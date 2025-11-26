FC Arsenal vor Champions-League-Topspiel:"Wir haben noch eine Rechnung offen mit den Bayern"
von Alexander Glodzinski, London
Der FC Arsenal strotzt als Premier-League-Spitzenreiter vor Selbstvertrauen. Die Fans hoffen in der Champions League auf eine Revanche gegen die Bayern - auch wegen Harry Kane.
Die Stimmung ist ekstatisch, die Fans können ihr Glück kaum fassen. Gerade hat Eberechi Eze einen Hattrick zum 4:1 für den FC Arsenal gegen Tottenham Hotspur im Nordlondon-Derby erzielt. Gary schaut zu seinem Kumpel Shuwhan, ruft "Was soll’s?" und wirft seinen halbvollen Bierbecher in die jubelnde und singende Menge im Gunners Pub.
FC Bayern ist eine Art Angstgegner
Danach gibt es kein Halten mehr. Hunderte Fans in Arsenals berühmtester Fankneipe singen immer wieder hämische Lieder über den geschlagenen Erzrivalen aus Tottenham. Besser hätte die Vorbereitung auf das Topspiel in der Champions League gegen die Bayern nicht laufen können.
"Wir haben noch eine Rechnung offen mit den Bayern und einiges wieder gutzumachen", sagt Shuwhan Savoury. Er war 2017 im Stadion, als die Bayern in London mit 5:1 gewannen. "Die Bälle sind uns um die Ohren geflogen", erinnert sich Shuwhan. Er saß genau hinter dem Tor.
Ein Jahrzehnt auf der Warteliste für Dauerkarte
Shuwhan und Gary kennen sich schon aus Schulzeiten. Fast 30 Jahre ist es her, dass Shuwhan durch Gary zum Arsenal-Fan wurde. Einen anderen Club hat es für ihn nie gegeben. Gary kam durch seinen großen Bruder zu den Gunners. "Das sucht man sich nicht aus, das bestimmt die Familie, welche Mannschaft du unterstützt."
Mittwochabend werden sie wieder im Gunners Club sein. Vier bis fünf Mal geht Gary pro Saison ins Stadion. An Tickets zu kommen ist nicht leicht und vor allem nicht billig. Seit zehn Jahren steht Gary auf der Warteliste für eine Dauerkarte.
Auch Bayern-Fans im Arsenal-Pub willkommen
Am Tresen hat sich Phil gerade ein neues Bier bei Barkeeper Harry geholt. Phil ist ziemlich sicher, dass Arsenal auch die Bayern schlagen wird. "Wir haben die beste Bank der Welt", sagt Phil. Egal wer eingewechselt werde, die Qualität der Spieler sei unglaublich hoch. Mit Declan Rice habe Arsenal den besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt.
Harry sieht das an der Bar genauso. Er freut sich auf das Spiel und hofft, dass sogar ein paar Bayern ins Pub kommen. "Ich hatte hier noch nie Probleme mit deutschen Fans", sagt er. "Die Stimmung im Pub ist super", sagt auch Marco. Er ist Österreicher, aber trotzdem Bayern-Fan. Mit zwei Freunden ist er zu Besuch in London. "Das Spiel am Mittwoch gewinnen wir 3:1", hofft er. Fanartikel-Verkäufer David hält dagegen, er glaubt fest an einen Sieg der Gunners.
Verehrung für Arsenal-Trainer Mikel Arteta
Christopher Kohnert ist in Schottland geboren und Arsenal-Fan, seit er denken kann. Sein Vater ist Deutscher, die Mutter Schottin, beim Fußball hat sich Christopher für die britische Variante entschieden. "Englischer Fußball ist schneller und körperlicher", sagt er. "Vielleicht tun sich Spieler wie Florian Wirtz auch deshalb so schwer in der Premier League." In der Bundesliga gehe es mehr um Kombination und Taktik, in England mehr um Leidenschaft.
Arsenals Trainer Mikel Arteta ist für Kohnert ein Idol. "Wir lieben Arteta. Wir wollen auch für ihn, dass die Mannschaft gewinnt." Fünf Jahre hat der Spanier selbst für Arsenal gespielt, bis zu seinem Karriereende. Seit 2019 ist er Coach der Gunners.
Vom Rugby gelernt: Starke Bank als Arsenals Schlüssel
Die Siegermentalität hat Arsenal schon seit einigen Jahren. Aber die Konstanz hat gefehlt. Auch für Kohnert ist das Geheimnis die Bank. Arteta habe sich vom Rugby inspirieren lassen, erzählt er. "Die Bank kann das Spiel verändern." Das sei im Rugby eine wichtige taktische Maßnahme, sagt Kohnert. Und noch nie sei die Qualität des Kaders so gut gewesen wie heute.
Für Shuwhan ist noch etwas ganz anderes wichtig: Ein Sieg gegen Bayerns englischen Ausnahmestürmer. "Wir hassen Harry Kane", sagt Shuwhan. Völlig egal, dass Kane Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist. Im Stadion von Arsenal London sehen sie in Harry Kane vor allem eines: das Gesicht der größten Rivalen überhaupt, vom Nachbarclub Tottenham und vom Angstgegner Bayern München.
