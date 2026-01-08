  3. Merkliste
Unwetterwarnung: Schneesturm Elli bringt Chaos & Blitzeis: Ticker

Unwetterwarnung für Deutschland:Sturmtief Ellli: Was uns erwartet

Deutschland steht eine turbulente Wetterlage bevor. In der Nacht zum Freitag übernimmt Sturmtief "Elli" die Regie. Wir halten Sie auf Stand.

Vorbereitungen auf viel Eis und Schnee

Deutschland erwartet ein Schneechaos. Es wird mit Glatteis und starken Schneeverwehungen gerechnet.

08.01.2026 | 2:36 min
Linke fordert besseren Schutz für Obdachlose

Die Linke fordert besseren Schutz von Obdachlosen und die Erfassung kältebedingter Todesfälle. "In einem wohlhabenden Land wie Deutschland ist es unerträglich, dass Menschen auf der Straße erfrieren, weil staatliche Institutionen ihrer Vorsorgepflicht nicht nachkommen", sagte die Linken-Sozialpolitikerin Sahra Mirow der "Rheinischen Post". Sie kritisierte, dass der Bundesregierung keine Zahlen zu kältebedingten Todesfällen bei Obdachlosen vorliegen. Nur wer das Ausmaß der Not kenne, könne gezielte Hilfsprogramme entwickeln.

Die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Sabine Bösing, bezeichnete die derzeitige Kälte für auf der Straße lebende Menschen als "lebensbedrohliche Gefahr". Es sei "leider traurige Realität, dass in jedem Winter Menschen an Unterkühlung sterben müssen", sagte sie der "Rheinischen Post". Bund und Kommunen müssten sich um ausreichend Notunterkünfte, niedrigschwellige Hilfsangebote und langfristige Lösungen gegen Obdachlosigkeit kümmern.

ZDF-Wetterexperte: "Wird zum Nachmittag schon losgehen"

Seltene Wetterbedingungen sind auf dem Weg nach Deutschland. Im Südwesten könne schon am Nachmittag mit extremen Bedingungen gerechnet werden, sagt ZDF-Wetterexperte Benjamin Stöwe.

Winterdienst: Vorbereitungen für Blitzeis und Co. laufen

Der Winterdienst in Deutschland bereitet sich auf Blitzeis, Schnee und Sturm vor. Die extremen Wetterbedingungen werden vor allem für morgen erwartet.

Krankenhäuser melden Anstieg der Patienten durch Winterwetter

Unfälle durch Eis und Schnee sorgen für eine wachsende Belastung der Krankenhäuser. "Die aktuelle Wetterlage führt zu einem deutlichen Anstieg der Patientenzahlen in den Notaufnahmen", sagt der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gleichzeitig komme es vermehrt zu Atemwegserkrankungen. "All diese Faktoren zusammen führen zu einer spürbaren Mehrbelastung in den Kliniken", warnt der Verbandschef. 

Auch die Hausärzte melden eine steigende Zahl von Behandlungen aufgrund von Stürzen. "Aus ersten Regionen hören wir, dass mehr Menschen wegen Glätteunfällen in die Praxen kommen", sagt Verbandschef Markus Beier den RND-Zeitungen. Besonders häufig seien Verletzungen von Handgelenken und Hüften, aber auch Schultern und Kopf. Beier mahnt insbesondere ältere Patientinnen und Patienten zur Vorsicht.

Witterung sorgt für Verzögerungen am Frankfurter Flughafen

Weil Flugzeuge umfangreich enteist werden mussten, hat es gestern Abend am Frankfurter Flughafen erneut wetterbedingte Verzögerungen gegeben. 29 Maschinen durften ausnahmsweise nach 23 Uhr starten, wie das hessische Wirtschaftsministerium jetzt mitteilt. Der letzte Start erfolgte um kurz vor Mitternacht. 

Streikaufruf in Mecklenburg-Vorpommern - Warnung vor Glätte

Wegen möglichen Personalausfalls infolge eines Streikaufrufs warnt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern heute vor glatten Straßen. Die Bediensteten der Straßenbauverwaltung samt Straßenmeistereien seien dazu aufgerufen. Hintergrund seien die aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder. 

"Die Straßenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns wird dennoch alles versuchen, die Landes- und Bundesstraßen morgen möglichst schnee- und eisfrei zu halten", heißt es. Der Ausfall des eigenen Personals werde so gut wie möglich mit Fremdfirmen kompensiert. 

Der Winter macht Europa zu schaffen

Blick über den Tellerrand: Minustemperaturen, Schnee und Eis sorgen bereits in Großbritannien, Dänemark und Frankreich für Probleme. Wo sind die Herausforderungen am größten?

