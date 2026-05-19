  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Ebola-Epidemie im Kongo: WHO beruft Notfall-Ausschuss ein

Virus-Ausbruch im Kongo und Uganda:Ebola-Epidemie: WHO beruft Notfall-Ausschuss ein

|

Im Kongo und in Uganda grassiert ein Ebolavirus - gegen die seltene Variante gibt es keine Medikamente oder Impfstoffe. Die WHO ist "besorgt" und beruft den Notfall-Ausschuss ein.

Demokratische Republik Kongo, Bunia: Menschen waschen sich am Eingang eines Krankenhauses in Bunia, Kongo, die Hände

Nach einem Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der Toten auf mehr als 130 gestiegen. Die WHO rief im Kongo und Uganda den Gesundheitsnotstand aus.

19.05.2026 | 0:26 min

Angesichts der Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda hat die Weltgesundheitsorganisation WHO ihren Notfall-Ausschuss einberufen. Das teilte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf mit. Er sei "sehr besorgt über Umfang und Geschwindigkeit der Epidemie".

Tedros verwies unter anderem auf mutmaßliche Ebola-Fälle in Ugandas Hauptstadt Kampala und der Hauptstadt der kongolesischen Provinz Nord-Kivu, Goma. In den Städten leben 1,8 Millionen beziehungsweise 800.000 Einwohner. Ein weiterer Risikofaktor sei die Zahl von Vertreibungen. Infolge eskalierender Kämpfe im Osten Kongos hätten sich in den vergangenen Wochen über 100.000 Menschen auf die Flucht begeben.

WHO prüft gängige Impfstoffe: "Studien nötig"

Der WHO-Chef warnte, gegen die Virus-Variante Bundibugyo gebe es weder Impfstoffe noch Medikamente. Die WHO-Repräsentantin für die DR Kongo, Anne Ancia, kündigte an, dass die WHO prüfen werde, ob existierende Impfstoffe oder Medikamente bei der Eindämmung helfen könnten.

Auf internationaler Ebene schauen wir, welcher Impfstoff-Kandidat oder welche Behandlung verfügbar sind und ob irgendwelche davon bei diesem Ausbruch von Nutzen sein könnten.

Anne Ancia, WHO-Repräsentantin für die DR Kongo

Ein Gesundheitsbeamter untersucht Menschen mit einem Fieberthermometer in Kampala, Uganda.

Die Zahl der Ebola-Fälle im Kongo und in Uganda steigt. Die WHO ruft den Notstand aus. Warum eine neue Virusvariante Sorgen macht – und wie groß die Gefahr einer Ausbreitung ist: ZDFheute live.

17.05.2026 | 12:08 min

"Natürlich sind dazu noch mehr Studien nötig", fügte die WHO-Vertreterin hinzu, die aus der kongolesischen Stadt Bunia zugeschaltet vor Journalisten in Genf sprach.

Ebola-Ausbruch: 131 Tote, 513 Erkrankungen

Wie der kongolesische Gesundheitsminister Samuel Roger Kamba in der Nacht zum Dienstag informierte, werden mittlerweile 131 Todesfälle und 513 Erkrankungen mit dem Ebola-Ausbruch in Verbindung gebracht. Das Epizentrum der gegenwärtigen Ebola-Epidemie befindet sich in Ituri, einer Provinz im Nordosten der DR Kongo, die an Uganda und den Südsudan grenzt.

Grafik, Karte, Ituri, Demokratische Republik Kongo, Uganda

Quelle: ZDF

Die Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union (CDC) rief am Montagabend für den gesamten afrikanischen Kontinent den Notstand aus.

Zuvor hatte die WHO am Wochenende eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen - ihre zweithöchste Alarmstufe. Sie stockte zudem ihre Mittel für Hilfsmaßnahmen im aktuellen Ebola-Ausbruch um 3,4 Millionen US-Dollar auf jetzt insgesamt 3,9 Millionen Dollar (3,4 Millionen Euro) auf.

Ein Gesundheitsbeamter in Uganda misst die Körpertemperatur eines Reisenden mithilfe eines kontaktlosen Infrarotthermometers, aufgenommen am 18.05.2026

In der Demokratischen Republik Kongo ist eine besonders gefährliche Variante des Ebola-Virus ausgebrochen. Auch das Nachbarland Uganda ist betroffen.

17.05.2026 | 1:32 min

Kritik an US-Einreiseverbot

Die US-Regierung verhängte indes am Montag ein Einreiseverbot für Personen, die sich in den vergangenen 21 Tagen in Uganda, der Demokratischen Republik Kongo oder dem Südsudan aufgehalten haben.

Die Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union kritisierte die Maßnahme. "Globale Sicherheit im Gesundheitswesen kann nicht gelingen, wenn Länder für ihre Transparenz bei Ausbrüchen bestraft werden", schrieb der Generaldirektor von Africa CDC, Jean Kaseya, im Kurznachrichtendienst X.

X-Post von Jean Kaseya

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Antwort auf Ebola könne nicht Stigmatisierung oder Isolation sein, schrieb Kaseya weiter. Nötig seien rasche Investitionen in die Kapazitäten zur Bekämpfung, stärkere Gesundheitssysteme, wissenschaftliche Zusammenarbeit und Solidarität mit den betroffenen Gemeinschaften.

Ebola-Notlage in Kongo: „WHO und lokale Gesundheitsbehörden unterstützen“

phoenix im Gespräch mit Christian Katzer (Geschäftsführer "Ärzte ohne Grenzen e.V.") zur Ebola-Notlage in der Demokratischen Republik Kongo.

18.05.2026 | 5:00 min

USA aus WHO ausgetreten

Im Januar hatte die Regierung von Donald Trump den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation erklärt. Die USA waren der größte Geldgeber der WHO.

Der Wegfall dieser Gelder gefährdet zahlreiche globale Gesundheitsprogramme, darunter Initiativen zur Bekämpfung von HIV, Tuberkulose und Polio. Geschwächt werden zudem der globale Informationsaustausch und die gemeinsame Pandemiebekämpfung.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: KNA, AFP
Über dieses Thema berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderem bei heute Xpress am 19.05.2026 ab 12:10 uhr und bei ZDFheute live am 17.05.2026 ab 14 Uhr.
Thema
USA

Mehr zur Gesundheitsversorgung in Afrika

  1. Ein Gesundheitshelfer desinfiziert in einem Ebola-Behandlungszentrum in der Demokratischen Republik Kongo. (Archiv)

    Tote und Hunderte Verdachtsfälle:Neuer Ebola-Ausbruch im Kongo

    mit Video0:31
  2. Symbolbild: Eine Mitarbeiterin des Gesundheitswesens zeigt ein Fläschchen mit dem Malaria-Impfstoff R21/Matrix-M, bevor sie ihn einem Kind im umfassenden Gesundheitszentrum in Agudama-Epie verabreicht.

    WHO warnt vor Kürzungs-Folgen:Afrika: Erfolge für Impfkampagne gegen Malaria

    Video0:27
  3. Eine Frau baut in Minna, Nigeria ihren Verkaufsstand mit Lebensmittel auf.

    UN-Welternährungsprogramm schlägt Alarm:35 Millionen Menschen in Nigeria von Hunger bedroht

    von Susann von Lojewski
    mit Video0:54
  4. WHO-Gipfel in Nairobi

    Kampf gegen Tropenkrankheiten:WHO-Gipfel fordert Pharma-Engagement in Afrika

    von Susann von Lojewski
    mit Video1:39