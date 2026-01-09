Experte: Proteste können für Regierung kritisch werden
Das iranische Regime habe mit den Händlern eine weitere Unterstützerbasis verloren, sagt Politkwissenschaftler Ali Fatholla-Nejad. Das könne für die Regierung durchaus gefährlich werden.
Bei den anhaltenden Protesten im Iran sollen bisher Dutzende Menschen ums Leben gekommen sein. Die Regierung hat das Internet abgeschaltet. Alle Entwicklungen im Liveblog.
Das Auswärtige Amt steht nach eigenen Angaben in "engem Austausch" mit der deutschen Botschaft in Teheran. Für deutsche Staatsangehörige gelte bereits "seit geraumer Zeit" eine Reisewarnung für den Iran und eine Aufforderung zur Ausreise, so eine Sprecherin.
Deutsche, die sich weiterhin im Iran aufhielten und sich in die Krisenvorsorgeliste Elefand eingetragen hätten, würden "auf vielfältige Art und Weise", unter anderem durch sogenannte Landsleutebriefe, über die Lage im Land informiert.
Die Proteste im Iran gehen offenbar weiter: In den Metropolen Teheran und Maschhad komme es am zweiten Tag in Folge zu Straßenprotesten, berichtet die dpa und bezieht sich dabei auf Videos in den sozialen Medien. Unabhängig verifizieren lassen sich die Aufnahmen jedoch derzeit nicht, wie die dpa schreibt. Auch das genaue Ausmaß der Demonstrationen sei unklar. Wegen der landesweiten Internetsperre dringen nur wenige Aufnahmen nach außen. Seit mehr als 24 Stunden ist die Bevölkerung vom Rest der Welt abgeschnitten.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland fordert die Bundesregierung auf, klar Stellung für die Demonstranten im Iran zu beziehen. "Deutschland muss in dieser historischen Stunde unbedingt seine diplomatische Zurückhaltung ablegen", sagt Zentralratspräsident Josef Schuster der "Bild"-Zeitung. "Das Signal aus deutscher Politik und Zivilgesellschaft muss lauten: Die Zeit ist gekommen", sagt Schuster weiter. "Das Mullah-Regime muss jetzt fallen."
Die Bundesregierung kritisiert die anhaltende Gewalt von Sicherheitskräften gegen Demonstrierende im Iran "scharf". "Wir rufen das iranische Regime auf, jede Art von Gewalt gegen Demonstrantinnen und Demonstranten umgehend einzustellen", sagt der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer. Die Iraner protestierten "friedlich gegen die schlechte Wirtschaftslage" im Land, ihr Demonstrations- und Versammlungsrecht müsse gewährleistet werden und auch die Medien müssten frei darüber berichten können.
Barrikaden und brennende Fahrzeuge: Demonstranten im Iran haben ihre Proteste fortgesetzt. Die Wut sei groß - aber auch die Angst vor Polizeigewalt, so ZDF-Korrespondentin Gaa.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sieht die iranische Führung angesichts ihres Umgangs mit den Massenprotesten erheblich unter Druck. "Die Abschaltung des Internets bei gleichzeitiger gewaltsamer Unterdrückung der Proteste entlarvt ein Regime, das vor seinem eigenen Volk Angst hat", erklärt Kallas. Das iranische Volk kämpfe für seine Zukunft. Indem das Regime seine berechtigten Forderungen ignoriere, zeige es sein wahres Gesicht.
Wegen der Internetsperre ist unklar, wie sich die Proteste am Freitag weiterentwickeln. Irans Justiz droht den Demonstrierenden. "Die Bestrafung der aufrührerischen und unruhestiftenden Elemente wird entschlossen, maximal und ohne jegliche gesetzliche Nachsicht erfolgen", sagt Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi dem staatlichen Rundfunk zufolge. Bei vergangenen Protestwellen hatte die Justiz auch Todesurteile verhängt.
Die EU verurteilt das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten im Iran. "Jegliche Gewalt gegen friedliche Demonstranten ist unannehmbar", sagt EU-Kommissionssprecher Anouar El Anouni. "Wir fordern die iranischen Behörden nachdrücklich auf, die Rechte auf Meinungsfreiheit und friedliche Versammlung zu wahren und den Internetzugang für alle wiederherzustellen", fügt er hinzu.
Bei den Protesten im Iran sind offenbar bereits Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo berichtet von mindestens 51 Toten, man prüfe Berichte über Dutzende weitere getötete Menschen. Die in den USA ansässige Human Rights Activists News Agency (HRANA), spricht von 62 Menschen, die im Zuge der Proteste getötet worden seien. Unklar ist, ob diese Zahl nur Demonstranten einschließt.
Alle Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
"Zigtausende sind im ganzen Land auf die Straßen gegangen", berichtet ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa aus Teheran. Die Polizei hätte mit "sehr viel Tränengas" geantwortet und es "habe auch Tote gegeben".
Zahlreiche für Freitag geplante Flüge in den Iran sind gestrichen worden. Betroffen sind mindestens sechs Verbindungen zwischen Dubai und iranischen Städten wie Teheran, Schiras und Maschhad. Zudem wurden mindestens fünf Flüge von Turkish Airlines von Istanbul nach Teheran annulliert. Dies geht aus den Webseiten der Flughafenbetreiber in Dubai und Istanbul hervor.
Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei wirft den Demonstranten im Land vor, den USA gefallen zu wollen. "Es gibt einige Unruhestifter", die durch die Zerstörung von öffentlichem Eigentum dem US-Präsidenten einen Gefallen tun wollten, sagt er in einer Rede zur Nation. Er fordert US-Präsident Donald Trump auf, sich auf die Probleme in seinem eigenen Land zu konzentrieren. Zugleich ruft das geistliche und politische Oberhaupt der Islamischen Republik die Iraner auf, Einheit zu wahren.
Die Staatsmedien im Iran berichten erstmals über die Proteste: "Terroristische Agenten" der USA und Israels hätten Brände gelegt und die Gewalt ausgelöst, heißt es in einem Bericht.
Bei den Protesten sei es zu Gewalt gekommen, bei der es auch Opfer gegeben habe, heißt es weiter. Einzelheiten werden nicht genannt. Zudem wird berichtet, Demonstrierende hätten "private Autos der Bevölkerung, Motorräder, öffentliche Einrichtungen wie die U-Bahn sowie Feuerwehrfahrzeuge und Busse in Brand gesetzt".
Im Iran haben die größten Demonstrationen seit Beginn der jüngsten Protestwelle stattgefunden. Die Demonstranten fordern den Sturz der Islamischen Republik.
Die seit mehr als einer Woche andauernden landesweiten Proteste in Iran spitzen sich zu. Videos zeigen Menschenmassen und Schüsse auf offener Straße.
Die Proteste im Iran gegen die Regierung spitzen sich weiter zu. Am Donnerstagabend erlebte der Iran die größten Demonstrationen seit Beginn der aktuellen Protestwelle. Der iranische Sicherheitsapparat schaltete das Internet für die Bevölkerung vollständig ab. Nachdem Sicherheitskräfte das Feuer auf Demonstrierende eröffnet haben sollen, mehrten sich unbestätigte Berichte über zahlreiche Tote.