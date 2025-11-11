Nach zwei Siegen zum Auftakt haben die Frauen des VfL Wolfsburg in der Champions League die erste Niederlage kassiert. Beim 1:3 in Lyon war der VfL klar unterlegen.

Im Duell zweier noch ungeschlagener Teams ziehen die Wolfsburgerinnen - hier mit Sarai Linder (links) - den Kürzeren. Quelle: Imago / PsnewZ / Mourad Allili

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben gegen ihren Angstgegner Olympique Lyon die erste Niederlage in der neuen Champions-League-Saison einstecken müssen. Das Team von Trainer Stephan Lerch war beim 1:3 (0:2) in Frankreich weitgehend chancenlos und weist damit nach drei Spieltagen weiter sechs Punkte auf. Für Lyon war's der dritte Sieg im dritten Spiel.

Ada Hegerberg trifft zwei Mal

Ada Hegerberg sorgte mit zwei Toren (25. und 30.) schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Dabei hatte der Bundesligist bei weiteren hochkarätigen Chancen der Französinnen noch Glück. Wendie Renard per Foulelfmeter machte im zweiten Durchgang alles klar (72.). Das Wolfsburger Tor durch Lineth Beerensteyn kam zu spät (80.).

Für die Wolfsburgerinnen war es die siebte Niederlage in Serie gegen den Dauerrivalen. Erst in der vergangenen Saison hatte sich Lyon in beiden Gruppenspielen durchgesetzt, davor hatte es gegen den französischen Rekordmeister unter anderem drei Endspiel-Niederlagen in der Champions League gegeben.

Bei Lyon stand auch Jule Brand in der Startelf, nachdem sie Wolfsburg im Sommer nach drei Jahren im VfL-Dress verlassen hatte.

ManUnited nächster Gegner

Die Wolfsburgerinnen, die am Wochenende schon einen Rückschlag in der Liga gegen Eintracht Frankfurt (2:3) eingesteckt hatten, treffen nun im nächsten Königsklassen-Spiel in einer Woche auf Manchester United.

