  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Champions League der Frauen: VfL Wolfsburg verliert 1:3 in Lyon

Erste Niederlage in Champions League:VfL Wolfsburg verliert Topspiel in Lyon

|

Nach zwei Siegen zum Auftakt haben die Frauen des VfL Wolfsburg in der Champions League die erste Niederlage kassiert. Beim 1:3 in Lyon war der VfL klar unterlegen.

Sarai Linder (Wolfsburg) springt in die Höhe und versucht, den Ball zu treffen.

Im Duell zweier noch ungeschlagener Teams ziehen die Wolfsburgerinnen - hier mit Sarai Linder (links) - den Kürzeren.

Quelle: Imago / PsnewZ / Mourad Allili

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben gegen ihren Angstgegner Olympique Lyon die erste Niederlage in der neuen Champions-League-Saison einstecken müssen. Das Team von Trainer Stephan Lerch war beim 1:3 (0:2) in Frankreich weitgehend chancenlos und weist damit nach drei Spieltagen weiter sechs Punkte auf. Für Lyon war's der dritte Sieg im dritten Spiel.

Ada Hegerberg trifft zwei Mal

Ada Hegerberg sorgte mit zwei Toren (25. und 30.) schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Dabei hatte der Bundesligist bei weiteren hochkarätigen Chancen der Französinnen noch Glück. Wendie Renard per Foulelfmeter machte im zweiten Durchgang alles klar (72.). Das Wolfsburger Tor durch Lineth Beerensteyn kam zu spät (80.).

Für die Wolfsburgerinnen war es die siebte Niederlage in Serie gegen den Dauerrivalen. Erst in der vergangenen Saison hatte sich Lyon in beiden Gruppenspielen durchgesetzt, davor hatte es gegen den französischen Rekordmeister unter anderem drei Endspiel-Niederlagen in der Champions League gegeben.

Bei Lyon stand auch Jule Brand in der Startelf, nachdem sie Wolfsburg im Sommer nach drei Jahren im VfL-Dress verlassen hatte.

Zweikampf zwischen Frankfurts Hayley Emma Raso und Wolfsburgs Janina Minge.

Bundesliga: Trotz Überzahl verliert der VfL Wofsburg sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.

08.11.2025 | 7:49 min

ManUnited nächster Gegner

Die Wolfsburgerinnen, die am Wochenende schon einen Rückschlag in der Liga gegen Eintracht Frankfurt (2:3) eingesteckt hatten, treffen nun im nächsten Königsklassen-Spiel in einer Woche auf Manchester United.

Frankreichs Elisa de Almeida im Zweikampf mit Kathrin Hendrich

Nach einer bitteren Lehrstunde haben die DFB-Frauen ihre erste Olympia-Chance liegen lassen. Das Hrubesch-Team unterlag Frankreich im Halbfinale der Nations League mit 1:2 (0:2).

23.02.2024 | 7:06 min
Quelle: dpa
Themen
Champions League der FrauenSport

Mehr Fußball

  1. Wettskandal im Fussball. Nike Fussballschuhe gefüllt mit Geldscheinen hängen am Tornetz

    Auch die erste Liga ist betroffen:Wettskandal in der Türkei: Sperre für über 1.000 Spieler

    mit Video
  2. Lamine Yamal (FC Barcelona)

    Fußball - WM-Qualifikation:Verband und Barcelona zoffen sich wegen Yamal

    mit Video
  3. Bundestrainer Julian Nagelsmann und David Raum

    Eine DFB-Baustelle geschlossen:Linksverteidiger: Überangebot statt Mangelverwaltung

    von Frank Hellmann
    mit Video
  4. Fussball Nationalmannschaft, Öffentliches Training in Wolfsburg

    Letzter Weckruf für Leroy Sané:WM-Qualifikation: Klare Ansagen des Bundestrainers

    von Frank Hellmann
    mit Video

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights

Bundesliga 10. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Always Hamburg - Doku-Serie

Tim Walter

Sport | Always Hamburg :Hoffnung

30:23 min
Schonlau

Sport | Always Hamburg :Schmerz

36:32 min
HSV-Team

Sport | Always Hamburg :Euphorie

30:02 min