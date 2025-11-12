Champions League der Frauen: Bayern dreht Spiel gegen Arsenal WFC

Der FC Bayern hat eine Niederlage dank einer großartigen Aufholjagd abwenden können. Gegen Arsenal WFC lagen die Münchnerinnen 0:2 zurück und gingen doch als Siegerinnen vom Platz.

Bayern schlägt Arsenal mit 3:2. Quelle: AP

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben in der Champions League mit einem furiosen Comeback ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Trainer José Barcala drehte gegen den Titelverteidiger FC Arsenal einen 0:2-Rückstand dank großer Moral und siegte mit 3:2 (0:2). Mit dem zweiten Erfolg im dritten Spiel sind die Münchnerinnen, die die Bundesliga souverän anführen, in der Königsklasse auf Kurs.

Bayern-Frauen stellen internationale Klasse unter Beweis

Alara Sehitler (67.), Pernille Harder (80.) und Glodis Perla Viggosdottir (86.) drehten die Partie in einer packenden zweiten Halbzeit zugunsten der Münchnerinnen, nachdem Emily Fox (5.) und Mariona (23.) in der Anfangsphase vermeintlich für klare Verhältnisse gesorgt hatten. "Das bedeutet uns sehr viel. Die drei Punkte sind sehr wichtig", sagte Pernille Harder bei Disney+.

Ein unglaubliches Comeback von uns heute. Ich bin einfach nur glücklich. „ Pernille Harder, Stürmerin beim FC Bayern

Bei ihrem sechsten Auftritt in der Allianz Arena vor 15.407 Zuschauern überzeugte die Mannschaft um DFB-Kapitänin Giulia Gwinn vor allem nach der Pause - und stellte ihre Tauglichkeit gegen ein internationales Top-Team eindrucksvoll unter Beweis.

Nach der Rotation kommt der Erfolg

Die stimmungsvolle Südkurve hatte trotz durchgehender Unterstützung zunächst keinen nennenswerten positiven Effekt auf das Spiel der Bayern-Frauen, schnell musste Grohs hinter sich greifen. Nach schwacher Anfangsphase schienen sich die Münchnerinnen dann zwar etwas zu stabilisieren, statt dem Ausgleich folgte aber die nächste kalte Dusche.

Nach Wiederanpfiff stürmten die Münchnerinnen dann mit neuem Elan auf das gegnerische Tor zu, die Drangphase hatte augenscheinlich jedoch nur kurz Bestand. Dann aber rotierte Barcala sein Offensivpersonal durch, Jokerin Alara brachte fünf Minuten später die Hoffnung zurück - und die Bayern drehten tatsächlich die Partie.

In der Champions League der Frauen hat der VfL Wolfsburg gegen den Rekordsieger Olympique Lyon mit 1:3 verloren. Es ist die erste Niederlage für Wolfsburg im laufenden Wettbewerb. 12.11.2025 | 1:40 min