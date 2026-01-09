  3. Merkliste
Proteste im Iran - alle Entwicklungen im Liveblog

Lage in Teheran spitzt sich zu:Berichte über Dutzende Tote nach Protesten im Iran

Bei den anhaltenden Protesten im Iran sollen bisher Dutzende Menschen ums Leben gekommen sein. Die Regierung hat das Internet abgeschaltet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Demonstrierende maschieren über befahrene Straße in Innenstadt von Teheran

Die seit mehr als einer Woche andauernden landesweiten Proteste in Iran spitzen sich zu. Videos zeigen Menschenmassen und brennende Fahrzeuge.

08.01.2026 | 0:24 min

Wichtige Meldungen

Experte: Proteste können für Regierung kritisch werden

Das iranische Regime habe mit den Händlern eine weitere Unterstützerbasis verloren, sagt Politkwissenschaftler Ali Fatholla-Nejad. Das könne für die Regierung durchaus gefährlich werden. 

Deutsche Botschaft in engem Kontakt mit Deutschen im Iran

Das Auswärtige Amt steht nach eigenen Angaben in "engem Austausch" mit der deutschen Botschaft in Teheran. Für deutsche Staatsangehörige gelte bereits "seit geraumer Zeit" eine Reisewarnung für den Iran und eine Aufforderung zur Ausreise, so eine Sprecherin.  

Deutsche, die sich weiterhin im Iran aufhielten und sich in die Krisenvorsorgeliste Elefand eingetragen hätten, würden "auf vielfältige Art und Weise", unter anderem durch sogenannte Landsleutebriefe, über die Lage im Land informiert. 

Proteste im Iran gehen offenbar weiter

Die Proteste im Iran gehen offenbar weiter: In den Metropolen Teheran und Maschhad komme es am zweiten Tag in Folge zu Straßenprotesten, berichtet die dpa und bezieht sich dabei auf Videos in den sozialen Medien. Unabhängig verifizieren lassen sich die Aufnahmen jedoch derzeit nicht, wie die dpa schreibt. Auch das genaue Ausmaß der Demonstrationen sei unklar. Wegen der landesweiten Internetsperre dringen nur wenige Aufnahmen nach außen. Seit mehr als 24 Stunden ist die Bevölkerung vom Rest der Welt abgeschnitten.

Zentralrat der Juden fordert von Berlin Unterstützung für Demonstranten

Der Zentralrat der Juden in Deutschland fordert die Bundesregierung auf, klar Stellung für die Demonstranten im Iran zu beziehen. "Deutschland muss in dieser historischen Stunde unbedingt seine diplomatische Zurückhaltung ablegen", sagt Zentralratspräsident Josef Schuster der "Bild"-Zeitung. "Das Signal aus deutscher Politik und Zivilgesellschaft muss lauten: Die Zeit ist gekommen", sagt Schuster weiter. "Das Mullah-Regime muss jetzt fallen."

Bundesregierung übt scharfe Kritik an iranischem Regime

Die Bundesregierung kritisiert die anhaltende Gewalt von Sicherheitskräften gegen Demonstrierende im Iran "scharf". "Wir rufen das iranische Regime auf, jede Art von Gewalt gegen Demonstrantinnen und Demonstranten umgehend einzustellen", sagt der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer. Die Iraner protestierten "friedlich gegen die schlechte Wirtschaftslage" im Land, ihr Demonstrations- und Versammlungsrecht müsse gewährleistet werden und auch die Medien müssten frei darüber berichten können. 

Proteste im Iran: "Angst hier im Land sehr groß"

Proteste im Iran: "Angst hier im Land sehr groß"

Barrikaden und brennende Fahrzeuge: Demonstranten im Iran haben ihre Proteste fortgesetzt. Die Wut sei groß - aber auch die Angst vor Polizeigewalt, so ZDF-Korrespondentin Gaa.

Zum Beitrag

Kallas: Regime hat Angst vor seinem Volk

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sieht die iranische Führung angesichts ihres Umgangs mit den Massenprotesten erheblich unter Druck. "Die Abschaltung des Internets bei gleichzeitiger gewaltsamer Unterdrückung der Proteste entlarvt ein Regime, das vor seinem eigenen Volk Angst hat", erklärt Kallas. Das iranische Volk kämpfe für seine Zukunft. Indem das Regime seine berechtigten Forderungen ignoriere, zeige es sein wahres Gesicht.  

