Gesperrte Bonner Nordbrücke "gehört zu Intensivpatienten"

Risse, Korrosion und neue Schäden: Die wichtige Bonner Nordbrücke über den Rhein ist gesperrt. Der Präsident der Ingenieurkammer in NRW über die möglichen Gründe.

Die Vollsperrung der Bonner Nordbrücke markiere eine neue Dimension, sagt der Präsident der Ingenieurkammer-Bau NRW, Heinrich Bökamp. Diese Maßnahme sei normalerweise "das letzte Mittel". 05.06.2026 | 2:59 min

Die Bonner Nordbrücke ist nach neu entdeckten Schäden kurzfristig voll gesperrt worden. Risse im Beton und Korrosionsschäden machen das Bauwerk unsicher. Die Sperrung der zentralen Rheinquerung hat weitreichende Folgen für den Verkehr in Bonn und der Region.

Verkehrsminister: "Absolute Priorität" für Bonner Nordbrücke

Täglich nutzen rund 100.000 Fahrzeuge die Verbindung. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) machte sich am Freitag vor Ort ein Bild. Die Verbesserung der Lage habe "absolute Priorität", die Auswirkungen seien "dramatisch", sagte Schnieder.

Die Bedeutung der Brücke ist enorm für Bonn und für die umliegende Region. „ Patrick Schnieder (CDU), Bundesverkehrsminister

Wie es weitergeht, ist derzeit offen. Technische Untersuchungen und neue statische Berechnungen sollen klären, ob die Brücke noch einmal geöffnet werden kann oder dauerhaft gesperrt bleibt. Ergebnisse werden frühestens in den kommenden Tagen oder Wochen erwartet.

Autofahrer in der Region Bonn-Köln müssen mehr Fahrtzeit einplanen: Die Nordbrücke der A565 über den Rhein bleibt wegen starken Sanierungsmaßnahmen auf unbestimmte Zeit gesperrt. 05.06.2026 | 2:53 min

Experte warnt: Viele Brücken in NRW sanierungsbedürftig

Für Heinrich Bökamp, Präsident der Ingenieurkammer-Bau NRW und der Bundesingenieurskammer, ist eine gesperrte Brücke nicht überraschend. "Wir haben eine ganze Reihe von Patienten, die im Moment darunter leiden, dass man da einiges tun müsste", sagt er zu ZDFheute.

Damit beschreibt Bökamp den kritischen Zustand vieler Infrastrukturbauten, die über Jahrzehnte genutzt und zu wenig saniert wurden.

Davon sind ein paar als Intensivpatienten zu bezeichnen, und da gehört die Bonner Brücke wohl dazu. „ Heinrich Bökamp, Präsident Ingenieurkammer-Bau NRW

Sichtbare Risse im Beton seien bei schwer geschädigten Brücken typisch, so Bökamp. Sie öffneten und schlössen sich unter Verkehrslast ständig. Genau diese Bewegung sei entscheidend. "Wir sprechen da immer von Ermüdungsbeanspruchungen", erklärt der Ingenieur.

4.000 Autobahnbrücken sind in Deutschland sanierungsbedürftig. Im Mittel sind sie 50 Jahre alt. Doch für die Sanierung braucht es mehr Personal und vor allem viel mehr Geld. 06.08.2024 | 2:02 min

Bauweise entscheidend für Tragfähigkeit der Brücken

Bökamp erklärt, man müsse dabei "von Brücke zu Brücke unterscheiden". Je nach Material und Bauverfahren seien sie unterschiedlich anfällig für Schäden.

Das hat nicht unbedingt mit dem Alter zu tun, sondern hängt eher mit der Konstruktionsart zusammen. „ Heinrich Bökamp, Präsident Ingenieurkammer-Bau NRW

Das Material verliere nach und nach seine Tragfähigkeit - vergleichbar mit einem Gummiband, das durch häufiges Dehnen irgendwann reißt. Nach seiner Einschätzung könnte genau das auch das Problem der Bonner Brücke sein.

Fällt eine Rheinbrücke aus, verteilt sich der Verkehr auf die übrigen Übergänge – mit spürbaren Folgen. Mehr Belastung verschlechtert ihren Zustand zusätzlich, berichtet ZDF-Reporter Lothar Becker. 05.06.2026 | 2:29 min

Experte: Vermutlich mehrere kritische Schwachstellen

Bökamp vermutet, dass die Brücke mehrere kritische Schwachstellen hatte. "Multiorganversagen kennt man ja aus der Medizin", sagt er. Vermutlich seien diese auch bekannt gewesen, aber im Zusammenspiel zum Problem geworden.

In der Folge erscheine die Brücke nicht mehr standsicher. Normalerweise würden zunächst Lastbeschränkungen oder Fahrverbote verhängt.

Die Sperrung der Brücke ist eigentlich das letzte Mittel. „ Heinrich Bökamp, Präsident Ingenieurkammer-Bau NRW

Eine Vollsperrung deute darauf hin, dass sich Schäden schneller verschärft haben als erwartet. Dennoch sieht Bökamp auch eine gewisse Chance: Da vor allem die Vorlandbrücken betroffen seien, könnte es perspektivisch Lösungen geben, zumindest Teile des Verkehrs - etwa für Pkw - wieder zuzulassen.

Das Interview mit Heinrich Bökamp führte Thadeus Parade aus dem ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.