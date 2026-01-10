Afrika-Cup-Viertelfinale:Ägypten beendet Titeltraum der Elfenbeinküste

Für Deutschlands WM-Gegner Elfenbeinküste ist der Afrika-Cup beendet. Die Ivorer verlieren ihr Viertelfinale der kontinentalen Meisterschaft gegen Ägypten mit 2:3.

Ägypten wirft die Elfenbeinküste, WM-Gegner der DFB-Elf, mit einem 3:2 raus, Nigeria schlägt Algerien 2:0: Das Halbfinale des Afrika-Cups ist komplett. 10.01.2026 | 3:51 min

Die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft hat beim Afrika-Cup Titelverteidiger Elfenbeinküste ausgeschaltet und als letztes Team das Halbfinale erreicht. Angeführt von Liverpools Starspieler Mohamed Salah setzte sich der Rekordsieger gegen den deutschen Vorrundengegner bei der WM mit 3:2 (2:1) durch und trifft nun auf den Senegal.

Elfenbeinküste stürmt, Ägypten trifft

Am Samstagabend hatte die Elfenbeinküste, bei der Leipzigs Yan Diomande in der Startelf stand, mehr vom Spiel. Die Ägypter konzentrierten sich vor allem auf die Defensive und zeigten sich zudem bei ihren wenigen Chancen extrem effizient. So wie der frühere Frankfurter Omar Marmoush mit seinem Tor in der vierten Minute.

Ramy Rabia erhöhte auf 2:0 (32.). Ein Eigentor von Ahmed Fatouh brachte die Elfenbeinküste heran (40.), ehe Salah den alten Abstand wiederherstellte. Nach dem erneuten Anschlusstreffer von Guela Doué (73.) erhöhte die Elfenbeinküste den Druck noch einmal deutlich - ohne Erfolg.

Beim Afrika Cup sind auch 16 Spieler aus der Bundesliga dabei. Sie hinterlassen bei ihren Klubs teils große Lücken. Vor allem Bayer Leverkusen und der FC Augsburg sind betroffen. 19.12.2025 | 0:45 min

Halbfinale am Mittwoch

Im Halbfinale bekommen es die Ägypter am Mittwoch (18 Uhr) in Tanger mit dem Senegal um Bayern-Spieler Nicolas Jackson zu tun. Am selben Tag (21 Uhr) kämpft Nigeria gegen Gastgeber Marokko in Rabat um das zweite Finalticket. Die "Super Eagles" um Starstürmer Victor Osimhen hatten sich am Samstag mit 2:0 (0:0) gegen Algerien durchgesetzt.

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu? 11.12.2025 | 18:09 min