Gehen die Proteste am Freitag weiter? Justiz droht Demonstranten

Wegen der Internetsperre ist unklar, wie sich die Proteste am Freitag weiterentwickeln. Irans Justiz droht den Demonstrierenden. "Die Bestrafung der aufrührerischen und unruhestiftenden Elemente wird entschlossen, maximal und ohne jegliche gesetzliche Nachsicht erfolgen", sagt Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi dem staatlichen Rundfunk zufolge. Bei vergangenen Protestwellen hatte die Justiz auch Todesurteile verhängt.

EU verurteilt Vorgehen gegen Demonstranten

Die EU verurteilt das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten im Iran. "Jegliche Gewalt gegen friedliche Demonstranten ist unannehmbar", sagt EU-Kommissionssprecher Anouar El Anouni. "Wir fordern die iranischen Behörden nachdrücklich auf, die Rechte auf Meinungsfreiheit und friedliche Versammlung zu wahren und den Internetzugang für alle wiederherzustellen", fügt er hinzu.

Berichte: Offenbar Dutzende Tote bei Protesten

Bei den Protesten im Iran sind offenbar bereits Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo berichtet von mindestens 51 Toten, man prüfe Berichte über Dutzende weitere getötete Menschen. Die in den USA ansässige Human Rights Activists News Agency (HRANA), spricht von 62 Menschen, die im Zuge der Proteste getötet worden seien. Unklar ist, ob diese Zahl nur Demonstranten einschließt. 

Alle Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

ZDF-Korrespondentin über die Lage im Iran

"Zigtausende sind im ganzen Land auf die Straßen gegangen", berichtet ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa aus Teheran. Die Polizei hätte mit "sehr viel Tränengas" geantwortet und es "habe auch Tote gegeben".

Der Iran im Steckbrief

Zahlreiche Flüge in den Iran gestrichen

Zahlreiche für Freitag geplante Flüge in den Iran sind gestrichen worden. Betroffen sind mindestens sechs Verbindungen zwischen Dubai und iranischen Städten wie Teheran, Schiras und Maschhad. Zudem wurden mindestens fünf Flüge von Turkish Airlines von Istanbul nach Teheran annulliert. Dies geht aus den Webseiten der Flughafenbetreiber in Dubai und Istanbul hervor.

Irans oberster Führer: Demonstranten wollen "USA gefallen"

Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei wirft den Demonstranten im Land vor, den USA gefallen zu wollen. "Es gibt einige Unruhestifter", die durch die Zerstörung von öffentlichem Eigentum dem US-Präsidenten einen Gefallen tun wollten, sagt er in einer Rede zur Nation. Er fordert US-Präsident Donald Trump auf, sich auf die Probleme in seinem eigenen Land zu konzentrieren. Zugleich ruft das geistliche und politische Oberhaupt der Islamischen Republik die Iraner auf, Einheit zu wahren.

Staatsmedien äußern sich erstmals zu Protesten

Die Staatsmedien im Iran berichten erstmals über die Proteste: "Terroristische Agenten" der USA und Israels hätten Brände gelegt und die Gewalt ausgelöst, heißt es in einem Bericht. 

Bei den Protesten sei es zu Gewalt gekommen, bei der es auch Opfer gegeben habe, heißt es weiter. Einzelheiten werden nicht genannt. Zudem wird berichtet, Demonstrierende hätten "private Autos der Bevölkerung, Motorräder, öffentliche Einrichtungen wie die U-Bahn sowie Feuerwehrfahrzeuge und Busse in Brand gesetzt". 

"Wie Krieg": Proteste im Iran spitzen sich zu

"Wie Krieg": Proteste im Iran spitzen sich zu

Im Iran haben die größten Demonstrationen seit Beginn der jüngsten Protestwelle stattgefunden. Die Demonstranten fordern den Sturz der Islamischen Republik.

Zum Beitrag

Gewaltsame Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften

Die seit mehr als einer Woche andauernden landesweiten Proteste in Iran spitzen sich zu. Videos zeigen Menschenmassen und Schüsse auf offener Straße.

Protestwelle: Berichte über Tote, Internet abgeschaltet

Die Proteste im Iran gegen die Regierung spitzen sich weiter zu. Am Donnerstagabend erlebte der Iran die größten Demonstrationen seit Beginn der aktuellen Protestwelle. Der iranische Sicherheitsapparat schaltete das Internet für die Bevölkerung vollständig ab. Nachdem Sicherheitskräfte das Feuer auf Demonstrierende eröffnet haben sollen, mehrten sich unbestätigte Berichte über zahlreiche Tote.

Quelle: dpa, AFP, Reuters, AP
Iran

