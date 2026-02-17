Hirnhautentzündungen durch Zecken: 2025 könnte Rekordjahr werden

Die Klimakrise treibt die Zahl der durch Zecken verursachten Hirnhautentzündungen in die Höhe. Welche Risiken es gibt und wie man sich vor einer Infektion schützen kann.

Zecken sorgen immer häufiger für Infektionen und Hirnhautentzündungen. Laut dem Robert-Koch-Institut wurden im letzten Jahr 690 Fälle registriert. 17.02.2026 | 0:36 min

Nicht selten sind sie das unliebsame Ende eines Spaziergangs oder von Gartenarbeit: Wenn Zecken sich festgesetzt haben und ihren Stechrüssel durch die Haut bohren, kann das in seltenen Einzelfällen tödliche Folgen haben.

Das Risiko, durch einen Zeckenbiss ernsthaft zu erkranken, steigt in Deutschland nach Überzeugung von Experten. Im vergangenen Jahr könnten Zecken demnach so viele Hirnhautentzündungen verursacht haben wie noch nie seit Beginn der Meldepflicht. Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München sagt zu den Fällen von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME):

Die Auswertungen laufen noch, aber es ist jetzt schon abzusehen, dass wir die schon sehr hohen Zahlen von 2024 übertroffen haben werden. „ Gerhard Dobler, Virologe am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr

Dobler zufolge gibt es keine Region in Deutschland, die FSME-frei ist. Es sei mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen, warnte die Parasitologin Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim im Vorfeld des 8. Süddeutschen Zeckenkongresses in Stuttgart.

Der Sommer ist da, Zeit für einen ruhigen Tag im Grünen – wären da nicht die lästigen Mücken, Zecken und Co. Welche Tipps gibt es zum Schutz vor Insektenstichen? 10.07.2025 | 2:36 min

Wegen des Klimawandels und milderer Winter sind sie mittlerweile ganzjährig aktiv. Auch die kalten Temperaturen in diesem Jahr schaden den Holzböcken Experten zufolge kaum. Die Risiken und Schutzmöglichkeiten im Überblick:

Wo kommen Zecken vor?

Sie leben in Wäldern, Parks und Gärten auf Pflanzen wie Gräsern, Farnen, Sträuchern oder in losem Laub. Von dort aus gelangen sie zu vorbeilaufenden Tieren oder Menschen und beißen sich an weichen Hautpartien wie Kniekehlen, unter den Armen und am Haaransatz fest.

Mit Hilfe ihres mit Widerhaken versehenen stachelartigen Mundwerkzeugs bohren sie sich in die Haut, um Blut zu saugen. Dabei können allerdings auch Krankheitserreger übertragen werden. Ab etwa fünf Grad werden Zecken aktiv.

Zecken richtig entfernen Wichtig ist es, Zecken so schnell wie möglich zu entfernen. Denn mit jeder Stunde, die eine mit Borrelien infizierte Zecke länger saugen kann, steigt das Risiko für eine Infektion. So wird man sie los:



Die Zecke nahe der Haut am Kopf mit einer Pinzette oder einem speziellen Instrument greifen. Dann langsam und gerade herausziehen.

Auf keinen Fall vorher mit Öl oder Cremes beträufeln. Das reizt Zecken und sie setzen mehr Speichel und eventuell Bakterien frei. Das Gleiche gilt für das Zerquetschen der Tiere.

Nach dem Entfernen die Stelle des Einstichs desinfizieren.

Mögliche Zeckenreste fallen in der Regel nach einiger Zeit von selbst ab. Wenn der Kopf entfernt wurde, besteht durch diese Reste kein Infektionsrisiko mehr.

Welche Krankheiten können Zecken übertragen?

Zecken können den FSME-Erreger übertragen, der eine Hirnhaut- oder Gehirnentzündung auslösen kann. Insbesondere bei Erwachsenen besteht die Gefahr von Spätfolgen wie Müdigkeit, lange andauernden Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten sowie neurologischen Ausfällen. Selten kommt es auch zu Todesfällen.

