Schnieder: Bonner Nordbrücke soll schnell saniert werden

Aus Sicherheitsgründen ist die Nordbrücke der A565 in Bonn kurzfristig gesperrt worden. Bundesverkehrsminister Schnieder versprach bei einer Besichtigung schnelle Hilfe.

Verkehrsminister Schnieder wird nach der Vollsperrung der Bonner Nordbrücke am Nachmittag vor Ort sein. Er will nach einer schnellen Lösung suchen und die Belastungsgrenze der Brücke klären. 05.06.2026 | 0:19 min

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat bei einer Besichtigung der gesperrten Bonner Friedrich-Ebert-Brücke schnelle Abhilfe versprochen. "Wir müssen uns keine Sorgen um die Finanzierung machen", sagte der CDU-Politiker bei einer Besichtigung des lokal als "Nordbrücke" bekannten Bauwerks.

Wir werden alle Beschleunigungsmaßnahmen nutzen, die wir nutzen können. „ Patrick Schnieder, Bundesverkehrsminister

Für Brückensanierungen habe der Bund in den nächsten Jahren ausreichend Mittel zur Verfügung, sagte Schnieder. Die Nordbrücke solle so schnell wie möglich wiederhergestellt werden, versprach er. Einen konkreten Zeitpunkt nannte der Minister nicht.

Autobahn GmbH: Schäden an Nordbrücke entdeckt

Am Mittwoch war die A565-Brücke über den Rhein kurzfristig auf unbestimmte Zeit für den kompletten Verkehr gesperrt worden. Laut Autobahn GmbH hatten Überprüfungen der Brücke strukturelle Schäden an dem Tragwerk gezeigt.

Fällt eine Rheinbrücke aus, verteilt sich der Verkehr auf die übrigen Übergänge – mit spürbaren Folgen. Mehr Belastung verschlechtert ihren Zustand zusätzlich, berichtet ZDF-Reporter Lothar Becker. 05.06.2026 | 2:29 min

Deswegen sei eine vorsorgliche Sperrung erforderlich gewesen. Bereits umgesetzte Maßnahmen wie ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen hätten nicht ausgereicht, um weitere Schäden zu verhindern.

Schnieder: Planungen für Neubau der Brücke

Die Sperrung werde gravierende Auswirkungen auf die Stadt und die ganze Region haben, sagte Verkehrsminister Schnieder. "Die Bedeutung der Brücke ist enorm." Rund 100.000 Fahrzeuge pro Tag nutzten normalerweise die Brücke, zudem Radfahrer und Fußgänger.

4.000 Autobahnbrücken sind in Deutschland sanierungsbedürftig. Im Mittel sind sie 50 Jahre alt. Doch für die Sanierung braucht es mehr Personal und vor allem viel mehr Geld. 06.08.2024 | 2:02 min

Für das Bundesverkehrsministerium habe der Fall deshalb "absolute Priorität". Es gebe intensive Gespräche dazu, ein Lenkungskreis sei eingerichtet worden. Auch für einen Neubau der Brücke gebe es bereits Planungen, allerdings mit einem anderen Zeithorizont.

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Quelle: Reuters