Australien: 100.000 Kakerlaken aus illegaler Zucht beschlagnahmt

Von Behörden beschlagnahmt:Australien: 100.000 Kakerlaken in illegaler Zucht entdeckt
Zehntausende Riesenkakerlaken haben Ermittler in Australien bei einer Kontrolle gefunden. Die in dem Land verbotenen Tiere waren professionell gezüchtet worden.
Rekordfund in Australien: Im Bundesstaat New South Wales haben die Behörden mehr als 100.000 exotische Kakerlaken beschlagnahmt. Es sei der bislang größte Fund illegal gehaltener Wirbelloser in der Geschichte des Landes, teilte das Umweltministerium mit.
Die Kakerlaken wurden demnach bei einem gewerblichen Züchter in Bathurst entdeckt. Sie hätten einen geschätzten Wert von umgerechnet etwa 120.000 Euro.
Kakerlaken: Bis zu acht Zentimeter lang und schnell vermehrend
Bei den sichergestellten Insekten handelt es sich unter anderem um Argentinische Schaben und Madagaskar-Fauchschaben - mit einer Länge von fünf bis acht Zentimetern eine der größten Kakerlaken der Welt.
Sie sind nährstoffreich und leicht zu vermehren und werden deshalb häufig als Futtertiere für Reptilien, Amphibien und manche Fischarten gezüchtet. In Australien dürfen sie jedoch weder importiert noch gehalten, gezüchtet oder verkauft werden.
Australien hat strenge Naturschutzgesetze
Australien hat eines der strengsten Biosicherheitsgesetze der Welt. Die Behörden versuchen seit Jahrzehnten, das Einschleppen fremder Arten, Schädlinge und Krankheitserreger zu verhindern. Sie befürchten, dass eingeführte Tiere und Pflanzen heimische Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen, seltene Arten verdrängen oder der Landwirtschaft erheblichen Schaden zufügen könnten.
Das Umweltministerium warnte außerdem, die exotischen Schaben könnten womöglich Krankheiten verbreiten. Reptilienbesitzer wurden aufgefordert, statt exotischer Arten legale Futterinsekten wie Grillen oder heimische Schaben zu verwenden.
Die beschlagnahmten Tiere sollen nun vernichtet werden. Ob gegen den Züchter Anklage erhoben wird, wurde zunächst nicht bekannt.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu invasiven Arten
Ministerium bittet um Mithilfe:Warum die Sorge vor dem Japankäfer wächstmit Video1:51
Neue Blutsauger in Deutschland:Wie gefährlich sind invasive Riesen-Zecken?von Bianca M. Hugomit Video4:59
Neue eingeschleppte Art in Deutschland:Gefährliche Stiche: Asiatische Nadelameise entdecktmit Video0:26
Blaukrabbe bedroht Ökosystem:Warum das Mittelmeer mehr Oktopusse brauchtvon Andreas Ewels und Michael Nieberg