaben könnten womöglich Krankheiten verbreiten. Reptilienbesitzer wurden aufgefordert, statt exotischer Arten legale Futterinsekten wie Grillen oder heimische Schaben zu verwenden.

Die beschlagnahmten Tiere sollen nun vernichtet werden. Ob gegen den Züchter Anklage erhoben wird, wurde zunächst nicht bekannt.

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