Wegen Schäden gesperrt:Schnieder: Bonner Nordbrücke soll schnell saniert werden
Aus Sicherheitsgründen ist die Nordbrücke der A565 in Bonn kurzfristig gesperrt worden. Bundesverkehrsminister Schnieder versprach bei einer Besichtigung schnelle Hilfe.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat bei einer Besichtigung der gesperrten Bonner Friedrich-Ebert-Brücke schnelle Abhilfe versprochen. "Wir müssen uns keine Sorgen um die Finanzierung machen", sagte der CDU-Politiker bei einer Besichtigung des lokal als "Nordbrücke" bekannten Bauwerks.
Für Brückensanierungen habe der Bund in den nächsten Jahren ausreichend Mittel zur Verfügung, sagte Schnieder. Die Nordbrücke solle so schnell wie möglich wiederhergestellt werden, versprach er. Einen konkreten Zeitpunkt nannte der Minister nicht.
Autobahn GmbH: Schäden an Nordbrücke entdeckt
Am Mittwoch war die A565-Brücke über den Rhein kurzfristig auf unbestimmte Zeit für den kompletten Verkehr gesperrt worden. Laut Autobahn GmbH hatten Überprüfungen der Brücke strukturelle Schäden an dem Tragwerk gezeigt.
Deswegen sei eine vorsorgliche Sperrung erforderlich gewesen. Bereits umgesetzte Maßnahmen wie ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen hätten nicht ausgereicht, um weitere Schäden zu verhindern.
Schnieder: Planungen für Neubau der Brücke
Die Sperrung werde gravierende Auswirkungen auf die Stadt und die ganze Region haben, sagte Verkehrsminister Schnieder. "Die Bedeutung der Brücke ist enorm." Rund 100.000 Fahrzeuge pro Tag nutzten normalerweise die Brücke, zudem Radfahrer und Fußgänger.
Für das Bundesverkehrsministerium habe der Fall deshalb "absolute Priorität". Es gebe intensive Gespräche dazu, ein Lenkungskreis sei eingerichtet worden. Auch für einen Neubau der Brücke gebe es bereits Planungen, allerdings mit einem anderen Zeithorizont.
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