Für 2025 erfasste das Robert-Koch-Institut (RKI) bundesweit bislang bereits 693 gesicherte FSME-Erkrankungen. Hinzu kämen 100 Verdachtsfälle, sagt Virologe Dobler, der auch Deutschlands nationales Konsiliarlabor für FSME leitet. Damit könnte 2025 noch zum Rekordjahr werden. Bislang wurde der höchste Wert mit 704 FSME-Erkrankungen im Jahr 2020 gemessen.

Am häufigsten durch Zecken übertragen wird jedoch eine andere Krankheit - die von Bakterien verursachte Lyme-Borreliose, die das Nervensystem und die Gelenke schädigen kann. Schätzungen zu Krankheitsfällen schwanken sehr stark zwischen rund 40.000 und 120.000 pro Jahr oder sogar mehr.

Treten binnen vier Wochen grippeähnliche Symptome, Fieber, Lymphknotenschwellungen oder die sogenannte Wanderröte auf, sollte sicherheitshalber ein Arzt aufgesucht werden. Denn sonst drohen Betroffenen noch nach vielen Jahren Spätfolgen wie Lähmungen, Nervenschmerzen oder Gelenkentzündungen.

Symptom einer Borreliose nach Zeckenbiss: So kann eine Wanderröte aussehen. Quelle: AP

Gibt es eine Schutzimpfung?

Gegen FSME schützt längerfristig eine aus drei Einzeldosen bestehende Impfung, die alle drei bis fünf Jahre aufgefrischt werden muss. Von den Erkrankten sind annähernd alle nicht oder unzureichend geimpft. Eine Schutzimpfung gegen Borreliose gibt es dagegen nicht. Früh erkannt, können Mediziner eine Infektion allerdings gut mit Antibiotika behandeln.

Zeckenstiche können in Deutschland Borreliose übertragen – einen Impfstoff gibt es nicht. Die Zahl der Borreliose-Fälle steigt besonders in Bayern immer weiter an. 12.08.2025 | 1:50 min

Wie hoch ist das Risiko einer Erkrankung?

Im vergangenen Jahr stufte das RKI bundesweit rund 183 Stadt- und Landkreise als FSME-Risikogebiete ein. Zu den Regionen, in denen mit einem erhöhten Infektionsrisiko nach Zeckenbissen zu rechnen ist, gehören ganz Bayern und Baden-Württemberg sowie der Süden von Hessen. Dazu kommen weite Teile Sachsens und Thüringens sowie das südöstliche Brandenburg und einzelne Kreise in anderen Bundesländern.

Dem RKI zufolge sind aber selbst in den FSME-Risikogebieten nur wenige Zecken infiziert. Im Mittel tragen 0,1 Prozent bis fünf Prozent der Zecken FSME-Viren in sich. Laut Zecken-Expertin Ute Mackenstedt werden die Erreger binnen zehn Minuten nach dem Zeckenstich übertragen.

FSME-Risikogebiete

Den Erreger der deutschlandweit vorkommenden Borreliose tragen je nach Region bis zu 30 Prozent der Zecken in sich. Borreliose wird erst übertragen, wenn die Zecke bereits einige Stunden Blut saugt. Außerdem entwickelt nur ein sehr kleiner Teil der Infizierten am Ende auch Krankheitssymptome.

Welche allgemeinen Schutzmöglichkeiten gibt es noch?

Spaziergänger sollten in Wäldern sowie auf Feldern und Wiesen lange Kleidung und feste Schuhe tragen. Über die Hosenbeine gezogene Strümpfe erschweren den Zecken die Suche nach nackter Haut zusätzlich. Nach einem Ausflug sollte die Haut gründlich abgesucht werden, um festgebissene Zecken rechtzeitig zu entdecken und mit einer speziellen Pinzette zu entfernen.

Antizeckenmittel auf Haut und Kleidung sind ebenfalls hilfreich. Dieser Schutz ist aber zeitlich begrenzt.

