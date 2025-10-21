  3. Merkliste
Vertrag bis 2029: FC Bayern verlängert mit Kompany

Bayern München hat den Vertrag mit Trainer Vincent Kompany bis 2029 verlängert. Der Belgier ist seit Sommer 2024 im Amt und führte den FCB in seiner ersten Saison zum Meistertitel.

Vincent Kompany

Trainer Vincent Kompany bleibt länger bei den Bayern.

Quelle: afp

Der deutsche Fußball-Meister Bayern München hat den Vertrag mit seinem Trainer Vincent Kompany etwas überraschend vorzeitig bis 2029 verlängert.

Der bisherige Kontrakt des Belgiers, der sein Amt vor der Saison 2024/25 angetreten hatte, war bis 2027 datiert. Gleich in seiner ersten Spielzeit wurde der 39-Jährige mit den Bayern deutscher Meister, in diese Saison startete er mit elf Siegen in elf Pflichtspielen.

Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat.

Vincent Kompany

Kompany: "Großartige Erfahrung"

"Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe. Bisher war es eine großartige Erfahrung, wir haben eine wunderbare Reise gestartet. Lasst uns weiter hart arbeiten und noch viele weitere Erfolge feiern", so Kompany weiter.

Präsident Herbert Hainer sprach von einem "starken Vertrauensbeweis des Vereins" und einem "deutlichen Zeichen für Kontinuität und Stabilität". Kompany genieße "bei den Spielern, in der Klubführung und bei den Fans große Wertschätzung".

Lob von Dreesen und Eberl

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen betonte, Kompany "hat den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern - und der Funke ist richtig übergesprungen. Unter seiner Führung ist eine echte Mannschaft gewachsen, die dominanten und attraktiven Fußball spielt". Außerdem dränge sich der Coach "nie in den Vordergrund".

Sportvorstand Max Eberl nannte Kompany "eine Identifikationsfigur, die Spieler, Fans und alle im Klub vereint". Bei dessen Verpflichtung "hatten wir eine klare Vorstellung von unserem gemeinsamen Weg, und er hat schnell bewiesen, dass er den FC Bayern voranbringt - auf wie neben dem Platz".

Quelle: SID, dpa
Thema
Sport

