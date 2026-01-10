Afrika-Cup-Viertelfinale:Ägypten beendet Titeltraum der Elfenbeinküste
Für Deutschlands WM-Gegner Elfenbeinküste ist der Afrika-Cup beendet. Die Ivorer verlieren ihr Viertelfinale der kontinentalen Meisterschaft gegen Ägypten mit 2:3.
Die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft hat beim Afrika-Cup Titelverteidiger Elfenbeinküste ausgeschaltet und als letztes Team das Halbfinale erreicht. Angeführt von Liverpools Starspieler Mohamed Salah setzte sich der Rekordsieger gegen den deutschen Vorrundengegner bei der WM mit 3:2 (2:1) durch und trifft nun auf den Senegal.
Elfenbeinküste stürmt, Ägypten trifft
Am Samstagabend hatte die Elfenbeinküste, bei der Leipzigs Yan Diomande in der Startelf stand, mehr vom Spiel. Die Ägypter konzentrierten sich vor allem auf die Defensive und zeigten sich zudem bei ihren wenigen Chancen extrem effizient. So wie der frühere Frankfurter Omar Marmoush mit seinem Tor in der vierten Minute.
Ramy Rabia erhöhte auf 2:0 (32.). Ein Eigentor von Ahmed Fatouh brachte die Elfenbeinküste heran (40.), ehe Salah den alten Abstand wiederherstellte. Nach dem erneuten Anschlusstreffer von Guela Doué (73.) erhöhte die Elfenbeinküste den Druck noch einmal deutlich - ohne Erfolg.
Halbfinale am Mittwoch
Im Halbfinale bekommen es die Ägypter am Mittwoch (18 Uhr) in Tanger mit dem Senegal um Bayern-Spieler Nicolas Jackson zu tun. Am selben Tag (21 Uhr) kämpft Nigeria gegen Gastgeber Marokko in Rabat um das zweite Finalticket. Die "Super Eagles" um Starstürmer Victor Osimhen hatten sich am Samstag mit 2:0 (0:0) gegen Algerien durchgesetzt.
Quelle: SID
Über das Thema berichtete das ZDF im Livestream des aktuellen sportstudios am 10.01.2026 ab 22.30 Uhr.
