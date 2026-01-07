Afrika-Cup: DFB-Gegner Elfenbeinküste im Viertelfinale

Deutschlands WM-Gruppengegner Elfenbeinküste hat beim Afrika-Cup in Marokko das Viertelfinale komplettiert. Die Ivorer schlugen Burkina Faso 3:0.

Der deutsche Fußball-WM-Gegner Elfenbeinküste hat das Viertelfinale beim Afrika-Cup erreicht. Gegen Burkina Faso wurde es auch dank zweier Bundesliga-Spieler ein klarer Sieg. 07.01.2026 | 0:59 min

Titelverteidiger Elfenbeinküste steht beim Afrika-Cup in der Runde der letzten Acht. Der WM-Vorrundengegner der DFB-Elf hat sich im Nachbarschaftsduell mit Außenseiter Burkina Faso nach einer starken Leistung mit 3:0 (2:0) durchgesetzt.

Die ersten beiden Schüsse sitzen

In Marrakesch bestimmten die Ivorer mit starkem Gegenpressing und scharfer Zweikampfführung von Anfang an das Geschehen. 13:2 Schüsse allein in der ersten Hälfte verdeutlichten das Übergewicht.

Starspieler Amad Diallo (20.) von Manchester United und der Leipziger Yan Diomande (32.) machten mit den ersten beiden Schüssen aufs Tor prompt das 2:0.

Afrika Cup – Achtelfinale Senegal - Sudan 3:1 (2:1)

Mali - Tunesien 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 3:2 i.E.

Marokko - Tansania 1:0 (0:0)

Südafrika – Kamerun 1:2 (0:1)

Ägypten - Benin 3:1 (1:1, 0:0) n.V.

Nigeria - Mosambik 4:0 (2:0)

Algerien- DR Kongo 1:0 (0:0) n.V.

Elfenbeinküste - Burkina Faso 3:0 (2:0)



Viertelfinale



Mali - Senegal

Ägypten - Elfenbeinküste

Kamrun - Marokko

Algerien - Nideria

Hoffenheims Touré macht den Sack für Elfenbeinküste zu

Burkina Faso legte seine Zögerlichkeit erst nach einer guten Stunde ab - ohne Erfolg allerdings. Den Schlusspunkt setzte der Hoffenheimer Bazoumana Touré mit dem 3:0 in der (87. Minute).

Bei Burkina Faso spielte Leverkusens Edmond Tapsoba durch, Freiburgs Cyriaque Irié wurde ausgewechselt.

Im Viertelfinale bekommt es die Elfenbeinküste am Samstag (20 Uhr) in Agadir mit Rekordsieger Ägypten um Liverpool-Star Mo Salah zu tun.

Beim Afrika-Cup ist das ägyptische Team um Starstürmer Mo Salah durch ein glanzloses 3:1 nach Verlängerung gegen Außenseiter Benin ins Viertelfinale eingezogen. 06.01.2026 | 1:00 min

Im vorletzten Achtelfinale hatte sich Mitfavorit Algerien mit großer Mühe durchgesetzt. Der Turniersieger von 1990 und 2019 mit dem prominenten Torwart Luca Zidane gewann am frühen Dienstagabend gegen die DR Kongo mit mit 1:0 nach Verlängerung.

Das goldene Tor erzielte der kurz zuvor eingewechselte Stürmer Adil Boulbina in der 119. Minute. WM-Teilnehmer Algerien trifft in der Runde der letzten Acht am Samstag in Marrakesch auf Nigeria.

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu? 11.12.2025 | 18:09 min