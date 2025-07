Sie sind groß, schnell und kommen aus wärmeren Regionen: Berichte über Bisse und Sichtungen von invasiven Zecken wie der Hyalomma-Zecke sorgen für Aufmerksamkeit in Deutschland . Doch es sind nicht nur die exotischen Exemplare, die zeigen, dass sich unsere Natur verändert.

Mehr Zecken durch wärmeres Klima

Schon längst gehören Zecken zu den ständigen Begleitern bei Spaziergängen durch die Natur. Seit Jahren nimmt die Population zu. Der Gemeine Holzbock, die bekannteste heimische Art, wird ab Temperaturen von sieben Grad aktiv, erklärt Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Universität Hohenheim. Weil es immer wärmer wird, verlängert sich die Zeit, in der man von ihnen befallen werden kann.

In manchen Regionen Deutschlands gibt es inzwischen fast zwei Generationen pro Jahr. Das hat Folgen: Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) nimmt die Übertragung von Krankheiten wie Frühsommer-Meningoenzephalitis ( FSME ) und Borreliose zu. Daten des RKI zeigen, dass die Fallzahlen dieser Erkrankungen in den letzten Jahren stetig gestiegen sind.

Hyalomma-Zecken auf dem Vormarsch?

Die Hyalomma-Zecke ist in Deutschland bislang selten. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) werden in Deutschland pro Jahr zwischen zwei und etwa 20 ausgewachsene Hyalomma-Zecken erfasst. Das RKI geht zwar davon aus, dass jährlich Millionen von Larven oder Nymphen mit Zugvögeln nach Deutschland gelangen, doch nur sehr wenige entwickeln sich zu erwachsenen Tieren, die tatsächlich gefunden und gemeldet werden.

Wie häufig kommt die Hyalomma-Zecke in Deutschland vor?

Doch nicht nur das macht sie besonders - sondern auch ihr Krankheits-Portfolio. Während die Hyalomma-Zecke keine Rolle bei FSME oder Borreliose spielt, könnte sie Viren übertragen, die das Krim-Kongo-Hämorrhagische Fieber verursachen, sagt Uta Mackenstedt. Die Krankheit ist in vielen Fällen tödlich. Allerdings: "Bisher konnten wir solche Viren in den Hyalomma-Zecken, die uns zur Verfügung standen, nicht nachweisen."

Häufiger trage sie dagegen Rickettsia aeschlimannii, den Erreger des weniger gefährlichen Zecken-Fleckfiebers, in sich. Er wurde bei etwa 40 Prozent der untersuchten Tiere festgestellt. Dieses Fleckfieber führt beim Menschen zu Hautausschlag und dem Gefühl erhöhter Temperatur, zu Kopf- und Muskelschmerzen und extremen Gelenkschmerzen.

Wie invasive Zecken den Weg nach Deutschland finden

Dass Arten wie die Hyalomma-Zecke in Deutschland auftauchen, hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Höhere Temperaturen und Trockenperioden schaffen ideale Bedingungen für wärmeliebende Arten wie diese Jagdzecke, erklärt Mackenstedt. "Wir haben keine genauen Informationen über die Ausbreitung der Hyalomma-Zecken. Im Moment gehen wir davon aus, dass sie nach wie vor mit Zugvögeln nach Deutschland kommen."

Invasive Arten sind Tiere oder Pflanzen, die ursprünglich nicht in einem Gebiet heimisch sind, dort aber unter günstigen Bedingungen stark wachsen und sich ausbreiten und dabei nachweislich Schaden anrichten, zum Beispiel indem sie heimische Arten verdrängen oder Lebensräume verändern. Beispiele für invasive Tierarten in Deutschland sind neben der Hyalomma-Zecke auch der Waschbär und der Asiatische Marienkäfer.

Was sind invasive Arten?

Wie man sich vor Zecken schützen kann

In Deutschland ist es derzeit aber sehr unwahrscheinlich, von einer solchen Zecke gebissen zu werden, beruhigt Parasitologin Mackenstedt. Auch wenn einzelne Exemplare invasiver Arten regelmäßig auftauchen, gebe es bislang keine Hinweise darauf, dass sich stabile Populationen gebildet haben. Die Gefahr bliebe daher überschaubar - zumindest aktuell. Laut Mackenstedt könne man aber auch nicht ausschließen, dass sich die Art in Zukunft dauerhaft in Deutschland ansiedelt.