Paritätischer: Obdachlose durch Kälte bedroht

Angesichts des eisigen Winterwetters warnt der Paritätische Gesamtverband vor dem Kältetod von Obdachlosen. "Die aktuelle Kältewelle stellt für obdachlose Menschen eine akute Lebensgefahr dar und erfordert sofortiges, koordiniertes Handeln", sagt Hauptgeschäftsführer Joachim Rock dem Redaktions-Netzwerk Deutschland. Kommunen und Länder müssten umgehend Notunterkünfte niedrigschwellig zur Verfügung stellen, fordert er. Zugleich müssten freie Träger ausreichend Geld für ihre Hilfsangebote bekommen.

Kein Präsenzunterricht in Niedersachsen

Wegen des Wetters fällt heute in einigen Regionen Niedersachsens der reguläre Unterricht an Schulen aus. Stattdessen wird meist auf Distanzunterricht umgestellt. Betroffen sind Einrichtungen unter anderem in Wilhelmshaven, Emden und im Landkreis Aurich. Auch auf den nordfriesischen Inseln Amrum und Föhr sollen die Schülerinnen und Schüler heute zu Hause bleiben. Es wird nicht ausgeschlossen, dass morgen weitere Schulen auch in anderen Bundesländern dazukommen.

Eisschicht zu dünn: Feuerwehr rettet Hund aus See in Bremen

Die Feuerwehr hat einen Hund aus dem Bremer Werdersee gerettet. Es war auf dem nur teilweise zugefrorenen See in das Wasser geraten, wie die Feuerwehr mitteilt. Der Einsatz habe "nochmal deutlich aufgezeigt, wie gefährlich es nach vor ist, selbst Tiere auf scheinbar zugefrorene Gewässer zu lassen", betonen die Einsatzkräfte. Ein Feuerwehrmann habe sich zu dem Tier vorgearbeitet und es an Land gebracht. Das stark unterkühlte Tier sei direkt in eine Tierklinik gebracht worden, habe diese aber bereits wieder verlassen.

Erste Unfälle auf glatten Straßen gemeldet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt heute schon vor Glatteisgefahr, weil es örtlich gefrierenden Sprühregen gibt. Aktuell gibt es Meldungen von Polizeistationen über erhöhtes Unfallaufkommen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Im niedersächsischen Gehrde (Landkreis Osnabrück) ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen - die Polizei schließt Glätte als Ursache nicht aus.

Bahn reduziert Fernverkehr im Norden

Die Deutsche Bahn reduziert ab heute Nachmittag vorsorglich den Fernverkehr im Norden und Nordosten Deutschlands. Von den Einschränkungen sind demnach unter anderem die Fernverkehrsverbindungen nach Norddeich-Mole, Kiel, Westerland/Sylt, Rostock, Binz/Rügen und Kopenhagen betroffen.  

Zudem werde auf den Schnellfahrstrecken Berlin-Wolfsburg, Hannover-Würzburg und Köln-Rhein/Main die Höchstgeschwindigkeit der ICE auf 200 Kilometer pro Stunde begrenzt, teilt die DB weiter mit. Die Fahrtzeit verlängere sich um bis zu 30 Minuten.  

Kunden, die ein Ticket für eine Reise von Donnerstag bis Samstag gekauft haben, können dieses zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Wettervorhersage im Video

Von Süd- und Nordwesten ziehen heute Niederschläge ins Land, die zu Glätte führen können. Im Nordosten bleibt es zunächst beim sonnigen Dauerfrost. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 6 und -6 Grad.

Das erwarten die Meteorologen für die kommenden Tage

  • Am Donnerstag am frühen Abend Regen im Südwesten, der zu mäßiger Glätte führen kann - und am späten Abend heftige Schneefälle von Nordhessen über Thüringen bis Ostbayern. In München kann es zu Eisregen kommen.
  • Am Freitag in der Nacht beziehungsweise den frühen Morgenstunden weiteren Schnee und Eisregen in Bayern, sowie Schneefälle vom Emsland über Sachsen-Anhalt bis ins östliche Bayern. Nachmittags soll es im Südwesten und Westen wieder schneien, später auch im Münsterland und umgebenden tieferen Lagen. Dazu wird es voraussichtlich stürmisch.
  • Für Samstag wird aktuell in der Mitte und im Südwesten mit kräftigem Schneefall in mittleren Lagen ab 300 Metern gerechnet.
  • Ab Sonntag soll sich das Wetter wieder beruhigen.
     
Sturmtief "Elli" zieht über Deutschland - Winterchaos erwartet

Deutschland steht ab heute Abend eine turbulente Wetterlage bevor. Grund ist Sturmtief "Elli", das voraussichtlich bis Samstag kräftigen Schneefall mit Verwehungen, Eisregen und Sturm mit sich bringt. Der Deutsche Wetterdienst warnt in vielen Regionen vor Glätte. Mit Verkehrsbehinderungen auf den Straßen ist zu rechnen, auch die Deutsche Bahn stellt sich auf Ausfälle ein. 

In unserem Blog halten wir Sie über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden. 

Quelle: ZDF, dpa, AFP, Reuters, KNA, epd, AP
