Der Wettskandal im türkischen Fußball hat nun auch Spieler erreicht. Viele werden gesperrt, auch Profis von Topklubs sind dabei. Es gibt Haftbefehle.

Wettskandal in der Türkei: Sperre für über 1.000 Spieler

Auch die erste Liga ist betroffen

Der Wettskandal zieht immer weitere Kreise. Nun sind auch Spieler betroffen (Symbolbild). Quelle: Imago

Der Wettskandal im türkischen Fußball weitet sich immer mehr aus. Nun sind 1.024 Spieler vorübergehend gesperrt worden.

Die Fälle seien wegen mutmaßlicher Verwicklung in Wettbetrug an die Disziplinarkommission für den Profifußball verwiesen worden, hieß es in einer Erklärung des türkischen Fußballverbands (TFF).

Auch 27 Spieler der ersten türkischen Liga betroffen

Demzufolge sind auch 27 Spieler der türkischen Süperlig betroffen, darunter Profis der Spitzenklubs Galatasaray Istanbul und Besiktas. Die Fußballer könnten nicht spielen, bis die Maßnahme wieder aufgehoben werde, hieß es auf Anfrage von der TFF.

Zuvor hatte ein Gericht in Istanbul Haftbefehl gegen acht Verdächtige erlassen. Darunter seien der Präsident des Vereins Eyüpspor, Murat Özkaya.

Mehr als 150 Schiris sollen gewettet haben

Der türkische Fußballverband hatte Ende Oktober Vorwürfe bekannt gemacht, laut denen insgesamt 152 Unparteiische aktiv Wetten platziert haben sollen. Mittlerweile wird auch gegen Vereine und Spieler ermittelt.

Der TFF hat mittlerweile 149 Schiedsrichter und Assistenten für Zeiträume zwischen acht und zwölf Monaten suspendiert. Auch Spieler sind Medienberichten zufolge im Visier der Justiz.

