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Kriminalität

Leichenfund im Allgäu: 14-Jähriger wird vermisst

14-Jähriger wird vermisst:Leiche im Allgäu gefunden: Verdacht einer Gewalttat

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Im Allgäu wird ein 14-Jähriger gesucht. Währenddessen wurde eine Leiche in Memmingen gefunden. Laut Polizei könnte es sich um den Vermissten handeln.

Memmingen: Leichenfund eines Minderjährigen

Während der Suche nach einem vermissten 14-Jährigen stößt die Polizei Memmingen in einem leerstehenden Gebäude auf die Leiche eines Minderjährigen – vermutlich die des Gesuchten.

04.05.2026 | 0:36 min

Bei der Suche nach einem vermissten 14-Jährigen haben Ermittler im Allgäu eine Leiche gefunden. Wie die Polizei mitteilte, gibt es Hinweise, dass es sich bei dem Toten um einen seit Samstagnacht vermissten 14-Jährigen handeln könnte.

Leiche in Memmingen gefunden

Es bestehe der Verdacht einer tödlichen Gewalttat, teilte die Polizei mit. Die Spurensicherung am Fundort, einem leerstehenden Gebäude in der Nähe des Bahnhofs in Memmingen an der Landesgrenze von Bayern zu Baden-Württemberg, lief am Nachmittag noch.

Den Angaben zufolge wurde die Leiche am Vormittag in einem leerstehenden Gebäude entdeckt. Die Polizei arbeite daran, die Leiche zweifelsfrei zu identifizieren, und ermittle zu den Umständen des Todes, teilten die Beamten mit. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage zunächst, er nenne derzeit keine weiteren Details zum Fall. Die Polizei suchte nach Zeugen.

Todesursache noch ungeklärt

Die Leiche sollte laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Memmingen noch im Tagesverlauf obduziert werden. Mit Ergebnissen sei voraussichtlich am Dienstag zu rechnen, hieß es.

"Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und wir ermitteln in alle Richtungen", sagte die Behördensprecherin. "Wir wissen noch nicht mal die Todesursache." Vor dem Obduktionsergebnis lasse sich auch nicht ausschließen, dass es sich um einen natürlichen Tod handele.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "14-Jähriger vermisst: Leichenfund in Memmingen" am 04.05.2026 um 16:54 Uhr.
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