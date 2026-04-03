Kreuzweg am Karfreitag: Papst Leo XIV. leitet erstmals Prozession

Kreuzweg im Fackelschein: Zum ersten Mal hat Leo XIV. die traditionelle Prozession zum Karfreitag geleitet. Er selbst trug dabei ein Holzkreuz - aus einem bestimmten Grund.

Papst Leo XIV. leitete erstmals die Kreuzwegprozession am Kolosseum in Rom. Die Zeremonie an Karfreitag zeichnet den Leidensweg Jesu Christi nach und gilt als Höhepunkt der Karwoche. 04.04.2026 | 1:33 min

Papst Leo XIV. ist am Karfreitag zum ersten Mal den traditionellen Kreuzweg am römischen Kolosseum gegangen. Der 70-Jährige trug schweigend das schlichte Kreuz durch das mit Fackeln erleuchtete Amphitheater. Tausende Menschen waren seit dem Nachmittag ans Forum Romanum geströmt.

Mit der Prozession wird an Jesu Leidensweg auf den Berg Golgotha in Jerusalem erinnert, wo er der Überlieferung nach dann hingerichtet wurde. An den verschiedenen Stationen wurden im Beisein des Papstes Botschaften verlesen.

Für Papst Leo XIV. ist es das erste Osterfest im Amt. 02.04.2026 | 2:09 min

Mahnung an Mächtige

Mit Blick auf die heutigen Kriege hieß es in einem der Texte, jede Obrigkeit werde eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, wie sie die ihr verliehene Macht ausgeübt habe.

Dazu gehöre "die Macht, zu richten; aber auch die Macht, einen Krieg zu beginnen oder zu beenden; die Macht, zur Gewalt oder zum Frieden zu erziehen; die Macht, das Verlangen nach Rache oder nach Versöhnung zu nähren; die Macht, die Wirtschaft zu nutzen, um Völker zu unterdrücken oder sie aus dem Elend zu befreien; die Macht, die Menschenwürde mit Füßen zu treten oder sie zu schützen".

Papst Leo XIV. trägt bei der Prozession zum Karfreitag ein Holzkreuz. Quelle: AP/Alessandra Tarantino

Papst trägt Kreuz selbst

"Auch ich trage all dieses Leid im Gebet und möchte alle Menschen guten Willens einladen, gemeinsam diesen Weg zu gehen und zu suchen, wie auch wir Friedensbotschafter sein können", so hatte der Papst zuvor seine Entscheidung begründet, das Kreuz selbst zu tragen.

In Jerusalem nehmen an Karfreitag normalerweise zahlreiche christliche Pilger an einer feierlichen Prozession teil. In diesem Jahr blieb die Altstadt aus Sicherheitsgründen geschlossen. 03.04.2026 | 1:40 min

Für den ersten US-Amerikaner an der Spitze von 1,4 Milliarden Katholiken weltweit ist es das erste Osterfest im neuen Amt. Am Sonntag wird Leo vor Zehntausenden auf dem Petersplatz den traditionellen Segen Urbi et Orbi (Der Stadt und dem Erdkreis) spenden.

Franziskus starb 2025 an Ostermontag

Sein Vorgänger Franziskus (2013-2025) hatte den Kreuzweg zumeist von einem Platz gegenüber dem Kolosseum verfolgt, im Jahr 2022 zum letzten Mal. 2025 nahm er aufgrund einer schweren Lungenerkrankung nicht teil. Drei Tage später starb er mit 88 Jahren am Ostermontag.

Quelle: KNA, dpa