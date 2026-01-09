Das Auswärtige Amt steht nach eigenen Angaben in "engem Austausch" mit der deutschen Botschaft in Teheran. Für deutsche Staatsangehörige gelte bereits "seit geraumer Zeit" eine Reisewarnung für den Iran und eine Aufforderung zur Ausreise, so eine Sprecherin.

Deutsche, die sich weiterhin im Iran aufhielten und sich in die Krisenvorsorgeliste Elefand eingetragen hätten, würden "auf vielfältige Art und Weise", unter anderem durch sogenannte Landsleutebriefe, über die Lage im Land informiert.