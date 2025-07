Sorge vor dem Japankäfer: Was man gegen die Ausbreitung tun kann

Er ist kaum größer als eine Kaffeebohne, doch kann Pflanzen enorm schaden: der Japankäfer. Ursprünglich aus Ostasien stammend, breitet er sich nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums derzeit vor allem in Süd- und Mitteleuropa aus. In Deutschland sei er bisher noch nicht heimisch.

Damit das so bleibt, appelliert das Ministerium an alle Reisende nach Norditalien und den Süden der Schweiz, ihr Gepäck vor der Heimreise nach Deutschland auf den ungebetenen Passagier kontrollieren. Es bittet zudem darum, vor allem aus diesen beiden Urlaubsregionen keine Pflanzen, Erde, Samen und keinen Rollrasen mitzubringen. Das kleine Insekt könne Riesenschäden in Landwirtschaft, Gärten und Wäldern anrichten, so das Ministerium.