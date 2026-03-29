Papst-Messe am Palmsonntag: Gott rechtfertigt niemals Krieg

Auf dem Petersplatz wirbt Papst Leo XIV. eindringlich für ein Ende der Kriege in der Welt. Diese seien niemals durch den christlichen Glauben zu rechtfertigen.

Zum Auftakt der Karwoche am Palmsonntag ruft der Papst auf dem Petersplatz eindringlich zum Frieden auf. Für Leo XIV. wird es das erste Osterfest als Papst. 29.03.2026 | 0:25 min

Papst Leo XIV. hat seine Palmsonntagspredigt für einen eindringlichen Friedensappell genutzt. Vor rund 40.000 Gläubigen auf dem Petersplatz betonte der Pontifex, Gott stehe für Frieden. Es sei "ein Gott, der den Krieg ablehnt, den niemand dazu benutzen kann, um Krieg zu rechtfertigen".

Gott erhöre nicht das Gebet jener, die Krieg führten, mahnte der Papst. Christus rufe noch immer laut von seinem Kreuz herab: "Legt die Waffen nieder, denkt daran, dass ihr Brüder und Schwestern seid." Das Kirchenoberhaupt erinnerte auch an die Christen im Nahen Osten, "die unter den Folgen eines brutalen Konflikts leiden und in vielen Fällen nicht in der Lage sind, die Liturgie dieser heiligen Tage vollständig zu begehen".

Wer ist der Papst mit US-amerikanischem Pass und peruanischer Staatsbürgerschaft? Leo XIV.: Mann der Weltkirche, gut vernetzter Augustinermönch, Friedensbringer? Ein Einblick. 17.05.2025 | 25:42 min

Papst prangert Kluft zwischen Arm und Reich an

Schon bei einem eintägigen Besuch im Fürstentum Monaco am Samstag hatte der Papst angemahnt, sich nicht "an den Lärm der Waffen, an die Bilder des Krieges" zu gewöhnen. Er prangerte auch eine wachsende "Kluft zwischen Arm und Reich" an. Der Kleinstaat Monaco gilt als steuergünstiges Umfeld für Wohlhabende.

Christen erinnern in der Karwoche an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz und feiern an Ostern seine Auferstehung von den Toten. Die rund zweistündige Feier hatte mit einer festlichen Palmprozession zum Obelisken auf dem Petersplatz begonnen. Die Feierlichkeiten im Vatikan enden am Ostersonntag mit dem Segen "Urbi et Orbi", den der Papst von der Loggia des Petersdoms aus der Welt spenden wird.

Quelle: AP, epd, KNA