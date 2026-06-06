Leo XIV.: Papst dankt Spanien für "Treue zum Völkerrecht"

Zum Auftakt seiner Spanien-Reise betont der Papst erneut seine "Botschaft des Friedens". Die Regierung des Landes lobt Leo XIV. in Madrid für ihre Haltung zum Völkerrecht.

Papst Leo XIV. hat eine einwöchige Spanien-Reise begonnen. In Madrid wurde er von König Felipe und Königin Letizia empfangen. Am Abend ist eine Andacht vor dem Bernabéu-Stadion geplant. 06.06.2026 | 0:18 min

Papst Leo XIV. ist zum Auftakt seiner Spanienreise von König Felipe VI. und Königin Letizia empfangen worden. Unter dem Motto "Erhebt den Blick" besucht das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken nach der Hauptstadt Madrid bis Freitag nächster Woche auch Barcelona und die Kanarischen Inseln.

Hunderttausende bei Papst-Reise in Spanien erwartet

In dem überwiegend katholischen Land werden zu Veranstaltungen unter freiem Himmel Hunderttausende Menschen erwartet. Allein in Madrid sind nach Angaben der Behörden mehr als 14.000 Polizisten zu Leos Sicherheit im Einsatz. Am Abend ist eine Feier des Papstes mit Jugendlichen aus ganz Spanien auf der Plaza de Lima geplant.

In seiner ersten Enzyklika plädiert Papst Leo XIV. dafür, KI im Sinne des Gemeinwohls einzusetzen, und fordert mehr rechtliche Rahmenbedingungen. 25.05.2026 | 2:34 min

Für den US-Amerikaner, der seit Mai vergangenen Jahres an der Spitze der katholischen Kirche steht, ist es der erste Besuch in einem größeren europäischen Land außerhalb Italiens.

Seine Standhaftigkeit gegenüber US-Präsident Donald Trump hat dem 70-Jährigen in Spanien viele Sympathien eingetragen. Leo war viele Jahre in Peru als Missionar und Bischof tätig und spricht ausgezeichnet Spanisch.

Im April wurde eine Afrika-Reise von Papst Leo XIV. von einer öffentlichen Auseinandersetzung mit US-Präsident Trump begleitet. 18.04.2026 | 1:59 min

Papst dankt Spanien für "Treue zum Völkerrecht"

Bei einer Begegnung mit Vertretern des Staates, der Zivilgesellschaft und ausländischen Diplomaten in Madrid bedauerte der Papst, dass "die Botschaft des Friedens in diesen Zeiten leider für manche naiv und für andere provokativ klingt". Trump hatte Leos Kritik am Iran-Krieg im Mai mit wütenden Angriffen auf den Papst quittiert. Zugleich veröffentlichte er ein KI-Bild von sich selbst als Jesus, das er später wieder löschte.

Zum Auftakt seines Besuchs dankte der Pontifex Spanien, dessen linke Regierung sich ebenfalls bereits Trumps Zorn zuzog, für die "Treue zum Völkerrecht und zum Multilateralismus". Statt "spaltender und polarisierender" Äußerungen über die Gegenwart müsse man von "fruchtlosen Vereinfachungen zu einer fruchtbaren Anerkennung ihrer Komplexität" gelangen.

Auf dem Flug nach Madrid forderte Leo zudem erneut ein Ende des von Russland begonnenen Krieges in der Ukraine.

In seiner Pfingstmesse rief Papst Leo XIV. im Mai angesichts zahlreicher Kriege zu Frieden und Versöhnung auf. 24.05.2026 | 0:17 min

Leo XIV. trifft Migranten und Missbrauchsopfer

Große Beachtung dürften bei seinem Besuch auch die Segnung des Jesus-Turms der Basilika Sagrada Família in Barcelona am Mittwoch - am 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí - und zwei Treffen auf den Kanaren mit Migranten aus Afrika finden.

Inzwischen kündigte der Vatikan auch an, dass sich der Papst mit Opfern sexuellen Missbrauchs in katholischen Einrichtungen treffen werde. Dies hatten Opferverbände gefordert.

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Quelle: dpa