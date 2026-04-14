Kritik von Republikanern und Meloni:Warum selbst Trump-Fans nach seinem Jesus-Bild sauer sind
Nach Vorwürfen der Gotteslästerung hat Donald Trump ein umstrittenes KI-Bild gelöscht. Zuvor hatte er Papst Leo attackiert - und damit auch Teile der Republikaner irritiert.
Ein von US-Präsident Donald Trump veröffentlichtes KI-Bild hat den Konflikt mit Papst Leo weiter verschärft - und mit Trumps eigenem Lager. Das gemäldeähnliche Bild zeigte den Präsidenten als eine Art Jesus-Figur in einem weißen Gewand, der seine scheinbar heilende Hand auf dem Kopf eines Mannes hielt. Es wurde am Montag gelöscht.
Trump wies zurück, dass das Bild ihn als eine Art Heiligen darstellen solle. Vor Journalisten vor dem Weißen Haus sagte er:
Trump attackiert Papst verbal
Das Bild wurde am Sonntag auf Trumps Plattform Truth Social veröffentlicht. Dort hatte Trump den aus Chicago stammenden Papst als "schwach" bei der Kriminalitätsbekämpfung und "schrecklich" für die Außenpolitik bezeichnet. "Leo sollte sich als Papst zusammenreißen." Vor Journalisten sagte Trump später, er halte nicht viel von Leo.
Der für seine bedachte Wortwahl bekannte Papst hatte sich als entschiedener Kritiker des Ende Februar von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs positioniert. Die Drohung Trumps, die iranische Zivilisation zu zerstören, nannte der Papst inakzeptabel. Zudem forderte er ein Nachdenken über die Behandlung von Migranten in den USA.
Trump sieht keinen Anlass, sich nach seiner Verbalattacke beim Oberhaupt der katholischen Kirche zu entschuldigen. Der Pontifex habe seine Kritik am Iran-Krieg öffentlich gemacht, darauf habe er lediglich reagiert, sagte Trump bei einem Auftritt vor dem Oval Office am Montag. Es gebe nichts, wofür er sich entschuldigen müsse, sagte Trump. "Er liegt falsch", sagte er über den Papst.
Leo XIV. bleibt bei seiner Haltung
Das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken blieb am Montag bei seiner Haltung. "Ich werde mich weiter lautstark gegen den Krieg aussprechen", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters auf einem Flug nach Algier zum Auftakt einer Afrika-Reise. Er wolle den Frieden fördern sowie den Dialog und die Beziehungen zwischen Staaten voranbringen, um nach gerechten Lösungen für Probleme zu suchen. Es gebe derzeit zu viel Leid.
KI-Bild sorgt für Empörung in Trumps eigenem Lager
In den USA kam die Kritik am KI-Bild des Präsidenten auch von dessen Verbündeten. Brilyn Hollyhand, der frühere Co-Vorsitzende des Jugendbeirats der Republikanischen Partei (RNC), schrieb auf X:
Die Trump-nahe Podcasterin und Kommentatorin Megan Basham schrieb auf X: "Ich weiß nicht, ob der Präsident dachte, er sei witzig, oder ob er unter dem Einfluss irgendeiner Droge steht, oder welche mögliche Erklärung er für diese ungeheuerliche Blasphemie haben könnte."
X-Beitrag von Megan Basham
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Zahlreiche weitere Nutzer riefen den Präsidenten auf, das Bild zu löschen.
Ungewöhnliche Kritik aus Europa
Trumps Kritik an Papst Leo XIV. löste auch im katholischen Italien Empörung aus. "Ich halte die Worte von Präsident Trump gegenüber dem Heiligen Vater für inakzeptabel", erklärte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Montag.
Meloni war die einzige europäische Regierungschefin, die 2025 an den Feierlichkeiten zu dessen Amtseinführung in den USA teilnahm. In einer ersten Reaktion auf Trumps Kritik hatte sie zwar Leo XIV. unterstützt, war jedoch nicht ausdrücklich auf Trumps Angriff eingegangen.
Die Opposition in Italien warf ihr deshalb vor, nicht den Mut zu haben, Trump direkt zu kritisieren. Daraufhin gab sie ihre zweite Erklärung ab.
Folgen für die anstehenden Kongresswahlen?
Unklar blieb zunächst, ob der Streit zwischen Washington und Rom Folgen für die im November anstehenden Kongresswahlen haben wird. Christen bilden einen wichtigen Teil von Trumps Anhängerschaft, darunter auch Katholiken. Sie trugen maßgeblich zu seinem Wahlsieg 2024 bei.
Mindestens acht Mitglieder von Trumps Kabinett sind Katholiken, darunter Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio.
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