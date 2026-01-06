Liam Rosenior wird neuer Trainer beim FC Chelsea. Dies hat der Premier-League-Klub bestätigt, nachdem Rosenior darüber informiert hatte. Der Engländer kommt vom RC Straßburg.

Von Straßburg in die Premier League: Liam Rosenior wird Trainer bei Chelsea. Quelle: Imago

Der Engländer Liam Rosenior wird neuer Trainer des Klub-Weltmeisters FC Chelsea. Das teilte der Premier-League-Klub am Dienstag mit, nachdem Rosenior zuvor bereits über den bevorstehenden Deal informiert hatte. Damit tritt der 41-Jährige, der zuvor RC Straßburg trainiert hatte, die Nachfolge des entlassenen Enzo Maresca an. Er erhält einen Vertrag bis 2032.

Rosenior freut sich auf neue Aufgabe beim FC Chelsea

Ich möchte, dass unsere Fans stolz darauf sind, wer wir sind und wofür wir in jedem einzelnen Spiel stehen. „ Liam Rosenior, designierter Trainer des FC Chelsea

Rosenior weiter: "Ich kann es kaum erwarten, loszulegen." Am Dienstagmorgen hatte er sich in einer Pressekonferenz bei seinem ehemaligen Verein in Straßburg noch verabschiedet. "Ich habe noch nicht unterschrieben, aber wir haben eine verbale Einigung", sagte Rosenior.

So überraschte Liam Rosenior seinen Arbeitgeber Racing Club Straßburg: Auf einer Pressekonferenz verriet er, dass er zum FC Chelsea wechselt. 06.01.2026 | 0:17 min

Er sei noch einmal in Frankreich, "weil mir dieser Verein am Herzen liegt und ich es für richtig hielt, die Fragen heute persönlich hier zu beantworten, bevor ich mich der nächsten Etappe meiner Karriere zuwende."

Der FC Chelsea ist sein erster Verein in der Premier League, nachdem er in seiner Heimat bislang lediglich den Zweitligisten Hull City trainiert hatte.

Nach nur rund eineinhalb Jahren kehrt Pascal Groß Borussia Dortmund den Rücken, um wieder bei Brighton & Hove Albion aufzulaufen. 02.01.2026 | 0:52 min

Wechsel innerhalb des gleichen Investorenkonsortiums

Rosenior bleibt damit innerhalb des Vereinsnetzwerks von US-Unternehmer Todd Boehly. Sowohl Chelsea als auch Straßburg gehören zu dem von Boehly geführten Investorenkonsortium. Roseniors Vorgänger Maresca war etwas überraschend an Neujahr entlassen worden. Der Italiener hatte mit Chelsea im Sommer noch die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen.

Ex-Profi Rosenior, der insgesamt 141 Mal in der englischen Premier League auflief, zeigte sich emotional: "Im Moment überwiegt die Vorfreude, aber ich bin auch sehr dankbar für alles, was hier passiert ist. Natürlich habe ich gemischte Gefühle."

Rosenior übernimmt die "Blues" auf Tabellenplatz fünf

Noch am Samstag hatte er an der Seitenlinie der Straßburger beim 1:1 bei der OGC Nizza gestanden. In der laufenden Spielzeit der Ligue 1 führte Rosenior den Klub bislang auf den siebten Tabellenplatz. Sein neues Team Chelsea rang am Sonntag unter Interimstrainer Calum McFarlane Manchester City ein 1:1 ab. Rosenior übernimmt die "Blues" auf dem fünften Tabellenplatz.

