Champions League der Frauen: FC Bayern dreht Spiel in Paris

Die Frauen des FC Bayern haben in der Champions League erneut Moral bewiesen: Nach dem 3:2-Comeback-Sieg gegen Arsenal drehte das Team auch bei Paris Saint-Germain die Partie.

Linda Dallmann erzielt den Ausgleich zum 1:1 für den FC Bayern München. Quelle: imago

Die Fußballerinnen von Bayern München haben in der Champions League einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase gemacht. Die Mannschaft von Trainer José Barcala setzte sich am Donnerstagabend 3:1 (2:1) bei Paris Saint-Germain durch.

Der FC Bayern hat sich einmal mehr nach Rückstand zurückgekämpft. Nach dem 3:2-Comeback-Sieg gegen Arsenal drehten die Münchnerinnen auch bei Paris Saint-Germain die Partie und siegten 3:1 (2:1). 21.11.2025 | 0:59 min

Nach dem dritten Sieg im vierten Spiel ist dem deutschen Double-Gewinner mindestens das Ticket für die Play-offs so gut wie sicher, auch die direkte Qualifikation für das Viertelfinale ist noch in Reichweite. Linda Dallmann (17.), Momoko Tanikawa (35.) und Jovana Damnjanovic (89.) sorgten für den neunten Pflichtspielsieg in Folge.

In der Champions League der Frauen hat der FC Bayern gegen die Titelverteidigerinnen vom FC Arsenal lange mit 0:2 zurückgelegen. Doch der FCB kämpfte und drehte das Spiel zu einem 3:2-Sieg. 13.11.2025 | 1:02 min

Der FC Bayern hat nun neun Punkte auf dem Konto

Nach dem 3:2-Spektakel nach 0:2-Rückstand gegen den Titelverteidiger FC Arsenal in der Vorwoche waren die Münchnerinnen mit Rückenwind nach Paris gereist und legten dort nun nach. Mit neun Punkten auf dem Konto hat Bayern vor den beiden noch ausstehenden Spielen der Ligaphase eine sehr gute Ausgangslage mit Blick auf das Weiterkommen.

Die Französinnen müssen derweil trotz des Treffers von Sakina Karchaoui (16.) weiter auf ihre ersten Punkte in der Königsklasse warten.

Die Wolfsburgerinnen melden sich in der Champions League eindrucksvoll zurück. Beim 5:2 gegen Manchester United gelingen Traumtore. 20.11.2025 | 0:59 min

Dallmanns prompter Gegentreffer stellt Weichen auf Sieg

Im Prinzenpark dominierten die Münchnerinnen die Anfangsphase und ließen sich von dem frühen Rückschlag nicht aus dem Konzept bringen - die Antwort durch Dallmann folgte postwendend. Der Bundesliga-Spitzenreiter hielt den Druck anschließend hoch. Nach Vorarbeit von Nationalspielerin Klara Bühl traf Tanikawa, deren wuchtiger Schuss unter die Latte abgefälscht wurde, sehenswert.

Auch nach der Pause hatten die Münchnerinnen das Spiel weitestgehend im Griff, wurden aber zunehmend passiver. Paris witterte seine Chance, Pernille Harder verpasste auf der anderen Seite in der Schlussphase die Vorentscheidung zugunsten der Gäste und setzte den Schuss an die Latte (73.). PSG war um den Ausgleichstreffer bemüht. Bayern hielt dagegen, ehe Damnjanovic für die Entscheidung sorgte

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.