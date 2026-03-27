Asiatische Nadelameise erstmals in Deutschland entdeckt

Neue eingeschleppte Art in Deutschland:Gefährliche Stiche: Asiatische Nadelameise entdeckt
Ihre Stiche können zu allergischen Schocks führen: In Stuttgart ist eine eingeschleppte Ameisenart entdeckt worden. Die Asiatische Nadelameise wird als problematisch eingestuft.
In einem Stuttgarter Stadtpark ist eine neue eingeschleppte Ameisenart entdeckt worden, deren Stich zu allergischen und damit lebensgefährlichen Schocks führen kann.
Nach Angaben der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (Frankfurt) und der Stuttgarter Universität Hohenheim ist es der erste gesicherte Nachweis einer Asiatischen Nadelameise in Deutschland. Experten der Senckenberg Gesellschaft teilten mit:
Die Art war im vergangenen Sommer in die höchste Gefahrenklasse der EU heraufgestuft worden.
Student meldete Fund im Stuttgarter Zoo Wilhelma
Forschende sind nach eigenen Angaben im vergangenen Juni im Stuttgarter Rosensteinpark auf Nachweise für die aus Ostasien stammende Ameise gestoßen. "Wir konnten in dem Park eine vollständige Kolonie der Asiatischen Nadelameise mit Nachwuchs entdecken", sagte Brendon Boudinot vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt.
Boudinot ist Erstautor einer Studie zum deutschen Erstnachweis, die nun im wissenschaftlichen Fachjournal "Zootaxa" erschienen ist.
Einer der Co-Autoren, der Stuttgarter Biologie-Student Max Härtel, hatte nach Angaben der Universität Hohenheim bereits kurz zuvor ein Exemplar der Asiatischen Nadelameise (Brachyponera chinensis) im Stuttgarter Zoo Wilhelma entdeckt und bestimmt.
Invasive Ameisen verursachen erhebliche Schäden
Die Asiatische Nadelameise stammt ursprünglich aus Ostasien. In Europa wurde die Art unter anderem 2020 in Neapel gefunden. Invasive Ameisen verursachen weltweit erhebliche Schäden: Sie können öffentliche Grünanlagen und private Gärten beeinträchtigen, Nutztiere sowie geschützte Arten angreifen und ganze Lebensräume verändern.
Verbreitet werden die Insekten häufig unbemerkt, etwa über den internationalen Pflanzenhandel, in Containern oder im Reisegepäck. Begünstigt wird Verbreitung dieser Arten auch durch steigende Temperaturen im Zuge des Klimawandels.
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