Frauen-Champions League: Wolfsburg entzaubert Manchester United

Champions League der Frauen:VfL Wolfsburg entzaubert Manchester United
Die Frauen des VfL Wolfsburg sind in der Champions League wieder gut im Geschäft. Gegen das Top-Team Manchester United gelingt ein beeindruckender Sieg.
Die Frauen des VfL Wolfsburg haben in der Champions League die Top-Spiel-Niederlage gegen Olympique Lyon bestens weggesteckt und das nächste Spitzenspiel der Ligaphase gewonnen. Im Heimspiel gegen Manchester United feierte der VfL einen 5:2 (3:2)-Sieg. Die Engländerinnen hatten zuvor alle drei Spiele gewonnen.
Wolfsburg liegt mit nun neun Punkten aus vier Spielen voll auf Kurs, um im internationalen Geschäft zu überwintern.
Wolfsburg dreht den Rückstand
Es ging Schlag auf Schlag los. Erst bestrafte Fridolina Rolfö die nachlässige Wolfsburger Abwehr mit einem Kopfball aus kurzer Distanz zum 0:1 (14.). Dann antwortete Ella Peddemors nach einem Fehlpass von Manchesters Torhüterin mit einem wunderbaren Treffer von der Strafraumgrenze (17.). Auch bei Peddemors' 25-Meter-Schuss zum 2:1 sah Safia Middleton-Patel nicht gut aus (37.).
Kurz vor der Pause legte Torjägerin Lineth Beerensteyn mit dem nächsten Distanzschuss nach (45.+1), doch Mevile Malard schlug mit einem Volleyschuss aus dem Sprung postwendend zurück (45.+2).
Alexandra Popp verletzt sich am Knie
Nach einer Stunde humpelte Alexandra Popp mit einer Knieverletzung vom Feld. Auch ohne seine Kapitänin blieb der VfL mutig, Beerensteyn legte mit 4:2 (65.) nach, die eingewechselte Vivien Endemann setzte den Schlusspunkt (90.+6).
Weiter geht es für die Wolfsburgerinnen in der Ligaphase am 9. und 17. Dezember mit weiteren klangvollen Begegnungen. Erst steht das Gastspiel bei Real Madrid an, zum Abschluss gastiert noch der FC Chelsea in Niedersachsen.
Quelle: SID, ZDF
