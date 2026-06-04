Obduktion des Buckelwals: Woran starb das Tier?

Experten haben den Kadaver des Buckelwals "Timmy" aufgeschnitten und mit ihren Untersuchungen begonnen. Ob die Ursache für das Verenden des Tiers gefunden wird, ist noch unklar.

Experten untersuchen den Kadaver des Buckelwals am Strand von Anholt. Quelle: AFP

Mit prüfendem Blick - ausgestattet mit Schutzanzug und Notizbrett - begutachten die Experten den gelb-bräunlichen Kadaver des als "Timmy" bekannten Buckelwals, bevor die Obduktion des Tiers auf der dänischen Urlaubsinsel Anholt am Donnerstagnachmittag startet.

Toter Wal wird vermessen und aufgeschnitten

Bilder von vor Ort zeigen, wie das Team aus Tierärzten und Wal-Experten den Kadaver prüft, akribisch vermisst und schließlich mit einem länglichen Messer aufschneidet, um Luft aus dem stark aufgeblähten Tierkörper abzulassen. Danach wird der Wal geöffnet und zerteilt.

Auf der dänischen Insel Anholt wurde der Kadaver des Buckelwals "Timmy" an Land gezogen. Die Todesursache soll im Rahmen einer Obduktion geklärt werden. 30.05.2026 | 0:21 min

Seit mehreren Wochen liegt der tonnenschwere Kadaver vor der Urlaubsinsel, stark aufgebläht von Fäulnisgasen und von Möwen traktiert. In Richtung Meer riecht es im Wind nach Angaben eines dpa-Reporters streng. Das Expertenteam arbeitet allerdings ohne Masken. "Wir haben in Dänemark schon bei vielen gestrandeten Walen zusammengearbeitet, daher sind wir eigentlich alle an den Geruch gewöhnt", sagt die dänische Forscherin Charlotte Bie Thøstesen.

Woran ist der Buckelwal gestorben?

Aus der Ferne beobachtet auch das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern die Obduktion, wie eine Sprecherin mitteilt. Auch Greenpeace und das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund wollen per Stream dabei sein - und pochen auf die Ergebnisse der Obduktion.

Bei dem vor Dänemark liegenden toten Buckelwal handelt es sich um "Timmy". Laut der dänischen Umweltbehörde hat das ein DNA-Test ergeben. Auch der passende Tracker sei an dem Wal gefunden worden. 16.05.2026 | 0:16 min

Die Experten wollen vor allem herausfinden, woran der Buckelwal gestorben ist. Unter anderem ist auch die Entnahme von Hautproben für einen DNA-Test geplant.

Die Frage nach der Todesursache könnte allerdings schwierig zu klären sein. "Es könnte schon zu spät sein, um etwa innere Blutungen zu entdecken", sagt der dänische Forscher Peter Teglberg Madsen. Auch die Frage, ob der Wal Wasser in der Lunge gehabt haben könnte, lasse sich womöglich nicht mehr beantworten. Entdeckt werden könnten jedoch Reste von Fischernetzen im Magen und Darm des Tiers. Sie könnten zum Tod des Wals beigetragen haben.

Expertin: Untersuchung für Forschung sehr wertvoll

Laut Expertin Thøstesen sind Untersuchungen wie diese für die Wissenschaft besonders wertvoll. Bei Buckelwalen handelt es sich demnach um Tiere, die nur schwer in ihrem natürlichen Lebensraum im Meer erforscht werden können. "Wenn wir hier also in Dänemark gestrandete Wale finden, nutzen wir sie, um Erkenntnisse über die wildlebenden Tiere zu gewinnen", erklärt die Expertin.

Der gestrandete Wal Timmy hat mit ihnen zu kämpfen: Teile von Fischernetzen. Tonnenweise liegen sie auf dem Meeresgrund und werden zu tödlichen Fallen. Eine Taucherin berichtet bei ZDFheute live. 27.04.2026 | 12:43 min

Seit der Buckelwal ab Ende März mehrfach vor der deutschen Ostseeküste gestrandet war, beschäftigte sein Schicksal viele Menschen in Deutschland. Eine private Initiative hatte das Tier gegen den Rat von Fachleuten mit einem Schiff in einer Metallkiste Richtung Nordsee transportiert und ausgesetzt. Einige Zeit nach der Aktion war der Wal tot auf Anholt angespült worden. Ein Bergungsteam hatte das Tier am Wochenende auf den Strand gezogen.

Entsprechend wird die Obduktion in Deutschland mit Spannung verfolgt. Die Ergebnisse will Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) sorgfältig prüfen, "um künftig besser vorbereitet zu sein".

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Was passiert mit den Überresten von Buckelwalen in Dänemark?

Die Reste des Kadavers würden voraussichtlich Anfang der kommenden Woche von der dänischen Insel Anholt abtransportiert, sagt Morten Abildstrøm vom dänischen Amt für Naturverwaltung. Einheimische wünschen sich, dass der Wal so schnell wie möglich verschwindet. Sie fürchten, er könnte Badegäste an dem beliebten Strand abschrecken.

Um die Verwertung von Wal-Kadavern kümmert sich in der Regel ein Unternehmen wie Daka Dänemark. In einer Fabrik würden Überreste von Walen in seine Bestandteile getrennt, erklärte ein Sprecher zuletzt. Bislang habe das Unternehmen aber noch keinen Auftrag für die Verwertung des Kadavers erhalten.

Quelle: dpa