Völklingen im Saarland: Überfall auf Tankstelle - Polizist tot

Im saarländischen Völklingen:Raubüberfall auf Tankstelle: Polizist tot
Im saarländischen Völklingen ist es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle gekommen. Dabei wurde ein Polizist tödlich verletzt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.
Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Völklingen im Saarland ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte der mutmaßliche Täter dem Beamten bei einem Gerangel die Dienstwaffe entrissen und geschossen.
Zwei Polizeibeamte hatten nach dem Überfall einen der Täter zu Fuß verfolgt, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Es sei zu einem Gerangel gekommen, der Mann habe einem der Beamten die Schusswaffe entreißen können und mehrfach auf die Polizisten geschossen.
Raubüberfall auf Tankstelle im Saarland: Täter festgenommen
Der Täter sei bei dem Schusswechsel ebenfalls getroffen worden. Er wurde festgenommen.
In Völklingen war ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Einsatz. Nähere Angaben zum Alter des verstorbenen Beamten machte die Polizei unter Verweis auf den Schutz der Persönlichkeit nicht.
SPD: "Nachricht aus Völklingen erschüttert uns zutiefst"
Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Saarland, Ulrich Commerçon, zeigte sich von den Geschehnissen in Völklingen betroffen: "Die Nachricht aus Völklingen erschüttert uns zutiefst. Im Einsatz für unsere Sicherheit hat heute ein Polizist sein Leben verloren", hieß es in einer Mitteilung, die ZDFheute vorliegt.
Auch Stephan Toscani, Landesvorsitzender der CDU, sprach den Angehörigen und Kollegen des getöteten Polizisten sein Mitgefühl aus. "Wir werden sein Andenken in Ehren halten", erklärte Toscani.