Afrika-Cup: DFB-Gegner Elfenbeinküste im Viertelfinale

3:0 gegen Burkina Faso bei Afrika-Cup:Deutschlands WM-Gegner Elfenbeinküste im Viertelfinale
Deutschlands WM-Gruppengegner Elfenbeinküste hat beim Afrika-Cup in Marokko das Viertelfinale komplettiert. Die Ivorer schlugen Burkina Faso 3:0.
Titelverteidiger Elfenbeinküste steht beim Afrika-Cup in der Runde der letzten Acht. Der WM-Vorrundengegner der DFB-Elf hat sich im Nachbarschaftsduell mit Außenseiter Burkina Faso nach einer starken Leistung mit 3:0 (2:0) durchgesetzt.
Die ersten beiden Schüsse sitzen
In Marrakesch bestimmten die Ivorer mit starkem Gegenpressing und scharfer Zweikampfführung von Anfang an das Geschehen. 13:2 Schüsse allein in der ersten Hälfte verdeutlichten das Übergewicht.
Starspieler Amad Diallo (20.) von Manchester United und der Leipziger Yan Diomande (32.) machten mit den ersten beiden Schüssen aufs Tor prompt das 2:0.
Senegal - Sudan 3:1 (2:1)
Mali - Tunesien 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 3:2 i.E.
Marokko - Tansania 1:0 (0:0)
Südafrika – Kamerun 1:2 (0:1)
Ägypten - Benin 3:1 (1:1, 0:0) n.V.
Nigeria - Mosambik 4:0 (2:0)
Algerien- DR Kongo 1:0 (0:0) n.V.
Elfenbeinküste - Burkina Faso 3:0 (2:0)
Viertelfinale
Mali - Senegal
Ägypten - Elfenbeinküste
Kamrun - Marokko
Algerien - Nideria
Hoffenheims Touré macht den Sack für Elfenbeinküste zu
Burkina Faso legte seine Zögerlichkeit erst nach einer guten Stunde ab - ohne Erfolg allerdings. Den Schlusspunkt setzte der Hoffenheimer Bazoumana Touré mit dem 3:0 in der (87. Minute).
Bei Burkina Faso spielte Leverkusens Edmond Tapsoba durch, Freiburgs Cyriaque Irié wurde ausgewechselt.
Im Viertelfinale bekommt es die Elfenbeinküste am Samstag (20 Uhr) in Agadir mit Rekordsieger Ägypten um Liverpool-Star Mo Salah zu tun.
Im vorletzten Achtelfinale hatte sich Mitfavorit Algerien mit großer Mühe durchgesetzt. Der Turniersieger von 1990 und 2019 mit dem prominenten Torwart Luca Zidane gewann am frühen Dienstagabend gegen die DR Kongo mit mit 1:0 nach Verlängerung.
Das goldene Tor erzielte der kurz zuvor eingewechselte Stürmer Adil Boulbina in der 119. Minute. WM-Teilnehmer Algerien trifft in der Runde der letzten Acht am Samstag in Marrakesch auf Nigeria.
Über das Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 07.01.2026 ab 05:30 Uhr.
