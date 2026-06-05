Gesperrte Bonner Nordbrücke "gehört zu Intensivpatienten"

Viel befahrene Nordbrücke :Gesperrte Bonner Brücke "gehört zu Intensivpatienten"
Risse, Korrosion und neue Schäden: Die wichtige Bonner Nordbrücke über den Rhein ist gesperrt. Der Präsident der Ingenieurkammer in NRW über die möglichen Gründe.
Die Bonner Nordbrücke ist nach neu entdeckten Schäden kurzfristig voll gesperrt worden. Risse im Beton und Korrosionsschäden machen das Bauwerk unsicher. Die Sperrung der zentralen Rheinquerung hat weitreichende Folgen für den Verkehr in Bonn und der Region.
Verkehrsminister: "Absolute Priorität" für Bonner Nordbrücke
Täglich nutzen rund 100.000 Fahrzeuge die Verbindung. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) machte sich am Freitag vor Ort ein Bild. Die Verbesserung der Lage habe "absolute Priorität", die Auswirkungen seien "dramatisch", sagte Schnieder.
Wie es weitergeht, ist derzeit offen. Technische Untersuchungen und neue statische Berechnungen sollen klären, ob die Brücke noch einmal geöffnet werden kann oder dauerhaft gesperrt bleibt. Ergebnisse werden frühestens in den kommenden Tagen oder Wochen erwartet.
Experte warnt: Viele Brücken in NRW sanierungsbedürftig
Für Heinrich Bökamp, Präsident der Ingenieurkammer-Bau NRW und der Bundesingenieurskammer, ist eine gesperrte Brücke nicht überraschend. "Wir haben eine ganze Reihe von Patienten, die im Moment darunter leiden, dass man da einiges tun müsste", sagt er zu ZDFheute.
Damit beschreibt Bökamp den kritischen Zustand vieler Infrastrukturbauten, die über Jahrzehnte genutzt und zu wenig saniert wurden.
Sichtbare Risse im Beton seien bei schwer geschädigten Brücken typisch, so Bökamp. Sie öffneten und schlössen sich unter Verkehrslast ständig. Genau diese Bewegung sei entscheidend. "Wir sprechen da immer von Ermüdungsbeanspruchungen", erklärt der Ingenieur.
Bauweise entscheidend für Tragfähigkeit der Brücken
Bökamp erklärt, man müsse dabei "von Brücke zu Brücke unterscheiden". Je nach Material und Bauverfahren seien sie unterschiedlich anfällig für Schäden.
Das Material verliere nach und nach seine Tragfähigkeit - vergleichbar mit einem Gummiband, das durch häufiges Dehnen irgendwann reißt. Nach seiner Einschätzung könnte genau das auch das Problem der Bonner Brücke sein.
Experte: Vermutlich mehrere kritische Schwachstellen
Bökamp vermutet, dass die Brücke mehrere kritische Schwachstellen hatte. "Multiorganversagen kennt man ja aus der Medizin", sagt er. Vermutlich seien diese auch bekannt gewesen, aber im Zusammenspiel zum Problem geworden.
In der Folge erscheine die Brücke nicht mehr standsicher. Normalerweise würden zunächst Lastbeschränkungen oder Fahrverbote verhängt.
Eine Vollsperrung deute darauf hin, dass sich Schäden schneller verschärft haben als erwartet. Dennoch sieht Bökamp auch eine gewisse Chance: Da vor allem die Vorlandbrücken betroffen seien, könnte es perspektivisch Lösungen geben, zumindest Teile des Verkehrs - etwa für Pkw - wieder zuzulassen.
Das Interview mit Heinrich Bökamp führte Thadeus Parade aus dem ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.
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