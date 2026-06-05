Erster KI-entworfener Corona-Impfstoff an Menschen getestet

Forscher haben erstmals einen von einer KI entworfenen Impfstoff an Menschen getestet. Er soll gegen bekannte Corona-Varianten schützen und gegen Viren, die es noch gar nicht gibt.

Ein Impfstoff entwickelt mit KI: Forscher haben ein solches Vakzin erstmals in einer Studie an Menschen getestet. Ziel sind Impfstoffe, die vor ganzen Virusfamilien schützen. 05.06.2026 | 0:24 min

Normalerweise werden Impfstoffe entwickelt, nachdem ein Virus aufgetaucht ist. Wissenschaftler identifizieren den Erreger, bauen einen Wirkstoff und hoffen, nicht zu spät zu sein. Bei bekannten Viren wird zudem versucht, vorherzusehen, welche Varianten oder Virenstämme sich durchsetzen. Forscher der Universität Cambridge wollen diesen Prozess jetzt von Grund auf ändern - mit der Hilfe einer KI.

Ihr Impfstoffkandidat heißt pEVAC-PS und wurde nicht von Biologen, sondern von einem Computerprogramm entworfen. Die KI analysierte Tausende bekannte Coronaviren - inklusive SARS, SARS-CoV-2 und Fledermaus-Viren - und suchte nach einem gemeinsamen Bauplan, der all diesen Viren ähnlich ist. Das Ergebnis: ein sogenanntes "Super-Antigen", das das Immunsystem auf eine ganze Virusfamilie vorbereiten soll, statt nur auf einen einzelnen Erreger. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal "Journal of Infection" veröffentlicht.

Wir haben die Impfstoffentwicklung von reaktiv auf zukunftssicher umgestellt. „ Prof. Jonathan Heeney, wissenschaftlicher Forschungsleiter von der Universität Cambridge

KI-entworfener Corona-Impfstoff: Test mit 39 gesunden Freiwilligen

In einer ersten klinischen Studie wurde der Impfstoff an 39 gesunden Freiwilligen zwischen 18 und 50 Jahren getestet. Ersten Ergebnissen zufolge war der Impfstoff dabei sicher und gut verträglich. Es gab keine schwerwiegenden Nebenwirkungen und nach der zweiten Impfdosis berichteten die Teilnehmer von weniger Beschwerden als nach der ersten.

Weniger eindeutig war hingegen das Bild bei der Immunantwort: Die Antikörper-Reaktionen fielen insgesamt bescheiden aus. Als Grund nennen die Forscher, dass die Studienteilnehmer bereits durch frühere Corona-Impfungen und Infektionen gut vorimmunisiert waren. In höheren Dosierungen zeigten sich immerhin erste Anzeichen, dass der Impfstoff gezielt auf konservierte - also mutationsresistente - Teile des Virus abzielt.

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Verabreicht wurde der Wirkstoff dabei ganz ohne Nadel per feinem Flüssigkeitsstrahl durch die Haut. Diese Methode sei laut den Forschern gerade für Länder ohne gut ausgebaute Kühlkette und Entsorgungsinfrastruktur für Spritzen von großem Vorteil.

Weitere Studien sind geplant

Die Studie ist ein erster Machbarkeitsnachweis, kein fertiges Produkt. Eine größere Phase-2-Studie soll nun folgen, um zu prüfen, wie breit und dauerhaft der Schutz wirklich ist. Das langfristige Ziel ist ein einziger Impfstoff, der vor vielen bekannten Coronaviren schützt. Im besten Fall auch vor solchen, die erst in Zukunft vom Tier auf den Menschen überspringen könnten.

Wenn wir diese neue Klasse von Impfstoffen entwickeln und klinisch voranbringen können, bevor ein Virusausbruch beginnt, könnten Millionen Leben gerettet werden. „ Prof. Saul Faust, klinische Studienleiter von der Universität Southampton

Coronaviren wie SARS-CoV-2 stellen auch nach der Corona-Pandemie eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. Viele der Viren zirkulieren weiterhin im Tierreich und könnten jederzeit auf den Menschen überspringen. Wann und wo das geschieht, kann die Wissenschaft aber nicht vorhersagen.

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