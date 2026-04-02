Tanzverbot an Karfreitag: Das gilt in den Bundesländern

Stiller Feiertag deutschlandweit:Tanzverbot an Karfreitag: Wo es wie lange gilt
An Karfreitag gilt in ganz Deutschland ein Tanzverbot. Doch Dauer und Regeln unterscheiden sich je nach Bundesland deutlich. Ein Überblick zum stillen Feiertag vor Ostern.
An Karfreitag erinnern Christen an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Er ist einer der sogenannten stillen Tage, an denen es Einschränkungen bei öffentlichen Veranstaltungen gibt. In der Regel sind öffentliche Sportveranstaltungen verboten oder öffentliche Aufführungen einzelner Filme - etwa Monty Python's "Das Leben des Brian".
Außerdem herrscht weiterhin bundesweit ein Tanzverbot, auch wenn dies inzwischen von vielen als nicht mehr zeitgemäß kritisiert wird. Und auch wenn Initiativen wie etwa der Bund für Geistesfreiheit zu "Heidenspaß-Partys" an diesen Tagen einladen.
Tanzverbot in allen Bundesländern
Das Tanzverbot gilt in allen 16 Bundesländern, aber in unterschiedlicher Länge - am längsten in Rheinland-Pfalz (von Gründonnerstag, 4 Uhr, bis Ostersonntag, 16 Uhr), am kürzesten in Bremen (Karfreitag von 6 bis 21 Uhr).
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Bundesverfassungsgericht bestätigt Tanzverbot
Im September 2025 hat das Bundesverfassungsgericht eine Richtervorlage aus Göttingen abgewiesen, die das Tanzverbot an Karfreitag für rechtswidrig hielt. Die Karlsruher Richter konnten weder eine Verletzung der negativen Religionsfreiheit noch der Berufsfreiheit erkennen.
Sie erinnerten daran, dass das Tanzverbot gerechtfertigt sei, um den äußeren Charakter von Feiertagen als Ruhetage sicherzustellen. Das Tanzverbot zwinge auch niemanden dazu, sich an Karfreitag wie ein gläubiger Christ zu verhalten.
Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) verteidigt das Tanzverbot gegen Kritik aus der Veranstaltungsszene: "Ich bin überzeugt, dass gerade in Zeiten zunehmender Kommerzialisierung und Schnelllebigkeit Tage der Ruhe und des Innehaltens allen Menschen guttun - auch denjenigen, die nicht konfessionell gebunden sind", sagte sie der "Märkischen Allgemeinen".
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