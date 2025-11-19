  3. Merkliste
WM-Teilnahme perfekt: Karibikstaat Curacao im Freudentaumel

WM-Teilnahme perfekt: Karibikstaat Curacao im Freudentaumel

Curacao hat sich den Traum von der ersten WM-Teilnahme erfüllt. Der winzige Karibikstaat holte sich das direkte Ticket für die Endrunde durch einen Punktgewinn auf Jamaika.

Spieler und Fans von Curaçao feiern die WM-Qualifikation 2026 nach einem 0:0-Unentschieden gegen Jamaika im Nationalstadion in Kingston, Jamaika

Ekstase in Kingston: Spieler und Fans von Curacao feiern die erste WM-Teilnahme.

Quelle: AFP

"Fußballzwerg" Curacao fährt zur WM: Der winzige Karibikstaat vor der Küste Venezuelas erreichte Im entscheidenden Qualifikationsspiel auf Jamaika ein 0:0. Der Punkt reichte Curacao für den Sieg in Gruppe B und das damit verbundene Direktticket für die WM-Endrunde in Nordamerika.

Jamaika muss sich einen neuen Trainer suchen

Jamaika muss hingegen in die Play-offs - und einen neuen Trainer finden. Im Anschluss an die Partie verkündete Steve McClaren, der die Mannschaft im Juli des vergangenen Jahres übernommen hatte, seinen Rücktritt auf der Pressekonferenz.

"Es liegt in der Verantwortung des Trainers, voranzugehen, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen im besten Interesse der Mannschaft zu treffen, damit sie weiterkommen kann", sagte der 64-Jährige:

Nach reichlicher Überlegung und einer ehrlichen Einschätzung unserer aktuellen Situation und unserer Ziele habe ich mich entschlossen, als Cheftrainer zurückzutreten.

Steve McClaren, ehemaliger Nationaltrainer Jamaikas

Curacaos Nationaltrainer Advocaat verpasst den Erfolg

Während Jamaika weiter um die WM-Teilnahme bangen muss, kann Curacao bereits für das Turnier planen. Der Karibikstaat mit seinen rund 150.000 Einwohnern ist damit die kleinste Nation, die bislang an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Dabei reichte der Mannschaft das torlose Unentschieden, das sie nach der Gelb-Roten Karte für Jamaikas Jon Russell in Überzahl über die Zeit brachten.

Nationaltrainer Dick Advocaat musste den historischen Moment aus der Ferne verfolgen, der 78-Jährige war aus familiären Gründen in seine niederländische Heimat gereist.

In Jamaikas Hauptstadt Kingston dagegen rannten Spieler und Betreuer nach dem Schlusspfiff ausgelassen über den Platz. Auch in der Heimat kannte der Jubel über das Fußball-Märchen keine Grenzen. Gefühlt war wohl fast jeder Inselbewohner auf den Beinen und feierte die neuen Helden der Nation. "Die nächsten Tage wird die ganze Insel komplett Kopf stehen", schrieb das Portal "Curaçao.nu".

Auch Panama und Haiti bei der WM dabei

Suriname verpasste derweil seine WM-Premiere vorerst. Der kleinste unabhängige Staat Südamerikas verlor mit 1:3 (0:0) in Guatemala, hat aber als Zweiter der CONCACAF-Qualifikationsgruppe A eine weitere Chance im März in den Play-offs.

Das Direktticket sicherte sich Panama mit einem 3:0 (2:0) gegen El Salvador. Haiti kehrte nach einem 2:0 (2:0) gegen Nicaragua nach 52 Jahren auf die WM-Bühne zurück. Der Sieg und ein torloses Unentschieden im Duell zwischen Honduras und Costa Rica verhalfen Haiti (11 Punkte) als Erster der Gruppe C nach 1974 zu seiner erst zweiten WM-Teilnahme.

Honduras verpasste als Zweiter einen Platz in den Play-offs und muss aufgrund der schlechteren Tordifferenz Suriname den Vortritt lassen.

Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko

Afrika (9): Ägypten, Algerien, Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Ghana, Marokko, Tunesien, Senegal, Südafrika, Kap Verde

Asien (8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Europa (12): Deutschland, Portugal, Kroatien, England, Frankreich, Norwegen, Niederlande, Österreich, Schottland, Spanien, Belgien, Schweiz

Ozeanien (1): Neuseeland

Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay

Nord-, Mittelamerika und Karibik (3): Panama, Curacao, Haiti

Als Gruppenzweite oder über die Nations League für die europäischen Play-offs qualifiziert: 
Gruppenzweite (12): Albanien, Italien, Irland, Tschechien, Ukraine, Polen, Slowakei, Türkei, Dänemark, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Wales
Gruppensieger in der Nations League (4): Rumänien, Schweden, Nordirland, Nordmazedonien 

Stand 19.11. 2025

Quelle: SID, dpa

